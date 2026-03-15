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19:18 - Mardié : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les électeurs de Mardié exercent-ils sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 178 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,43%, les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 696 €/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1699 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,11%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,22%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,56%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Mardié, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Mardié Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière municipale à Mardié il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 24,60% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,89% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 22,57% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Mardié comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,71% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 35,55% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 41,22% le dimanche suivant.

16:58 - Mardié : 53,95 % d'abstention à la dernière élection municipale Les archives de 2020 révèlent que 1 013 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Mardié, correspondant à un taux de participation de 46,05 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid se propageait dans le pays. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi fortement mobilisé, avec 80,62 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 19,38 %). La mobilisation atteignait quant à elle 54,22 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,01 %, contre seulement 51,84 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises. Pour ces élections municipales, cette contingence à Mardié sera en définitive primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Mardié Lors des élections européennes, le podium à Mardié s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,71%), en première position devant Valérie Hayer (17,11%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,95%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Mardié soutenaient en priorité Anthony Zeller (Rassemblement National) avec 35,55% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Richard Ramos (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 58,78%. Le paysage politique de Mardié a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Dernière présidentielle à Mardié : les résultats qu'il faut analyser L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Mardié s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Mardié tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,48% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,60%. Lors de la finale de l'élection à Mardié, les électeurs accordaient 59,11% pour Emmanuel Macron, contre 40,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mardié portaient leur choix sur Richard Ramos (Ensemble !) avec 35,93% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,17% des suffrages.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Mardié En termes d'impôts locaux à Mardié, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 847 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 863 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 45,06 % en 2024 (contre près de 26,50 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 23 000 euros en 2024, loin des quelque 626 300 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 16,55 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Mardié ? Quel bilan doit-on dresser des résultats des élections municipales précédentes à Mardié ? À l'occasion du premier passage aux urnes, Clémentine Cailleteau-Crucy a raflé la première place en rassemblant 584 soutiens (59,53%). Derrière, Jonathan Lefebvre a obtenu 40,46% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Mardié, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.