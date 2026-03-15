Résultat municipale 2026 à Marin (74200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique PARIAT
Monique PARIAT (15 élus) ENSEMBLE POUR MARIN 		460 51,98%
  • Monique PARIAT
  • Yves MOILLE
  • Nolwenn BOUCHÉ
  • Stéphane DUCRET
  • Audrey BERNADON
  • Michel CRONIER
  • Camille CALLIGARO
  • Cedric BLENNER
  • Fabienne PARIAT
  • Arthur RICHARD
  • Pauline RAPEAUD
  • Francis CASTRO MARTIN
  • Sophie KAZIKOWSKI
  • Geoffrey ROCHE
  • Sarah DOHOLLOU
Catherine JOURNET
Catherine JOURNET (4 élus) Notre village, ses racines, son avenir 		425 48,02%
  • Catherine JOURNET
  • Gilbert NOIR
  • Carmen VINUELAS
  • Sebastien BRELAT
Participation au scrutin Marin
Taux de participation 63,17%
Taux d'abstention 36,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 902

Source : ministère de l’Intérieur

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