Résultat municipale 2026 à Marguerittes (30320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marguerittes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marguerittes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marguerittes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi NICOLAS
Rémi NICOLAS (22 élus) J'aime Marguerittes 		2 401 52,39%
  • Rémi NICOLAS
  • Patricia POUBLANC
  • Frédéric COURRENT
  • Frédérique CONDET
  • Jean-Pierre CATHEBRAS
  • Céline ROSZCZKA
  • Denis CANTIER
  • Aurélie VERCELLI
  • Bernard CHANTRIER
  • Liliane GUIRAUD
  • Renaud LEROI
  • Florence LIMONES
  • Yohan MESSABIER
  • Anne-Claude MARTEL
  • Eric PEREDES
  • Laïla ACHKAR
  • Jonathan GRIMAUD
  • Martine REARD
  • Eric MARC
  • Pascale MEYER
  • Benoît MOULIN
  • Annie GERMIN
Stéphane GUILLEMIN
Stéphane GUILLEMIN (7 élus) MARGUERITTES LE MERITE 		2 182 47,61%
  • Stéphane GUILLEMIN
  • Myriam BOISSIERE-DE CILLIA
  • Denis BRUYERE
  • Lydie COMMOY
  • Éric MICHEL
  • Stéphanie REMOND
  • André TALAGRAND
Participation au scrutin Marguerittes
Taux de participation 62,68%
Taux d'abstention 37,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 4 702

Source : ministère de l’Intérieur

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