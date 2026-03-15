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19:20 - Les enjeux locaux de Mareil-sur-Mauldre : tour d'horizon démographique Dans la commune de Mareil-sur-Mauldre, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 403 habitants/km² et un taux de chômage de 6,16%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 41,28%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (7,86%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,55%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (57,78%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Mareil-sur-Mauldre, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les données clés du vote RN à Mareil-sur-Mauldre Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Mareil-sur-Mauldre en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 12,86% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,65% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 13,75% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 28,40% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 23,73% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 28,90% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 44,77% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Mareil-sur-Mauldre très mobilisés lors des scrutins En 2020 à Mareil-sur-Mauldre, l'abstention était montée à 40,91 % à la fin du premier round, un niveau très bas. 767 votants s'étaient à l'inverse déplacés, le Covid-19 ayant frappé de plein fouet le vote. Traditionnellement, les élections municipales restent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs s'investissent particulièrement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 16,36 % au premier tour (26,31 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 39,35 % en 2022 à seulement 23,03 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 35,40 % (contre 48,51 % en France). Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Mareil-sur-Mauldre comme une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France. En marge des municipales 2026, cette particularité pèsera quoi qu'il en soit fatalement sur les résultats de Mareil-sur-Mauldre.

15:59 - Le vote de Mareil-sur-Mauldre nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Mareil-sur-Mauldre avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (23,73%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 22,95% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Mareil-sur-Mauldre avaient ensuite placé en tête Bruno Millienne (Ensemble !) avec 36,36% au premier tour, devant Laurent Morin (Rassemblement National) avec 28,90%. Au second tour, c'est en revanche Dieynaba Diop (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 55,23% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Mareil-sur-Mauldre a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Mareil-sur-Mauldre ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Mareil-sur-Mauldre tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 44,33% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 12,86%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,35% pour Emmanuel Macron, contre 30,65% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Mareil-sur-Mauldre portaient leur choix sur Bruno Millienne (Ensemble !) avec 41,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,60% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Nathalie CAHUZAC a-t-elle baissé la fiscalité locale à Mareil-sur-Mauldre ? Reflet d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Mareil-sur-Mauldre, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,39 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 25 400 euros environ, contre 642 610 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Mareil-sur-Mauldre est passé à environ 27,21 % en 2024 (contre 14,74 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Mareil-sur-Mauldre s'est chiffrée à environ 1 030 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 251 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Bien Vivre À Mareil" aux municipales de 2020 à Mareil-sur-Mauldre Il peut être édifiant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Mareil-sur-Mauldre. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Nathalie Cahuzac a viré en tête en rassemblant 59,12% des suffrages. Juste derrière, Christophe Debayle a obtenu 309 voix (40,87%). Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Mareil-sur-Mauldre, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.