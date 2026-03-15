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19:17 - Analyse socio-économique de Mareuil en Périgord : perspectives électorales Devant les 9 bureaux de vote dispersés à travers Mareuil en Périgord, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 2 316 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 218 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 693 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (59,51%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Mareuil en Périgord incarne une communauté diversifiée, avec ses 164 résidents étrangers, soit 7,08% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 25,11% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 148,68 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Mareuil en Périgord participe à l'histoire du pays.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Mareuil en Périgord Le RN n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Mareuil en Périgord il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 24,70% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,74% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 20,41% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste arrachait 29,36% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 30,51% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,34% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 47,18% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Mareuil en Périgord vont-ils se mobiliser aux municipales ? En parallèle des élections municipales de 2026, l'état de la participation pèsera sur les résultats de Mareuil en Périgord. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 48,82 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 80,78 % de participation dans la ville (contre une abstention à 19,22 %). La mobilisation atteignait pour sa part 64,93 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,80 %, contre seulement 59,68 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Mareuil en Périgord nettement ancré à droite il y a deux ans La physionomie politique de Mareuil en Périgord a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,51%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Mareuil en Périgord avaient ensuite placé en tête Florence Joubert (Rassemblement National) avec 40,34% au premier tour, devant Christelle Druillole (Union de la gauche) avec 30,26%. C'est finalement Christelle Druillole (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 52,82% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Mareuil en Périgord ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Mareuil en Périgord comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Mareuil en Périgord votaient en priorité pour Marine Le Pen (24,70%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,62%. Lors de la finale de l'élection à Mareuil en Périgord, les électeurs accordaient 52,26% pour Emmanuel Macron, contre 47,74% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mareuil en Périgord accordaient leurs suffrages à Cyril Girardeau (Nupes) avec 25,22% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 35,55%.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres de Mareuil en Périgord S'agissant de la pression fiscale de Mareuil en Périgord, le produit fiscal par ménage s'est établi à 945 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 571 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 42,09 % en 2024 (contre 15,62 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 94 810 € en 2024, contre quelque 301 100 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 9,21 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Mareuil en Périgord Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Mareuil en Périgord peut se révéler édifiant. Unique liste en présence, la liste menée par Alain Ouiste a sans surprise rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Mareuil en Périgord, ce décor pose les bases. Le défi lors des résultats de ces élections sera de déterminer si une vraie opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne déjà un début de réponse particulièrement clair.