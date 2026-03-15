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19:17 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Margès Devant le bureau de vote de Margès, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 076 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 70 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (89,87%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 40,30% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,71% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 463,20 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. En résumé, à Margès, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - La commune de Margès se tourne vers le RN Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière élection municipale à Margès il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 29,64% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,91% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 21,50% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Margès comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 44,26% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 39,46% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 44,33% lors du vote définitif et la victoire de Thibaut Monnier.

16:58 - Rétrospective : la participation à Margès avant 2026 En parallèle de la municipale 2026, le niveau de la participation jouera sur les résultats de Margès. Aux municipales de 2020, la participation était évaluée à 37,62 % à la fin du premier round, un score en demi-teinte, représentant 281 votants alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. Les municipales sont pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 83,00 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 55,90 % au premier tour en 2022 à 77,01 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 61,55 % (51,49 % dans le pays). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune se positionne comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Margès Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Margès avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,26%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 10,02% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Margès portaient leur choix sur Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 39,46% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thibaut Monnier culminant à 44,33% des suffrages exprimés sur place. L'orientation des électeurs de Margès a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Margès ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Margès privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (29,64%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 25,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,09% pour Emmanuel Macron, contre 49,91% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Margès portaient leur choix sur Emmanuelle Anthoine (LR) avec 27,57% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,68% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Margès Pour ce qui est des contributions locales à Margès, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 929 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 718 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 28,79 % en 2024 (contre près de 11,63 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 6 380 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 112 400 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,98 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le résultat de la liste "Agissons Ensemble" aux élections de 2020 à Margès Lors des élections municipales précédentes à Margès, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Jean-Louis Morin a logiquement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Margès, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs à la suite de ce scrutin sans véritable compétition. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats.