Résultat municipale 2026 à Marly-la-Ville (95670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marly-la-Ville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marly-la-Ville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-la-Ville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André SPECQ
André SPECQ (25 élus) UNIS POUR MARLY-LA-VILLE 		1 595 69,11%
  • André SPECQ
  • Sylvie JALIBERT
  • Daniel MELLA
  • Isabelle DESWARTE
  • Yoann MAGIS
  • Fabienne GELY
  • Fabien PETRAULT
  • Sylvaine DUCELLIER
  • Pierre-Yves HURTEL
  • Charline VARLET
  • Laurent CHANUT
  • Corinne MISIAK-MARCHAND
  • Philippe LOUET
  • Patricia GALLO
  • Joffrey QUIQUEMPOIS
  • Sandra SILVIUS
  • Pablo FRUTIEAUX
  • Virginie DIAS
  • Thomas FRIANT
  • Lucie MIKLAS
  • Marc LAHOUDIE
  • Sylvie CARRIER
  • Tony FERREIRA
  • Claudia WILLIAM
  • Jérôme BEDIER
Ygal AZOULAY
Ygal AZOULAY (4 élus) MARLY L'AVENIR 		713 30,89%
  • Ygal AZOULAY
  • Sevrine VERNEAU
  • Didier BIRCKENSTOCK
  • Mélanie DA ROCHA
Participation au scrutin Marly-la-Ville
Taux de participation 56,20%
Taux d'abstention 43,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 2 360

Source : ministère de l’Intérieur

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