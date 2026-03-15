Résultat de l'élection municipale 2026 à Marines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marines

Tête de listeListe
Didier Corbalan
Didier Corbalan Liste Divers
PARTI D'iNTERETS MARINOIS
  • Didier Corbalan
  • Yasmina Bennoui
  • Claude Lallemode
  • Christelle Le Mat
  • Philippe Morelle
  • Valérie Parpay
  • Xavier Gueguen
  • Céline Delastre
  • Paulo Salgado
  • Stéphanie de Lopez
  • Stéphane Cuvilliez
  • Elisée Kifoula
  • Guillian Piart
  • Katia Parnasse
  • Adrien Ancel
  • Angélique Prévots
  • Nathan Bellenger
  • Marina Perrone
  • Christopher Moreau
  • Patricia Rouyer
  • Cédric Duchemin
  • Nathalie Rua Soldado
  • Alain Grimaud
  • Oriane Sourmail
  • Christian Makarawiez
  • Matyline Picard
  • Hervé Bazin
  • Isabelle Malin
  • Ismail Khettab
Nadine Ninot
Nadine Ninot Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR MARINES
  • Nadine Ninot
  • Jean Loriné
  • Catherine Genet
  • Daniel Hermand
  • Angélique Leroyer
  • Stéphane Zamy
  • Corinne Cézac
  • Jacques Darthenay
  • Andrée Gouelibo
  • Laurent Prouteau
  • Catherine Sigonneau
  • Pierre Irrmann
  • Christine Balenci
  • Cédric Regnault
  • Karine Biser-Poissy
  • Dominique Noirot
  • Céline Gomes
  • Matteo Droniou
  • Véronique Damblon-Nicco
  • Jérôme Lorenzi
  • Christine Reveau
  • Yann Baudouin
  • Audrey Thoumazeau
  • Jean-Noël Thomas
  • Elodie Royon
  • Laurent Bénétreau
  • Anne-Marie Lautié
Michel Déjardin
Michel Déjardin Liste Divers
MARINES 2026
  • Michel Déjardin
  • Noëlle Vaillant
  • Michaël Chéron
  • Sandrine Briot
  • Marc Labrousse
  • Nadège Prevel
  • Gilles Mercier
  • Ingrid Gaudaire
  • Brice Penichot
  • Virginie Trecherel
  • David Bry
  • Céline Tardy
  • Nicolas Viez
  • Audrey Guezello
  • Alexandre Houot
  • Caroline Louette
  • Jean-Charles Baltus
  • Pascaline Semé
  • Sébastien Ridereau
  • Alexandra Le Kervern
  • Philippe Trecherel
  • Céline Pinel
  • Vincent Mercier-Puddu
  • Rosa Courtois
  • Didier Duhamel
  • Murielle Madonna
  • Bruno Courtois
  • Clotilde Moreira Correia
  • Jérémy Alves

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine Ninot
Nadine Ninot (20 élus) Vivre en harmonie a marines 		638 67,37%
  • Nadine Ninot
  • Jean Loriné
  • Catherine Genet
  • Daniel Thépénier
  • Angélique Leroyer
  • Michel Dejardin
  • Caroline Moutard
  • Daniel Hermand
  • Cathy Lucas
  • Marc Labrousse
  • Elisabeth Oyer Laurent
  • Pierre Irrmann
  • Sandrine Briot
  • Pacôme Bassien
  • Annie Pincemin
  • Stephane Zamy
  • Annie Bourget
  • Nicolas Poussard
  • Nadège Prevel
  • Vincent Lautié
Denis Chretien
Denis Chretien (2 élus) Une reelle dynamique pour marines 		185 19,53%
  • Denis Chretien
  • Cécile Montador
Didier Corbalan
Didier Corbalan (1 élu) Parti d'interets marinois 		124 13,09%
  • Didier Corbalan
Participation au scrutin Marines
Taux de participation 41,87%
Taux d'abstention 58,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 966

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacqueline Maigret
Jacqueline Maigret (19 élus) Bien-vivre a marines 		982 64,22%
  • Jacqueline Maigret
  • Jean Lorine
  • Nadine Ninot
  • Jacques Estrella
  • Catherine Genet
  • Jean Jacques Guerin
  • Jeanine Pessina
  • Daniel Thepenier
  • Angelique Leroyer
  • Daniel Hermand
  • Annie Pincemin
  • Vincent Lautie
  • Laurent Oyer
  • Norbert Vincent
  • Dominique Le Moal Lassalle
  • Stephane Billault
  • Angelique Vanyper
  • Daniel Leroy
  • Christine Reveau
Bruno Lafont-Rapnouil
Bruno Lafont-Rapnouil (4 élus) Ensemble, un nouveau cap 		547 35,77%
  • Bruno Lafont-Rapnouil
  • Emmanuelle Marck
  • Alain Coville
  • Annie De Groote
Participation au scrutin Marines
Taux de participation 70,77%
Taux d'abstention 29,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 1 557

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