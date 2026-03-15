Résultat municipale 2026 à Margès (26260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Margès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Margès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Margès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien GOT
Damien GOT (12 élus) NOTRE VILLAGE, ENSEMBLE! 		281 50,63%
  • Damien GOT
  • Amélie DE CASTRO
  • Rémi LAPIERRE
  • Sonia BARRUYER
  • William HERIUS
  • Nadège FOUREY
  • Eric PREBOST
  • Fanny LEROY
  • Albert JANROSSOT
  • Clémence COURT
  • Baptiste DUMOULIN
  • Christine GUABELLO
Jean-Louis MORIN
Jean-Louis MORIN (3 élus) Margès en mouvement 		274 49,37%
  • Jean-Louis MORIN
  • Catherine BARD
  • Jean-Paul VALETTE
Participation au scrutin Margès
Taux de participation 65,77%
Taux d'abstention 34,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,18%
Nombre de votants 561

Source : ministère de l’Intérieur

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