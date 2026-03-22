Résultat de l'élection municipale 2026 à Maripasoula : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Maripasoula

Le deuxième tour des élections municipales à Maripasoula a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jonathan Abienso
Jonathan Abienso Liste divers gauche
M.A.P.A
  • Jonathan Abienso
  • Ornica Apayaca
  • Ricardo Fofi
  • Sindie Balla
  • Jean Boscou Agesilas
  • Inina Aloike
  • Pélé Kido
  • Dayna Pierre
  • Germain Doudou
  • Ingrid Joachim
  • Rudy Fofi
  • Sarah Pissi
  • Guillaume Longin
  • Lydina Myléna Dada
  • Powell Assabal
  • Sophie Baluel
  • Findhet Nestor Bernardin
  • Vanessa Barcarel
  • Jean-Paul Yona
  • Effelina Fati
  • Daniel Bernadin
  • Anne-Sophie Yona
  • Chrétien Balla
  • Hamaleu Kuliaman
  • Wellem Abaa
  • Rita Kido
  • Alex Alabou Djoni
  • Meïna Adaïwa
  • Georges Dit Koulaïmin Wayaman
  • Surya Chrystilla Tatalapuit
Serge Anelli
Serge Anelli Liste divers gauche
Poursuivons
  • Serge Anelli
  • Madeleine Akatia
  • Lama Topo
  • Valérie Linguet
  • Emmanuel Octavie
  • Simone Balla Joseph
  • Joseph Atia
  • Sylviana Agesilas
  • Aikumale Alemin
  • Jenifer Ablanc
  • Sadjania Victorin
  • Marie Assanson
  • Valentin Apayaca
  • Nacleita Adam Konoe
  • Serge Biron
  • Marianne Tingo
  • Laurent Gendrault
  • Marie-Agnès Aliman-He
  • Michel Amiemba
  • Celita Manounou
  • Dénès Bandai
  • Apalanilu Ananuman
  • Edouard Dinguiou
  • Maria Dosoe
  • Timothée Popou
  • Aline Assinda
  • Karl Ronda-Silva
  • Patricia Barcarel
  • Pelikuwa Taluen
  • Lokanipin Malicoumane
  • Marc Anelli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Maripasoula

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan ABIENSO
Jonathan ABIENSO (Ballotage) M.A.P.A 		598 35,47%
Serge ANELLI
Serge ANELLI (Ballotage) Poursuivons 		519 30,78%
Philippe DEKON
Philippe DEKON (Ballotage) VISION D'AVENIR 		286 16,96%
Chrislain CAZAL
Chrislain CAZAL (Ballotage) AGIR ET CROIRE 		283 16,79%
Participation au scrutin Maripasoula
Taux de participation 63,54%
Taux d'abstention 36,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 1 696

Source : ministère de l’Intérieur

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