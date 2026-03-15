Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-la-Ville : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marly-la-Ville

Tête de listeListe
André Specq
André Specq Liste divers gauche
UNIS POUR MARLY-LA-VILLE
  • André Specq
  • Sylvie Jalibert
  • Daniel Mella
  • Isabelle Deswarte
  • Yoann Magis
  • Fabienne Gely
  • Fabien Petrault
  • Sylvaine Ducellier
  • Pierre-Yves Hurtel
  • Charline Varlet
  • Laurent Chanut
  • Corinne Misiak-Marchand
  • Philippe Louet
  • Patricia Gallo
  • Joffrey Quiquempois
  • Sandra Silvius
  • Pablo Frutieaux
  • Virginie Dias
  • Thomas Friant
  • Lucie Miklas
  • Marc Lahoudie
  • Sylvie Carrier
  • Tony Ferreira
  • Claudia William
  • Jérôme Bedier
  • Céline Spinazze
  • Jérémy Bermudo Sanchez
  • Rita Vincent
  • Hafid Kajiou
  • Claire Petrault
  • Jean-Claude Yaba
Ygal Azoulay
Ygal Azoulay Liste Divers
MARLY L'AVENIR
  • Ygal Azoulay
  • Sevrine Verneau
  • Didier Birckenstock
  • Mélanie Da Rocha
  • Christian Apruzzese
  • Marine Nazari
  • Imed-Eddine Abderhim
  • Aurore Arca
  • Thierry Doré
  • Christele Orth
  • Gabriel Antheaume
  • Amandine Bertein
  • Pascal Cornillot
  • Cécile Bastien
  • Olivier Le Guevel
  • Karine Lejeune
  • Edwidge Pierre
  • Patricia Bak
  • Christopher Planchard
  • Caroline Beaudart
  • Baris Calisir
  • Valérie Uyttersprot
  • Jean-Claude Ceia
  • Josefa Peiro
  • Jacques Maguet
  • Loredana Leschiutta
  • Quentin Thevenet
  • Catherine Thouillez
  • Alexandre Kahla
  • Elena Szezygiel
  • Claude Pioline

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Specq
André Specq (29 élus) Liste de rassemblement des forces de gauche & republicains de progres 		1 260 100,00%
  • André Specq
  • Michèle Lelez-Huve
  • Daniel Mella
  • Sylvie Jalibert
  • Patrice Petrault
  • Isabelle Deswarte
  • Pierre-Yves Hurtel
  • Fabienne Gely
  • Robert Wallet
  • Sylvaine Ducellier
  • Philippe Louet
  • Muriel Augelet
  • Pierre Szlosek
  • Corinne Misiak-Marchand
  • François Dupiech
  • Claire Bredillet
  • Patrick Rispal
  • Charline Varlet
  • Fabien Petrault
  • Patricia Gallo
  • Joffrey Quiquempois
  • Sandra Bolosier
  • Laurent Chanut
  • Michèle Deront
  • Bruno Poupaert
  • Rachel Gallet
  • Michel Longou
  • Virginie Dias
  • Yoann Magis
Participation au scrutin Marly-la-Ville
Taux de participation 32,66%
Taux d'abstention 67,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 333

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Specq
André Specq (29 élus) Liste de rassemblement des forces de gauche & republicains de progres 		2 092 100,00%
  • André Specq
  • Michèle Lelez-Huve
  • Daniel Mella
  • Sylvie Jalibert
  • Patrice Petrault
  • Isabelle Deswarte
  • Martial Duronsoy
  • Fabienne Gely
  • Pierre-Yves Hurtel
  • Fabienne Obadia
  • Robert Wallet
  • Eliane Guinvarch
  • Jean-Marcel Guerrero
  • Ruth Milleville
  • Philippe Louet
  • Sylvaine Ducellier
  • Pierre Szlosek
  • Elisabeth Abdelbaghi
  • Philippe Chaberty
  • Muriel Augelet
  • François Dupiech
  • Corinne Misiak
  • Victor Merinero
  • Véronique Bos
  • Jean-Marie Sani
  • Claire Bredillet
  • Patrick Rispal
  • Virginie Fouillen
  • Alain Duflos
Participation au scrutin Marly-la-Ville
Taux de participation 55,03%
Taux d'abstention 44,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 9,16%
Nombre de votants 2 303

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