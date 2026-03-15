Résultat municipale 2026 à Mareuil en Périgord (24340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mareuil en Périgord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mareuil en Périgord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mareuil en Périgord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul COUVY
Jean-Paul COUVY (28 élus) Bien vivre à Mareuil en Périgord 		835 66,91%
  • Jean-Paul COUVY
  • Danielle DELEST LÉPÉE
  • François NEGRIER
  • Elise BOURDAT
  • Jean-Luc AIMONT
  • Martine PETIT
  • Jean-Marie MARCHAND
  • Anne DUCONGÉ
  • Philippe BROUSSE
  • Coralie LABROT
  • Pierre MORIN
  • Stéphanie MARCENAT
  • Jean FAURE
  • Valérie LEGRAND
  • Max RAYMONDAUD
  • Laura BREJASSOU
  • Christian MONCEYRON
  • Christelle RAVET
  • Dominic DELAGE
  • Corinne SURAND
  • Jean-Louis PEYPELUT
  • Hélène DUPIN DE SAINT CYR
  • Denis CHAUME
  • Stéphanie RAVON
  • Thomas LEBOUC
  • Emmanuelle MONJALET
  • Vincent BETEAU
  • Christelle DUGENET
Pascale BOUSKELA
Pascale BOUSKELA (5 élus) Liste pour une citoyenneté participative 		413 33,09%
  • Pascale BOUSKELA
  • Frédéric VANDEN-BIL
  • Pascale MANZONI
  • Sylvain DELEU
  • Marjorie SOULHOL
Participation au scrutin Mareuil en Périgord
Taux de participation 71,58%
Taux d'abstention 28,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 1 335

Source : ministère de l’Intérieur

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