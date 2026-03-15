Résultat de l'élection municipale 2026 à Marines : les infos en direct

Programme de Didier Corbalan à Marines (PARTI D'INTERETS MARINOIS)

Engagement local

Le candidat Didier Corbalan met en avant son engagement dans la commune depuis 1990, notamment à travers sa participation au club de football local. Il a également lutté contre divers projets menaçants pour le cadre de vie des habitants. Son expérience en tant qu'entrepreneur et son implication dans le Parti d'Intérêt Marinois témoignent de sa volonté de servir les intérêts de la communauté.

Équipe diversifiée

La liste présentée par Didier Corbalan se compose de membres issus de divers horizons, tels que des commerçants, des artisans et des étudiants. Cette diversité permet de représenter un large éventail d'intérêts et de préoccupations au sein de la commune. L'objectif est de proposer une alternative citoyenne face à la gestion actuelle.

Vision pour l'avenir

Didier Corbalan prône une gestion pragmatique et transparente, visant à répondre aux enjeux actuels de la commune. Il insiste sur l'importance de l'indépendance et de l'expérience pour défendre les intérêts des citoyens. Sa démarche se veut constructive, cherchant à s'opposer, soutenir ou proposer selon les besoins de la communauté.

Communication et transparence

Le candidat encourage les citoyens à s'informer sur son programme via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Cette approche vise à renforcer la transparence et l'implication des habitants dans le processus électoral. En mettant l'accent sur la communication, Didier Corbalan souhaite établir un lien direct avec les Marinois et les Marinois.