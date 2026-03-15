Résultat de l'élection municipale 2026 à Marignane : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marignane

Tête de listeListe
Eric Le Disses
Eric Le Disses Liste divers droite
Marignane aux marignanais
  • Eric Le Disses
  • Claudette Vandevoorde
  • Patrick Viloria
  • Sophie Micotti
  • Gerard Terrier
  • Jocelyne Pommier
  • Michel Vincentelli
  • Veronique Pradel
  • Claude Biolley
  • Jany Nafteux
  • Jean-Marc Blocquel
  • Carole Iasoni
  • Dominique Abadie
  • Amandine Pruvost
  • Bernard Canto
  • Patricia Bellon
  • Remy Arakelian
  • Sylvia Penelet
  • Joseph Grassini
  • Valerie Dibon
  • Yves Auffret
  • Jeanine Charvot-Isnard
  • Muriel Sabatini
  • Bina Fodera
  • Jean-Claude Sinopoli
  • Martine Goelzer
  • Richard Ferrato
  • Monique Catoni
  • Michael Payrouse
  • Marie-Thérèse Prunetti
  • Richard Quessada
  • Catherine Faissal
  • François Navarrette
  • Anne-Marie Rocchia
  • Georges Oliva
  • Corinne Lo Iacono
  • Philippe Lafitte
  • Cecile Birelli
  • Raymond Cabassut
  • Catherine Schwander
  • Charles La Greca
Ariane Lombardi
Ariane Lombardi Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A MARIGNANE
  • Ariane Lombardi
  • Youssef El Ouanaghly
  • Gipsy Voisin
  • Taylan Demir
  • Brigitte Waeles
  • Cihan Yildirim
  • Sandrine Bonanni
  • Alexandre Garcia
  • Christiane Lantermo
  • Gaëtan Maziani
  • Mireille Quintavalla
  • Guillaume Dobbels
  • Marie-Claude Gargani
  • Jean Mas
  • France Desbarre
  • Michel Gini
  • Solange Gues
  • Serge Sbordone
  • Audrey Gargani
  • Abdeslam Zerouali
  • Sophie Massa
  • Guy Charlaix
  • Nicole Ferkdadji
  • Patrick Cerboni
  • Claude Thelleire
  • Christian Moulard
  • Josiane Perra
  • Jean-Louis Lombardi
  • Nadia Baouze
  • Francis Magnan
  • Joséphine d'Arco
  • Alain Thelleire
  • Marie-Antoinette Gini
  • Marc Guerin
  • Susana Massa
  • José Perez
  • Christiane Magnan
  • André Picca
  • Danielle Vial
  • Alain Clavero
  • Stéphanie Defrance
Christian Amiraty
Christian Amiraty Liste divers centre
Ensemble pour Marignane
  • Christian Amiraty
  • Patricia Colin
  • Stéphane Tassistro
  • Sophie Barbaize
  • Eric Migliore
  • Christelle Litime
  • Maxime Aghemo
  • Célia Romeo
  • Thierry Baboian
  • Isabelle Champenois
  • Pascal Agullo
  • Lauriane Herrmann
  • Enzo Merli
  • Christelle Pennica-Prost
  • Sébastien Guiot
  • Carole Delclos
  • Grégory Panagoudis
  • Séverine Lari
  • Jean Mace
  • Amélie Bonacase
  • Christian Venuti
  • Magali Forasetto
  • Thomas Patillon
  • Marine Munoz
  • Gilbert Schweitzer
  • Sylvie Molina
  • Sébastien Martinez
  • Audrey Gott
  • Rémi Dupin
  • Janine Hernandez
  • Benoît Mourier
  • Sandrine Potart
  • Jean Trinite
  • Sophie Flageul
  • Christian Salort
  • Sabine Canizarès
  • Christophe Roubin
  • Dominique Tabbi
  • André Laugier
  • Marjorie Gauthier-Deblaise
  • Julien Polesel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Le Disses
Eric Le Disses (34 élus) Le meilleur est a venir 		5 207 70,42%
  • Eric Le Disses
  • Patricia Colin
  • Gérard Terrier
  • Céline Argenti
  • Claude Biolley
  • Véronique Tardy
  • Patrick Viloria
  • Véronique Pradel
  • Daniel Debrowski
  • Isabelle Brière
  • Dominique Abadie
  • Christelle Pennica
  • Bernard Canto
  • Claudette Monprivé
  • Jean-Marc Blocquel
  • Jocelyne Pommier
  • Grégory Panagoudis
  • Marie-Rose Ros
  • Rémy Arakélian
  • Sophie Micotti
  • Eric Migliore
  • Bina Fodera
  • Anthony Sanchez
  • Jeanine Charvot-Isnard
  • Joseph Grassini
  • Sylvia Penelet
  • Antoine Camisuli
  • Amandine Pruvost
  • Michel Vincentelli
  • Patricia Bellon
  • Michel Lo Iacono
  • Isabelle Legrand Dit Nohain
  • Yves Auffret
  • Caroline Beauffet
Adrien Aleo
Adrien Aleo (3 élus) Union des citoyens de marignane 		1 070 14,47%
  • Adrien Aleo
  • Magali Lovera
  • Jean Macé
Joseph Tornambé
Joseph Tornambé (1 élu) Agir ensemble pour marignane 		567 7,66%
  • Joseph Tornambé
Marie Claude Gargani
Marie Claude Gargani (1 élu) Citoyenne ecologique solidaire 		550 7,43%
  • Marie Claude Gargani
Participation au scrutin Marignane
Taux de participation 33,24%
Taux d'abstention 66,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 519

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Le Dissès
Eric Le Dissès (31 élus) "marignane gagne" 		7 038 53,22%
  • Eric Le Dissès
  • Dominique Delours
  • Laurent Lavie
  • Véronique Pradel
  • Lorenzo Roccaro
  • Patricia Colin
  • Michel Lo Iacono
  • Dominique Bontoux
  • Patrick Viloria
  • Martine Goelzer
  • Guy Matteoni
  • Nathalie Succamiele
  • Fabien Bravi
  • Odile Cudennec
  • Guy Pontous
  • Emmanuelle Sinopoli
  • Grégory Panagoudis
  • Claudette Monprive
  • Yves Baumuller
  • Marie-Rose Ros
  • Robert Guiot
  • Jocelyne Pommier
  • Claude Biolley
  • Florence Lancial
  • Pascal Agullo
  • Isabelle Brière
  • Bernard Canto
  • Jeanine Charvot-Isnard
  • Rémy Arakélian
  • Stéphanie Lavigne
  • Antoine André
René Amodru
René Amodru (4 élus) Marignane bleu marine 		2 357 17,82%
  • René Amodru
  • Monique Blessemaille
  • Pierre Manfredi
  • Jacqueline Said
Vincent Gomez
Vincent Gomez (2 élus) Porter haut la voix de marignane 		1 365 10,32%
  • Vincent Gomez
  • Christiane Lantermo
Joseph Tornambé
Joseph Tornambé (1 élu) Marignane mérite mieux 		1 020 7,71%
  • Joseph Tornambé
Catherine Suire Vinciguerra
Catherine Suire Vinciguerra (1 élu) La force d'une femme pour marignane 		963 7,28%
  • Catherine Suire Vinciguerra
Gilbert Marigny
Gilbert Marigny Marignane a coeur battant 		479 3,62%
Participation au scrutin Marignane
Taux de participation 61,45%
Taux d'abstention 38,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 13 631

Villes voisines de Marignane

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