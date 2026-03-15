Résultat municipale 2026 à Mareuil-sur-Lay-Dissais (85320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mareuil-sur-Lay-Dissais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mareuil-sur-Lay-Dissais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mareuil-sur-Lay-Dissais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent JULES
Vincent JULES (19 élus) Continuons avec passion pour Mareuil sur Lay Dissais 		864 61,94%
  • Vincent JULES
  • Jeanne ROMÉ
  • Thierry COUILLAUD
  • Leslie RENARD
  • François DROUET
  • Nadia MARTIN
  • Arnaud COLLIN
  • Sandrine GAUTHÉ
  • Thomas LIMOUSIN
  • Heike PRAULT
  • Patrice GUYON
  • Johanna BATI
  • James CAREIL
  • Angélique DUFRESNOIS
  • Fabrice CORTEZ
  • Nolwen GAUTIER-ROSÉ
  • Gerard DAVID
  • Catherine COIRIER
  • Alain DULCEY
Bernard BLANDIN BOISSEAU
Bernard BLANDIN BOISSEAU (4 élus) Agissons pour Demain avec VOUS 		531 38,06%
  • Bernard BLANDIN BOISSEAU
  • Nadine PELON
  • Patrice GENDRONNEAU
  • Magdalena RABAUD
Participation au scrutin Mareuil-sur-Lay-Dissais
Taux de participation 62,94%
Taux d'abstention 37,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 1 445

Source : ministère de l’Intérieur

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