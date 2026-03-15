Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-la-Ville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-la-Ville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marly-la-Ville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marly-la-Ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Marly-la-Ville
13:45 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Marly-la-Ville avant les élections municipales de 2026 ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Marly-la-Ville, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 2 001 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 985 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est stabilisé à près de 26,92 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 26 000 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 197 190 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,94 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de André Specq à Marly-la-Ville
Qui avait remporté les municipales en 2020 à Marly-la-Ville ? Seule en lice, 'Liste de rassemblement des forces de gauche & republicains de progres' a naturellement obtenu 1 260 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Marly-la-Ville, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. La publication des candidats fournit d'ores et déjà un élément de réponse significatif.
09:57 - Elections à Marly-la-Ville : les horaires des 4 bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales 2026, les votants de Marly-la-Ville devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les habitants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Marly-la-Ville. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections municipales à Marly-la-Ville dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marly-la-Ville
|Tête de listeListe
|
André Specq
Liste divers gauche
UNIS POUR MARLY-LA-VILLE
|
|
Ygal Azoulay
Liste Divers
MARLY L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Specq (29 élus) Liste de rassemblement des forces de gauche & republicains de progres
|1 260
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Marly-la-Ville
|Taux de participation
|32,66%
|Taux d'abstention
|67,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 333
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Specq (29 élus) Liste de rassemblement des forces de gauche & republicains de progres
|2 092
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Marly-la-Ville
|Taux de participation
|55,03%
|Taux d'abstention
|44,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|9,16%
|Nombre de votants
|2 303
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