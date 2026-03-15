Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-la-Ville : les infos en direct

Programme de Ygal Azoulay à Marly-la-Ville (MARLY L'AVENIR)

Avenir de Marly-la-Ville

La commune de Marly-la-Ville se prépare à un tournant important avec les élections municipales de 2026. L'équipe menée par Ygal Azoulay se veut proche des habitants et attentive à leurs besoins. L'objectif est de bâtir un avenir solide en collaboration avec la communauté locale.

Engagement citoyen

Une des priorités de la campagne est de favoriser le soutien aux initiatives citoyennes et à la vie locale. La municipalité souhaite encourager la participation des habitants dans les décisions qui les concernent. Cela passe par un dialogue constant et une accessibilité accrue des élus.

Gestion des ressources

La gestion rigoureuse et transparente de l'argent public est un engagement fondamental de l'équipe. Cela implique de veiller à ce que chaque dépense soit justifiée et bénéfique pour les habitants. L'objectif est d'assurer un service public de qualité tout en préservant les ressources de la commune.

Amélioration des espaces publics

La création d'espaces publics propres, sûrs et agréables est essentielle pour le bien-être des citoyens. L'équipe souhaite transformer ces lieux en véritables espaces de vie et de rencontre. Cela contribuera à dynamiser la vie locale et à renforcer le lien social au sein de la commune.