Résultat de l'élection municipale 2026 à Margency : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Margency [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Margency sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Margency.
L'actu des élections municipales 2026 à Margency
13:45 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Margency
Pour ce qui est des contributions locales à Margency, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 037 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 1 041 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 32,62 % en 2024 (contre 14,40 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 21 300 euros en 2024. Une somme loin des 952 500 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,58 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes.
11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières municipales à Margency
Les résultats des précédentes élections municipales à Margency ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Thierry Brun a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 52,23% des suffrages. Sur la seconde marche, Jean-Bernard Lasmarrigues a capté 524 votes (47,76%). Ce triomphe au premier tour de Thierry Brun a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Margency, ce décor pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera un défi immense pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Margency
Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche à Margency. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Lors des précédentes municipales, le second tour avait été repoussé en raison de la crise du covid. La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Margency est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les électeurs de la localité seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Margency. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Margency dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Margency
|Tête de listeListe
|
Thierry Brun
Divers
MARGENCY DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Brun (18 élus) Pourmargency2020
|573
|52,23%
|
|Jean-Bernard Lasmarrigues (5 élus) Unis pour margency
|524
|47,76%
|
|Participation au scrutin
|Margency
|Taux de participation
|53,59%
|Taux d'abstention
|46,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 127
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Renault (17 élus) Margency notre ville
|616
|44,99%
|
|Thierry Brun (5 élus) Pour margency
|580
|42,36%
|
|Guilaine Pestie (1 élu) Margency avenir
|173
|12,63%
|
|Participation au scrutin
|Margency
|Taux de participation
|68,79%
|Taux d'abstention
|31,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|1 406
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Renault Margency notre ville
|529
|39,21%
|Thierry Brun Pour margency
|344
|25,50%
|Fabien Bosc Un autre choix pour margency
|325
|24,09%
|Guilaine Pestie Margency avenir
|151
|11,19%
|Participation au scrutin
|Margency
|Taux de participation
|67,91%
|Taux d'abstention
|32,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Nombre de votants
|1 388
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