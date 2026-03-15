En direct

19:21 - Comprendre l'électorat de Marines : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Marines, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. Avec 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,58%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (83,67%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1675 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,96%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,23%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,84%), témoignent d'une population instruite à Marines, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Marines Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Marines en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 27,68% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 45,79% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 24,88% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Marines comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 38,36% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 38,94% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 43,58% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Anne Sicard.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Marines aux dernières élections ? Les archives d'il y a six ans révèlent que 966 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Marines, ce qui donnait un taux de participation de 41,87 %, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 74,25 %. La participation aux législatives, chiffrée de son côté à 44,25 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 67,05 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 51,69 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour d'élection municipale à Marines, cette contingence sera en définitive très observée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Marines Les Européennes de 2024 à Marines avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (38,36%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 11,36% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Marines avaient ensuite favorisé Anne Sicard (Rassemblement National) avec 38,94% au premier tour, devant Émilie Chandler (Majorité présidentielle) avec 26,25%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne Sicard culminant à 43,58% des voix localement. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Marines s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Marines : ce qu'il faut comprendre La synthèse des votes de 2022 dépeint Marines comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Marines voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 27,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,60%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,21% pour Emmanuel Macron, contre 45,79% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Marines portaient leur choix sur Philippe Pierre (RN) avec 24,88% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 56,09%.

12:58 - La commune de Marines a globalement maîtrisé les impôts À Marines, en matière d'impôts locaux, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 984 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 913 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 33,83 % en 2024 (contre environ 16,65 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 67 200 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 890 600 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 19,56 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 à Marines : un résultat sans appel Lors des municipales de 2020 à Marines, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour, Nadine Ninot a terminé en tête en totalisant 638 soutiens (67,37%). À sa poursuite, Denis Chretien a capté 185 voix (19,53%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nadine Ninot a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Marines, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche pour contester cette domination, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.