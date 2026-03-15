Résultat municipale 2026 à Mardié (45430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Mardié. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Mardié, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mardié [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Clémentine CAILLETEAU-CRUCY
Clémentine CAILLETEAU-CRUCY AGIR ENSEMBLE POUR MARDIE 		230 58,23%
Jonathan LEFEBVRE
Jonathan LEFEBVRE ENGAGES ET RASSEMBLES POUR MARDIE 		165 41,77%
Participation au scrutin Mardié Partiels *
Taux de participation 57,30%
Taux d'abstention 42,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 408

* Résultats partiels sur 33% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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