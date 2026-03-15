En direct

19:20 - Mareuil-sur-Lay-Dissais : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Mareuil-sur-Lay-Dissais, les élections s'achèvent. Dotée de 1 465 logements pour 2 773 habitants, la densité de la ville est de 108 hab par km². Avec 181 entreprises, Mareuil-sur-Lay-Dissais offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (77,41%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 45,06% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 54,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 985,27 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Mareuil-sur-Lay-Dissais, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Mareuil-sur-Lay-Dissais Le parti à la flamme était absent lors de la dernière bataille municipale à Mareuil-sur-Lay-Dissais il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,64% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,05% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 20,80% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Mareuil-sur-Lay-Dissais comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,90% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 36,15% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 39,53% le dimanche suivant.

16:58 - À Mareuil-sur-Lay-Dissais, la participation s'annonce forte aux municipales En 2020 à Mareuil-sur-Lay-Dissais, l'abstention était évaluée à 58,46 % à la fin du premier round, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. 884 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le Covid-19 ajoutait un contexte particulier à l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 22,77 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,09 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 29,44 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,45 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Mareuil-sur-Lay-Dissais sera en définitive capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Mareuil-sur-Lay-Dissais il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Mareuil-sur-Lay-Dissais avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (32,90%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,70% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Mareuil-sur-Lay-Dissais avaient ensuite favorisé Béatrice Bellamy (Ensemble !) avec 42,15% au premier tour, devant Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) avec 36,15%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Bellamy culminant à 60,47% des suffrages exprimés sur place. La physionomie politique de Mareuil-sur-Lay-Dissais a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Dernière présidentielle à Mareuil-sur-Lay-Dissais : les résultats qu'il faut analyser En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Mareuil-sur-Lay-Dissais tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,95% pour Emmanuel Macron, contre 41,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Mareuil-sur-Lay-Dissais accordaient leurs suffrages à Béatrice Bellamy (Ensemble !) avec 30,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,31% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Mareuil-sur-Lay-Dissais une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Les contribuables de Mareuil-sur-Lay-Dissais voteront-ils sur la question fiscale ? Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Mareuil-sur-Lay-Dissais, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 15,91 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 40 010 € la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 433 400 euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Mareuil-sur-Lay-Dissais s'est établi à un peu moins de 35,52 % en 2024 (contre 17,97 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Mareuil-sur-Lay-Dissais s'est établi à 619 € en 2024 (contre 547 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Mareuil-sur-Lay-Dissais ? Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Mareuil-sur-Lay-Dissais ? Sans aucune opposition, 'Une dynamique nouvelle pour mareuil-sur-lay-dissais' menée par Vincent Jules a logiquement recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mareuil-sur-Lay-Dissais, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. À la suite de ce scrutin sans réelle compétition, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).