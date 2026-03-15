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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marly-la-Ville Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Marly-la-Ville, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 5 852 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 295 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 636 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 21,65% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,47% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 498 résidents étrangers, Marly-la-Ville est un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 52,69% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 589,93 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Marly-la-Ville, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Municipales : vers une percée du RN à Marly-la-Ville ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections locales à Marly-la-Ville il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,86% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 46,26% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 26,21% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite validait 47,59% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 37,20% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,20% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 48,81% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 67,34 % à Marly-la-Ville aux dernières municipales Il y a six ans à Marly-la-Ville, le premier tour de l'élection municipale avait vu 32,66 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un score en demi-teinte, la pandémie du coronavirus ayant lourdement pesé sur la compétition. S'agissant de choisir leur maire, les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les présidentielles, des scrutins où les électeurs se manifestent en nombre. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi largement mobilisé, avec 75,02 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 24,98 %). La mobilisation atteignait de son côté 49,82 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 64,98 %, contre seulement 43,94 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes. En ce jour de municipales à Marly-la-Ville, cette contingence sera en définitive scrutée.

15:59 - Marly-la-Ville : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Marly-la-Ville soutenaient en priorité Agnès Marion (Rassemblement National) avec 38,20% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Arnaud Le Gall (Union de la gauche), avec 51,19%. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Marly-la-Ville s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (37,20%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,78%) et Valérie Hayer (11,74%). Le contexte politique de Marly-la-Ville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Marly-la-Ville : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle La physionomie politique de Marly-la-Ville dessine un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Marly-la-Ville tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 25,86% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 25,48%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,74% pour Emmanuel Macron, contre 46,26% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Marly-la-Ville plébiscitaient Arnaud Le Gall (Nupes) avec 28,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,41% des suffrages.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Marly-la-Ville avant les élections municipales de 2026 ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Marly-la-Ville, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 2 001 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 985 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est stabilisé à près de 26,92 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 26 000 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 197 190 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,94 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de André Specq à Marly-la-Ville Qui avait remporté les municipales en 2020 à Marly-la-Ville ? Seule en lice, 'Liste de rassemblement des forces de gauche & republicains de progres' a naturellement obtenu 1 260 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Marly-la-Ville, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. La publication des candidats fournit d'ores et déjà un élément de réponse significatif.