Résultat de l'élection municipale 2026 à Marines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marines

Le deuxième tour des élections municipales à Marines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nadine Ninot
Nadine Ninot Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR MARINES
  • Nadine Ninot
  • Jean Loriné
  • Catherine Genet
  • Daniel Hermand
  • Angélique Leroyer
  • Stéphane Zamy
  • Corinne Cézac
  • Jacques Darthenay
  • Andrée Gouëlibo
  • Laurent Prouteau
  • Catherine Sigonneau
  • Pierre Irrmann
  • Christine Balenci
  • Cédric Regnault
  • Karine Biser-Poissy
  • Dominique Noirot
  • Céline Gomes
  • Matteo Droniou
  • Véronique Damblon-Nicco
  • Jérôme Lorenzi
  • Christine Reveau
  • Yann Baudouin
  • Audrey Thoumazeau
  • Jean-Noël Thomas
  • Elodie Royon
  • Laurent Bénétreau
  • Anne-Marie Lautié
Michel Déjardin
Michel Déjardin Liste Divers
MARINES 2026
  • Michel Déjardin
  • Noëlle Vaillant
  • Michaël Chéron
  • Sandrine Briot
  • Marc Labrousse
  • Nadège Prevel
  • Gilles Mercier
  • Ingrid Gaudaire
  • Brice Penichot
  • Virginie Trecherel
  • David Bry
  • Céline Tardy
  • Nicolas Viez
  • Audrey Guezello
  • Alexandre Houot
  • Caroline Louette
  • Jean-Charles Baltus
  • Pascaline Semé
  • Sébastien Ridereau
  • Alexandra Le Kervern
  • Philippe Trecherel
  • Céline Pinel
  • Vincent Mercier-Puddu
  • Rosa Courtois
  • Didier Duhamel
  • Murielle Madonna
  • Bruno Courtois
  • Clotilde Moreira Correia
  • Jérémy Alves

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marines

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DÉJARDIN
Michel DÉJARDIN (Ballotage) MARINES 2026 		573 41,37%
Nadine NINOT
Nadine NINOT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MARINES 		564 40,72%
Didier CORBALAN
Didier CORBALAN (Ballotage) PARTI D'iNTERETS MARINOIS 		248 17,91%
Participation au scrutin Marines
Taux de participation 56,35%
Taux d'abstention 43,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 411

Source : ministère de l’Intérieur

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