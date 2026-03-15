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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Mareil-Marly : ce qu'il faut retenir A mi-chemin des élections municipales, Mareil-Marly foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 53,12% de cadres pour 3 984 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 366 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 159 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,93%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 454 personnes (11,40%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 5 803 euros/mois, la ville aspire à plus de prospérité. Ainsi, Mareil-Marly incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Mareil-Marly Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Mareil-Marly il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 8,16% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 21,95% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 5,46% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Mareil-Marly comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,85% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 20,60% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 24,60% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 49,00 % à Mareil-Marly aux dernières municipales Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Mareil-Marly, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, la participation avait grimpé à 49,00 % au premier tour (un score dans la norme). C'étaient 1 353 votants qui étaient allés voter alors que le pays était durement frappé par le Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 84,99 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 15,01 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 66,54 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 78,71 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 61,44 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se révèle donc sensiblement comme une contrée assez participative.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Mareil-Marly Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les élections européennes 2024 à Mareil-Marly avaient en effet vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (25,84%), avec en deuxième position la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy qui s'était arrogée 16,81% des votes. Les élections des députés à Mareil-Marly qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Natalia Pouzyreff (Majorité présidentielle) en tête avec 46,69% au premier tour, devant Sophie Lelandais (Rassemblement National) avec 20,60%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Natalia Pouzyreff culminant à 60,47% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Mareil-Marly : des verdicts très instructifs dans les urnes en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Mareil-Marly une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mareil-Marly plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 44,14% des inscrits, tandis qu'Éric Zemmour engrangeait 13,19%. Lors de la finale de l'élection à Mareil-Marly, les électeurs accordaient 78,05% pour Emmanuel Macron, contre 21,95% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mareil-Marly accordaient leurs suffrages à Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 45,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Natalia Pouzyreff virant de nouveau en tête avec 77,97% des voix.

12:58 - À Mareil-Marly, le montant de la fiscalité locale est stable Pour ce qui est de la fiscalité de Mareil-Marly, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 221 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 157 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 25,16 % en 2024 (contre 10,49 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 63 010 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 325 430 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,95 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Le résultat de la liste "Adn Mareil 2020" à la municipale de 2020 à Mareil-Marly Les résultats des élections municipales il y a six ans à Mareil-Marly ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale à l'époque, Dominique Lafon a décroché la tête du classement en récoltant 46,25% des suffrages. À sa poursuite, Thierry Bettini a recueilli 465 bulletins valides (34,85%). Un écart conséquent. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Dominique Lafon l'a finalement emporté avec 60,88% des voix, face à Thierry Bettini avec 573 votants (39,11%). L'écart de départ s'est vérifié et même creusé, aboutissant à une victoire écrasante et indiscutable., ajoutant 275 voix supplémentaires entre les deux tours.