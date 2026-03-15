Programme de Eric Le Disses à Marignane (Marignane aux marignanais)

Élections municipales 2026

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont un moment crucial pour les habitants de Marignane. Les électeurs devront choisir entre plusieurs candidats aux visions politiques différentes. Éric Le Dissès se positionne comme le candidat de la France patriotique, promettant de défendre les intérêts de la ville.

Reconnaissances de Marignane

Marignane a reçu plusieurs distinctions qui témoignent de son développement positif. Parmi celles-ci, la Marianne d’Or des Maires pour la création de nouveaux parcs et la mention « Bien » pour la gestion municipale. Ces récompenses soulignent les efforts de la ville pour améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Projets futurs

Éric Le Dissès a présenté une série de projets ambitieux pour l'avenir de Marignane. Ces projets incluent la création de nouveaux équipements publics, tels qu'un centre aéré et des infrastructures sportives. L'objectif est de répondre aux besoins des familles et d'améliorer le cadre de vie des citoyens.

Engagement envers les citoyens

Éric Le Dissès met l'accent sur son engagement à servir les Marignanais. Il souligne l'importance de maintenir les taux d'imposition et de réduire la dette de la ville. Son message est clair : il souhaite bâtir un avenir meilleur pour les générations futures à Marignane.