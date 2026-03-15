Résultat de l'élection municipale 2026 à Margency : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Margency

Tête de listeListe
Thierry Brun
Thierry Brun Divers
MARGENCY DEMAIN
  • Thierry Brun
  • Florence Ville-Vallee
  • Mohammed Nifa
  • Isabelle Corneloup
  • Michel Plaignaud
  • Monique Mornacco
  • Dominique Réveillere
  • Françoise Mallet
  • David Dumeunier
  • Sophie Naudi-Bonnemaison
  • Thierry Rousselet
  • Claudine Barrié
  • Claude Collineau
  • Nadine Daguenet
  • Fodie Diarra
  • Florence Frey
  • Bernard Glénat
  • Tanya Akriche
  • Mussawir Abdul
  • Anne-Sophie Romagné
  • Yacine Naimi
  • Sophie Sönnichsen
  • Sébastien Maugendre
  • Murielle Fanouillere
  • Philippe Careje

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Brun
Thierry Brun (18 élus) Pourmargency2020 		573 52,23%
  • Thierry Brun
  • Florence Ville-Vallee
  • Bernard Glénat
  • Isabelle Corneloup
  • Mohammed Nifa
  • Claudine Barrié
  • Michel Plaignaud
  • Rima Sophie Ghadban
  • Dominique Réveillere
  • Evelyne Pegis
  • Hervé Bertrand
  • Isabelle Lacour
  • David Dumeunier
  • Muriel Danquah
  • Olivier Scarsetto
  • Céline Pouteau
  • Thierry Rousselet
  • Aurelie Melon
Jean-Bernard Lasmarrigues
Jean-Bernard Lasmarrigues (5 élus) Unis pour margency 		524 47,76%
  • Jean-Bernard Lasmarrigues
  • Marianne Boulanger
  • Daniel Guigonnet
  • Elodie Cosaert
  • Fabien Bosc
Participation au scrutin Margency
Taux de participation 53,59%
Taux d'abstention 46,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 127

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Renault
Christian Renault (17 élus) Margency notre ville 		616 44,99%
  • Christian Renault
  • Christine Ehrmann
  • Yves Gelas
  • Nathalie Elimas
  • Michel Piot
  • Marie-Claude Pechena
  • Dominique Reveillere
  • Michelle Milcent
  • Richard Ane
  • Saliha Simonou
  • Sylvain Tsorba
  • Fanny Moncomble
  • Jean-Bernard Lasmarrigues
  • Laure Couture
  • Charles Boros
  • Murielle Fanouillere
  • Jean-Claude Aita
Thierry Brun
Thierry Brun (5 élus) Pour margency 		580 42,36%
  • Thierry Brun
  • Isabelle Corneloup
  • Fabien Bosc
  • Florence Ville-Vallee
  • Dominique Jullienne
Guilaine Pestie
Guilaine Pestie (1 élu) Margency avenir 		173 12,63%
  • Guilaine Pestie
Participation au scrutin Margency
Taux de participation 68,79%
Taux d'abstention 31,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 1 406

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Renault
Christian Renault Margency notre ville 		529 39,21%
Thierry Brun
Thierry Brun Pour margency 		344 25,50%
Fabien Bosc
Fabien Bosc Un autre choix pour margency 		325 24,09%
Guilaine Pestie
Guilaine Pestie Margency avenir 		151 11,19%
Participation au scrutin Margency
Taux de participation 67,91%
Taux d'abstention 32,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 1 388

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