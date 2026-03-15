Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marly-le-Roi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marly-le-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 à Marly-le-Roi
13:09 - Le bilan des dernières municipales à Marly-le-Roi
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Marly-le-Roi se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Jean-Yves Perrot (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 52,40% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Noella Arnaudo (Divers centre) a obtenu 1 687 bulletins valides (31,37%). Tanguy Ruellan (Union de la gauche) complétait le trio de tête, obtenant 872 bulletins (16,21%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Marly-le-Roi, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Bureaux de vote à Marly-le-Roi : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les années à venir. Pour mémoire, le 1er tour des élections municipales de 2020 s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Marly-le-Roi. Les 12 bureaux de vote de la commune de Marly-le-Roi sont accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Les résultats du premier tour à Marly-le-Roi seront visibles ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi
|Tête de listeListe
|
Tanguy Ruellan
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Marly-le-Roi
|
|
Jérôme Verdin
Liste divers centre
Oxygène Demain Marly le Roi
|
|
Cyril Jarnet
Liste divers droite
Une équipe pour Marly 2026
|
|
Stéphanie Thieyre
Liste divers droite
UNE IMPULSION NOUVELLE POUR MARLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Perrot (26 élus) Choisir marly ensemble
|2 818
|52,40%
|
|Noella Arnaudo (5 élus) Oxygène, du souffle pour marly
|1 687
|31,37%
|
|Tanguy Ruellan (2 élus) Ensemble pour marly le roi
|872
|16,21%
|
|Participation au scrutin
|Marly-le-Roi
|Taux de participation
|44,71%
|Taux d'abstention
|55,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 468
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Perrot (29 élus) Proteger marly, innover ensemble
|5 068
|73,25%
|
|Jacques Chesnais (4 élus) Marly a venir
|1 850
|26,74%
|
|Participation au scrutin
|Marly-le-Roi
|Taux de participation
|59,17%
|Taux d'abstention
|40,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Nombre de votants
|7 155
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