Résultat municipale 2026 à Mareau-aux-Prés (45370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mareau-aux-Prés a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mareau-aux-Prés, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mareau-aux-Prés [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane ROY
Stéphane ROY (16 élus) MAREAU AUX PRES DE VOUS ! 		505 69,94%
  • Stéphane ROY
  • Caroline MÉNAGER
  • Éric COUADIER
  • Michèle DOLLÉANS
  • Alain DAMAR
  • Marianne PIERRE
  • Jean-Claude YEHOUESSI
  • Séverine JOUSSELIN
  • Nicolas SLANSKY
  • Cécile RICHAUME
  • Jean DUVAL
  • Tatiana DEPLANQUE SZCZEPANIAK
  • Alan FENELON
  • Sandrine LEJEMBLE
  • Enzo DA COSTA
  • Corinne ROBIN
Andy HADJAB-KENTZINGER
Andy HADJAB-KENTZINGER (3 élus) POUR MAREAU ! 		217 30,06%
  • Andy HADJAB-KENTZINGER
  • Christel MAZE
  • Didier HARNOIS
Participation au scrutin Mareau-aux-Prés
Taux de participation 63,63%
Taux d'abstention 36,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 747

Source : ministère de l’Intérieur

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