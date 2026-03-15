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19:18 - Les données démographiques de Mareau-aux-Prés révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mareau-aux-Prés montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections municipales. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,49% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,08%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 848 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,11%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,91%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Mareau-aux-Prés mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,92% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Mareau-aux-Prés Le parti nationaliste était absent à la dernière campagne municipale à Mareau-aux-Prés en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 25,81% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,91% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 21,50% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Mareau-aux-Prés comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 32,78% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 38,01% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,09% le dimanche suivant.

16:58 - Mareau-aux-Prés : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour de municipale 2026 à Mareau-aux-Prés, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 61,26 % à la fin du premier tour (une proportion assez classique). 401 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,62 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 40,81 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,58 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,01 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment a voté Mareau-aux-Prés l'année de la dissolution ? À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Mareau-aux-Prés avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,78% des votes. Tiffanie Rabault (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Mareau-aux-Prés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 38,01%. Stéphanie Rist (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 29,30%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Stéphanie Rist (Majorité présidentielle), avec 57,91%. L'orientation des électeurs de Mareau-aux-Prés a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Mareau-aux-Prés : des suffrages très parlants lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mareau-aux-Prés était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 32,67% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,81%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,09% pour Emmanuel Macron, contre 39,91% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mareau-aux-Prés soutenaient en priorité Stéphanie Rist (Ensemble !) avec 30,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,29%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Mareau-aux-Prés comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la pression fiscale à Mareau-aux-Prés Si on se penche sur la fiscalité de Mareau-aux-Prés, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,59 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 16 540 € la même année, bien en deçà des quelque 267 500 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Mareau-aux-Prés est passé à un peu plus de 48,50 % en 2024 (contre 27,50 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Mareau-aux-Prés s'est chiffrée à environ 786 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 702 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Toujours Bien Vivre A Mareau" majoritaire à Mareau-aux-Prés L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Mareau-aux-Prés s'avère très révélatrice. Sans aucune opposition, 'Toujours bien vivre a mareau' menée par Bertrand Hauchecorne a logiquement recueilli 331 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mareau-aux-Prés, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs au lendemain de cette élection sans réelle compétition. Un début de réponse limpide a déjà été apporté avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).