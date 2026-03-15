Résultat municipale 2026 à Mareil-Marly (78750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mareil-Marly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mareil-Marly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mareil-Marly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique LAFON
Dominique LAFON (22 élus) ADN MAREIL 2026 		1 194 63,17%
  • Dominique LAFON
  • Sophie GARCIA
  • Jean-Pierre THOMAS
  • Muriel DE ROTALIER
  • Thierry BOUDIN
  • Isabelle LE BOUDEC
  • Alain LAMBERT
  • Michèle DUDOUET
  • Philippe LAVOINE
  • Caroline TREYVE
  • Jérémie MATHE
  • Rokhaya WADE-RUET
  • Alexandre ORVAIN
  • Anne-Sophie FAROUX
  • Benoit MARTIN
  • Cécile MANSUY
  • Marc BOUVELLE
  • Maria WENTHOLT
  • Loïc ETIENNE
  • Dominique LEFEBVRE
  • Raymond BAN
  • Nathalie EL KHIATI
Guillaume BESSETTE
Guillaume BESSETTE (5 élus) VIVONS MAREIL-MARLY 2026 		696 36,83%
  • Guillaume BESSETTE
  • Claire DE LA RUPELLE
  • Guillaume QUEF
  • Béatrice DUBREUIL-BASIRE
  • Ludovic BRION
Participation au scrutin Mareil-Marly
Taux de participation 64,87%
Taux d'abstention 35,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 1 922

Source : ministère de l’Intérieur

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