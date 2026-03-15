En direct

19:21 - Maripasoula : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Maripasoula, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 8 423 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 45 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 51% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 14,89% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Maripasoula forme une communauté diversifiée, avec ses 3 505 résidents étrangers, soit 41,61% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 31,75% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 164,18 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Maripasoula, où les moins de 30 ans correspondent à 51% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Maripasoula Le parti nationaliste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Maripasoula en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 16,09% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 44,07% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 0,25% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Maripasoula comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 31,51% pour les européennes. Le parti nationaliste réalisait un score marginal dans l'urne.

16:58 - Quels niveaux de participation à Maripasoula aux dernières élections ? En ce jour de municipale à Maripasoula, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention avait culminé à 31,28 % à la fin du premier round, une participation locale remarquable. C'étaient 1 542 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Avec la présidentielle, les élections municipales demeurent en effet le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 86,00 %. Même si les dynamiques diffèrent selon le type d'élection, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 65,54 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 74,50 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 96,78 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention.

15:59 - À Maripasoula, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Davy Rimane (Régionaliste) avait performé au premier tour des élections des députés à Maripasoula suite à la dissolution en 2024 avec 40,26%. Jean-Philippe Dolor (Divers centre) échouait à la deuxième place avec 28,99%. Le second round n'a pas changé grand chose, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés dans la localité. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Maripasoula avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,51%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 13,70% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Maripasoula ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Maripasoula privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (49,84%), devant Emmanuel Macron crédité de 21,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,93% pour Emmanuel Macron, contre 44,07% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Maripasoula accordaient leurs suffrages à Jean-Philippe Dolor (Divers centre) avec 61,90% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Davy Rimane (Divers gauche) en première position avec 56,87% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Maripasoula À Maripasoula, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a représenté environ 283 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 156 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 48,50 % en 2024 (contre près de 15,58 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 54 900 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 124 550 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 12,40 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le match des élections à Maripasoula n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 À Maripasoula, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Serge Anelli (Divers gauche) a distancé ses adversaires en obtenant 828 soutiens (54,04%). Juste derrière, Philippe Dekon (Divers) a engrangé 31,52% des suffrages. Jonathan Abienso (Divers) suivait, obtenant 221 suffrages (14,42%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Maripasoula, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.