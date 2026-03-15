Résultat de l'élection municipale 2026 à Maripasoula : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maripasoula [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maripasoula sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maripasoula.
L'actu des élections municipales 2026 à Maripasoula
13:45 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Maripasoula
À Maripasoula, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a représenté environ 283 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 156 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 48,50 % en 2024 (contre près de 15,58 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 54 900 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 124 550 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 12,40 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.
11:59 - Le match des élections à Maripasoula n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
À Maripasoula, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Serge Anelli (Divers gauche) a distancé ses adversaires en obtenant 828 soutiens (54,04%). Juste derrière, Philippe Dekon (Divers) a engrangé 31,52% des suffrages. Jonathan Abienso (Divers) suivait, obtenant 221 suffrages (14,42%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Maripasoula, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Maripasoula : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les citoyens de Maripasoula sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Maripasoula a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Maripasoula sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Pour obtenir les résultats des élections à Maripasoula dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maripasoula
|Tête de listeListe
|
Chrislain Cazal
Liste Divers
AGIR ET CROIRE
|
|
Philippe Dekon
Liste Divers
VISION D'AVENIR
|
|
Jonathan Abienso
Liste divers gauche
M.A.P.A
|
|
Serge Anelli
Liste divers gauche
Poursuivons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Anelli (26 élus) Ensemble continuons le developpement
|828
|54,04%
|
|Philippe Dekon (5 élus) "unite et progres - vision d'avenir"
|483
|31,52%
|
|Jonathan Abienso (2 élus) Maintenant agissons pour l'avenir
|221
|14,42%
|
|Participation au scrutin
|Maripasoula
|Taux de participation
|68,72%
|Taux d'abstention
|31,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 542
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Anelli (23 élus) Ensemble faisons un grand pas vers l'avenir
|644
|51,64%
|
|Tobie Balla (3 élus) Maripa-soula 2030
|319
|25,58%
|
|Aikumale Alemin (2 élus) Parler d'une seule voix
|160
|12,83%
|
|Charles Anelli (1 élu) Ensemble pour un developpement equitable et durable
|124
|9,94%
|
|Participation au scrutin
|Maripasoula
|Taux de participation
|72,18%
|Taux d'abstention
|27,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|1 256
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