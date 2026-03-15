Résultat de l'élection municipale 2026 à Marines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marines.
L'actu des élections municipales 2026 à Marines
13:45 - La commune de Marines a globalement maîtrisé les impôts
À Marines, en matière d'impôts locaux, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 984 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 913 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 33,83 % en 2024 (contre environ 16,65 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 67 200 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 890 600 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 19,56 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections de 2020 à Marines : un résultat sans appel
Lors des municipales de 2020 à Marines, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour, Nadine Ninot a terminé en tête en totalisant 638 soutiens (67,37%). À sa poursuite, Denis Chretien a capté 185 voix (19,53%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nadine Ninot a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Marines, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche pour contester cette domination, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Marines
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de Marines d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Les 3 bureaux de vote de la commune de Marines sont accessibles jusqu'à 20 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Vous retrouverez les résultats à Marines ici même à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marines
|Tête de listeListe
|
Didier Corbalan
Liste Divers
PARTI D'iNTERETS MARINOIS
|
|
Nadine Ninot
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR MARINES
|
|
Michel Déjardin
Liste Divers
MARINES 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine Ninot (20 élus) Vivre en harmonie a marines
|638
|67,37%
|
|Denis Chretien (2 élus) Une reelle dynamique pour marines
|185
|19,53%
|
|Didier Corbalan (1 élu) Parti d'interets marinois
|124
|13,09%
|
|Participation au scrutin
|Marines
|Taux de participation
|41,87%
|Taux d'abstention
|58,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|966
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacqueline Maigret (19 élus) Bien-vivre a marines
|982
|64,22%
|
|Bruno Lafont-Rapnouil (4 élus) Ensemble, un nouveau cap
|547
|35,77%
|
|Participation au scrutin
|Marines
|Taux de participation
|70,77%
|Taux d'abstention
|29,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Nombre de votants
|1 557
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