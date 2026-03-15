Résultat municipale 2026 à Mareil-sur-Mauldre (78124) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mareil-sur-Mauldre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mareil-sur-Mauldre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mareil-sur-Mauldre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie CAHUZAC
Nathalie CAHUZAC (16 élus) Mareil naturellement 		568 65,29%
  • Nathalie CAHUZAC
  • Christophe DEBUISNE
  • Karine GONCALVES
  • Frédéric CAILLIEREZ
  • Gabriella PANICCIA
  • Stéphane HOUDAILLE
  • Christelle MAGIMEL
  • Frédéric PIVET
  • Victoria RECIO
  • Philippe DESMAISON
  • Judith JERUSALMI
  • Andrei-Silvu STANEASE
  • Elodie GOMES
  • Thomas BRANDON
  • Nadine MACKENZIE
  • Rodolphe HENRY
Mathilde BARUSSAUD
Mathilde BARUSSAUD (3 élus) MAREIL EN COMMUN 		302 34,71%
  • Mathilde BARUSSAUD
  • Hervé COLINMAIRE
  • Valérie ROUX
Participation au scrutin Mareil-sur-Mauldre
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,23%
Nombre de votants 885

Source : ministère de l’Intérieur

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