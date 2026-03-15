Résultat municipale 2026 à Marines (95640) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DÉJARDIN
Michel DÉJARDIN MARINES 2026 		573 41,37%
Nadine NINOT
Nadine NINOT AGIR ENSEMBLE POUR MARINES 		564 40,72%
Didier CORBALAN
Didier CORBALAN PARTI D'iNTERETS MARINOIS 		248 17,91%
Participation au scrutin Marines
Taux de participation 56,35%
Taux d'abstention 43,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 411

Source : ministère de l’Intérieur

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