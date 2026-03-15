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19:20 - Comment la composition démographique de Marin façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique de Marin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,25%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,10%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 960 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,44%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,97%), témoignent d'une population instruite à Marin, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Marin Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Marin en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 19,51% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,93% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 13,57% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Marin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,42% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 26,17% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 31,73% le dimanche suivant.

16:58 - Marin : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Au soir de ces élections municipales, le niveau de la participation jouera sur les résultats de Marin. Lors des municipales de 2020, la participation était évaluée à 54,30 % au premier round, un niveau plutôt élevé, représentant 695 votants, le Covid-19 ayant jeté une ombre sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 79,19 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 55,50 % des électeurs (soit environ 770 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,16 %, bien au-delà des 47,77 % enregistrés en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Marin comme une ville civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Il y a deux ans, Marin avait opté pour la droite Les élections européennes de juin 2024 à Marin avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,42%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 17,00% des voix. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Marin portaient leur choix sur Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 35,00% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne-Cécile Violland culminant à 68,27% des voix localement. Le paysage politique de Marin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Les électeurs de Marin avaient clairement opté pour le centre-droit il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Marin s'inscrit comme une ville acquise au bloc central. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Marin accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,88%, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 19,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,07% pour Emmanuel Macron, contre 38,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Marin portaient leur choix sur Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 31,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,32%.

12:58 - Les électeurs de Marin se prononceront-ils sur la fiscalité ? Illustration d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Marin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 15,59 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 37 660 €, contre 498 100 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Marin a évolué pour se fixer à 27,38 % en 2024 (contre 15,35 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Marin s'est établi à environ 704 euros en 2024 (contre 815 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Marin Les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle marquées par le verdict du dernier scrutin municipal à Marin. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Pascal Chessel a creusé l'écart en totalisant 411 suffrages (60,17%). Dans la position du principal opposant, Sébastien Brelat a engrangé 39,82% des voix. Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Marin, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire retentissante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.