Résultat de l'élection municipale 2026 à Marines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marines.
L'actu des élections municipales 2026 à Marines
11:47 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Marines
Michel Déjardin a remporté le premier round des élections municipales à Marines la semaine dernière, avec 41,37 % des bulletins valides. Derrière, Nadine Ninot (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 40,72 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Didier Corbalan pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Marines, le vote a enregistré un taux d'abstention de 43,65 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marines
Le deuxième tour des élections municipales à Marines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nadine Ninot
Liste divers gauche
AGIR ENSEMBLE POUR MARINES
|
|
Michel Déjardin
Liste Divers
MARINES 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel DÉJARDIN (Ballotage) MARINES 2026
|573
|41,37%
|Nadine NINOT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR MARINES
|564
|40,72%
|Didier CORBALAN (Ballotage) PARTI D'iNTERETS MARINOIS
|248
|17,91%
|Participation au scrutin
|Marines
|Taux de participation
|56,35%
|Taux d'abstention
|43,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 411
Source : ministère de l’Intérieur
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