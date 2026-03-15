Résultat de l'élection municipale 2026 à Marignane : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marignane [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marignane sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marignane.
L'actu des élections municipales 2026 à Marignane
13:09 - La liste "Le Meilleur Est A Venir" grande gagnante des dernières municipales à Marignane
Les résultats des dernières élections municipales à Marignane ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Eric Le Disses (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 70,42% des soutiens. Deuxième, Adrien Aleo (Rassemblement National) a rassemblé 1 070 voix (14,47%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Joseph Tornambé (Divers droite), glanant 7,66% des suffrages. Ce succès d'emblée de Eric Le Disses a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Marignane, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Marignane ?
En 2026, les habitants de Marignane sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste des prétendants à Marignane. Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 25 bureaux de vote de Marignane. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections à Marignane dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marignane
|Tête de listeListe
|
Eric Le Disses
Liste divers droite
Marignane aux marignanais
|
|
Ariane Lombardi
Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A MARIGNANE
|
|
Christian Amiraty
Liste divers centre
Ensemble pour Marignane
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Le Disses (34 élus) Le meilleur est a venir
|5 207
|70,42%
|
|Adrien Aleo (3 élus) Union des citoyens de marignane
|1 070
|14,47%
|
|Joseph Tornambé (1 élu) Agir ensemble pour marignane
|567
|7,66%
|
|Marie Claude Gargani (1 élu) Citoyenne ecologique solidaire
|550
|7,43%
|
|Participation au scrutin
|Marignane
|Taux de participation
|33,24%
|Taux d'abstention
|66,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 519
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Le Dissès (31 élus) "marignane gagne"
|7 038
|53,22%
|
|René Amodru (4 élus) Marignane bleu marine
|2 357
|17,82%
|
|Vincent Gomez (2 élus) Porter haut la voix de marignane
|1 365
|10,32%
|
|Joseph Tornambé (1 élu) Marignane mérite mieux
|1 020
|7,71%
|
|Catherine Suire Vinciguerra (1 élu) La force d'une femme pour marignane
|963
|7,28%
|
|Gilbert Marigny Marignane a coeur battant
|479
|3,62%
|Participation au scrutin
|Marignane
|Taux de participation
|61,45%
|Taux d'abstention
|38,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|13 631
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