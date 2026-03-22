Résultat de l'élection municipale 2026 à Maripasoula : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maripasoula [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Maripasoula sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maripasoula.
L'actu des élections municipales 2026 à Maripasoula
11:48 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Maripasoula
Dimanche dernier à Maripasoula, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a vu 63,54 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Jonathan Abienso (Divers gauche) qui a pris l'avantage avec 35,47 % des votes. À sa suite, Serge Anelli (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 30,78 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 16,96 %, Philippe Dekon a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Chrislain Cazal a terminé avec 16,79 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Maripasoula
Le deuxième tour des élections municipales à Maripasoula a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jonathan Abienso
Liste divers gauche
M.A.P.A
|
|
Serge Anelli
Liste divers gauche
Poursuivons
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Maripasoula
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jonathan ABIENSO (Ballotage) M.A.P.A
|598
|35,47%
|Serge ANELLI (Ballotage) Poursuivons
|519
|30,78%
|Philippe DEKON (Ballotage) VISION D'AVENIR
|286
|16,96%
|Chrislain CAZAL (Ballotage) AGIR ET CROIRE
|283
|16,79%
|Participation au scrutin
|Maripasoula
|Taux de participation
|63,54%
|Taux d'abstention
|36,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|1 696
Source : ministère de l’Intérieur
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