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19:17 - Démographie et politique à Marguerittes, un lien étroit Dans la ville de Marguerittes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections municipales. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 15,59% des résidents sont des enfants, et 31,51% de plus de 60 ans. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4863 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,06%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,29%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Marguerittes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,08% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Quels résultats du RN à Marguerittes avant les municipales ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Marguerittes en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 35,07% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,52% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 30,19% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Marguerittes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 48,74% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 53,88% pour le RN. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 63,03% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Sylvie Josserand.

16:58 - Résultats électoraux à Marguerittes : le point sur l'abstention L'abstention des électeurs à Marguerittes sera l'un des tournants de ces élections municipales 2026. L'abstention atteignait 57,30 % pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays), en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant élevé à 25,09 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,96 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 33,59 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,91 % d'abstention. L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Marguerittes comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Marguerittes Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Marguerittes avaient propulsé aux avants-postes Sylvie Josserand (Rassemblement National) avec 53,88% au premier tour, devant Nicolas Cadène (Union de la gauche) avec 21,65%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sylvie Josserand culminant à 63,03% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des élections européennes en amont, le résultat à Marguerittes s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (48,74%), talonnée par Valérie Hayer (9,98%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,84%). Cette exploration des résultats de 2024 révèle ainsi que Marguerittes restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Marguerittes : ce qu'il faut retenir Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Marguerittes plaçaient Marine Le Pen en tête avec 35,07% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 19,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,52% pour Marine Le Pen, contre 40,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Marguerittes portaient leur choix sur Laurence Gardet (RN) avec 30,19% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Philippe Berta (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,09% des suffrages. Cette physionomie politique de Marguerittes dessine donc un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Marguerittes Du côté de la fiscalité de Marguerittes, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 041 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 890 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 49,76 % en 2024 (contre 25,11 % en 2020). La moyenne au niveau national, estimée à environ 40 %, permet de contextualiser ce résultat. Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 74 200 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 2,03187 millions d'euros (2 031 870 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 15,83 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Marguerittes Les résultats des précédentes municipales à Marguerittes ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Rémi Nicolas (Divers gauche) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 41,47% des soutiens. Derrière, William Portal (Divers centre) a obtenu 21,98% des votes. Stephane Guillemin (Divers droite) a suivi, réunissant 18,40% des bulletins. Un différentiel notable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Rémi Nicolas l'a finalement emporté avec 1 718 voix (53,87%), face à Denis Bruyere qui a obtenu 23,86% des électeurs et William Portal réunissant 22,26% des votes. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers gauche a sans doute profité du report de votes des listes éliminées, sécurisant 501 voix supplémentaires entre les deux tours.