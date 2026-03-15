Résultat de l'élection municipale 2026 à Maripasoula : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maripasoula

Tête de listeListe
Chrislain Cazal
Chrislain Cazal Liste Divers
AGIR ET CROIRE
  • Chrislain Cazal
  • Inina Aloike
  • Pélé Kido
  • Sophie Baluel
  • Powell Assabal
  • Odelyne Tinta
  • Samagnan Djo
  • Charlotte Noni
  • David Kanha
  • Alexy-Aude Pierre
  • Michel Apayaka
  • Sylviane Blakaman
  • Alan Dolor
  • Andreina Agesilas
  • Urbain Netali
  • Estelle Ganachaud
  • Chrislain Bernadin
  • Kelly Balla
  • Benoit Balance
  • Roseline Lobi
  • Charles Aloïke
  • Dayna Pierre
  • Alex Barcarel
  • Assélie Sinky
  • Youliesse Difou
  • Jasmine Pikientio
  • Eric Païssi
  • Charmine Papadi
  • Emile Thomas
  • Natacha Sacapou
  • Ignace Djaba
Philippe Dekon
Philippe Dekon Liste Divers
VISION D'AVENIR
  • Philippe Dekon
  • Fabienne Joseph
  • Tapinkili Anaïman
  • Tedy Jacobs
  • Amission Soutou
  • Valérie Françoise Ewaho
  • Vincent Joachim
  • Brenda Agesilas
  • Romuald Pissi
  • Laya Assansson
  • Kupi Aloike
  • Solange Manguiman
  • Denis Peyon
  • Bernadette Aliman-He
  • Franceline François Popou
  • Clairia Mosse
  • Anawaike Pinkali
  • Kella Wejuku
  • Sephiro Mais
  • Drusyla Anfrancine Dekon
  • Lucien Bena
  • Marie-Josèphe Josephine
  • Fabrice Kilo
  • Elodie Papadi
  • Poletti Simon Aloupki
  • Dorine Tanis
  • Tony Assinda
  • Timetailu Elepte
  • Felix Adam
  • Véronique Malicoumane
  • Apaikasi Nanuk
Jonathan Abienso
Jonathan Abienso Liste divers gauche
M.A.P.A
  • Jonathan Abienso
  • Ornica Apayaca
  • Ricardo Fofi
  • Sindie Balla
  • Jean Boscou Agesilas
  • Hamaleu Kuliaman
  • Germain Doudou
  • Ingrid Joachim
  • Rudy Fofi
  • Sarah Pissi
  • Guillaume Longin
  • Lydina Myléna Dada
  • Findhet Nestor Bernardin
  • Effelina Fati
  • Ilane Helopin
  • Larissa Sida
  • Daniel Bernadin
  • Vanessa Barcarel
  • Wellem Abaa
  • Anne-Sophie Yona
  • Jean-Paul Yona
  • Surya Chrystilla Tatalapuit
  • Chrétien Balla
  • Rita Kido
  • Alex Alabou Djoni
  • Meïna Adaïwa
  • Moïse Manifeste
  • Christaïna Boussoussa
  • Georges Dit Koulaïmin Wayaman
  • Riana Djoni
Serge Anelli
Serge Anelli Liste divers gauche
Poursuivons
  • Serge Anelli
  • Madeleine Akatia
  • Lama Topo
  • Valérie Linguet
  • Emmanuel Octavie
  • Simone Balla Joseph
  • Joseph Atia
  • Sylviana Agesilas
  • Aikumale Alemin
  • Jenifer Ablanc
  • Sadjania Victorin
  • Marie Assanson
  • Valentin Apayaca
  • Nacleita Adam Konoe
  • Serge Biron
  • Marianne Tingo
  • Laurent Gendrault
  • Marie-Agnès Aliman-He
  • Michel Amiemba
  • Celita Manounou
  • Dénès Bandai
  • Apalanilu Ananuman
  • Edouard Dinguiou
  • Maria Dosoe
  • Timothée Popou
  • Aline Assinda
  • Karl Ronda-Silva
  • Patricia Barcarel
  • Pelikuwa Taluen
  • Lokanipin Malicoumane
  • Marc Anelli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Anelli
Serge Anelli (26 élus) Ensemble continuons le developpement 		828 54,04%
  • Serge Anelli
  • Simone Balla
  • Lama Topo
  • Sylviana Agesilas
  • Aikumale Alemin
  • Juliette Daniel
  • Sylvestre Joseph
  • Jeannette Anataka
  • Valentin Apayaca
  • Valérie Linguet
  • Ricardo Fofi
  • Chantal Joseph
  • Joseph Atia
  • Madeleine Akatia
  • Marc Anelli
  • Celita Manounou
  • Sadjania Victorin
  • Marie-Agnès Aliman-He
  • Michel Amiemba
  • Marianne Tingo
  • Serge Biron
  • Nacleita Adam
  • Christophe Ablanc
  • Lokanipin Malicoumane
  • Dabou Dinguiou
  • Marie Assanson
Philippe Dekon
Philippe Dekon (5 élus) "unite et progres - vision d'avenir" 		483 31,52%
  • Philippe Dekon
  • Apouman Liliane Assabal
  • Anawaiké Pinkali
  • Otalia Ghislaine Doudou
  • Francelini Francois Popou
Jonathan Abienso
Jonathan Abienso (2 élus) Maintenant agissons pour l'avenir 		221 14,42%
  • Jonathan Abienso
  • Ornica Apayaca
Participation au scrutin Maripasoula
Taux de participation 68,72%
Taux d'abstention 31,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 542

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Anelli
Serge Anelli (23 élus) Ensemble faisons un grand pas vers l'avenir 		644 51,64%
  • Serge Anelli
  • Sylviana Agesilas
  • Lama Topo
  • Juliette Daniel
  • Micky Jacobie
  • Betsi Apayaca
  • Sadjania Victorin
  • Annabel Gouin
  • Christophe Ablanc
  • Nacleita Adam
  • Tapinkili Anaiman
  • Analia Amadici Epouse Amayota
  • Marc Anelli
  • Marie-Thérèse Abienso
  • Raymond Deye
  • Marie-Agnès Aliman-He
  • Robert Doudou
  • Émilie Adam
  • Jean-Louis Bateau
  • Agnès Lome
  • Joseph Atia
  • Paulette Yapata
  • Sylvestre Joseph
Tobie Balla
Tobie Balla (3 élus) Maripa-soula 2030 		319 25,58%
  • Tobie Balla
  • Valerie Linguet
  • Gabriel Agesilas
Aikumale Alemin
Aikumale Alemin (2 élus) Parler d'une seule voix 		160 12,83%
  • Aikumale Alemin
  • Marion Le Guen
Charles Anelli
Charles Anelli (1 élu) Ensemble pour un developpement equitable et durable 		124 9,94%
  • Charles Anelli
Participation au scrutin Maripasoula
Taux de participation 72,18%
Taux d'abstention 27,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 1 256

Villes voisines de Maripasoula

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