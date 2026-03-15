Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi

Tête de listeListe
Tanguy Ruellan
Tanguy Ruellan Liste d'union à gauche
Ensemble pour Marly-le-Roi
  • Tanguy Ruellan
  • Béatrice Casanova
  • Bernard Moreau
  • Cécile Sodji Singh
  • Guillaume Le Héno
  • Annette Braconne-Michoux
  • Thierry Lesage
  • Isabelle de Virieu
  • Salem Riahi
  • Isabelle Laffont
  • Gaspard Morichon
  • Anaïs Vendé
  • Guillaume Verdin
  • Valérie Nguyen Van Tho
  • Philippe Batreau
  • Lina Khellafi
  • Jean-Baptiste Bergerot
  • Jane Sunderland
  • Pierre Freycenet
  • Giulia Paliotta
  • Brice Dupuis
  • Adriana Cransac
  • Jean Fichter
  • Christine Warsmann
  • Elliot Nardin
  • Alix Maignien
  • Bernard Lauwick
  • Claudia Picon
  • Marc Franc de Ferrière
  • Armelle Dagard
  • Jacques Chesnais
  • Joëlle Larible
  • Jean-Claude Merle
  • Danielle Daguet
  • Pierre Dumas
Jérôme Verdin
Jérôme Verdin Liste divers centre
Oxygène Demain Marly le Roi
  • Jérôme Verdin
  • Virginie Douellou
  • David Dubuis
  • Caterina Francorsi
  • Arnaud Freté
  • Sandrine Boccard
  • Christophe Guillou
  • Diane Touvet
  • Damien Vandendries
  • Nicole Dalga
  • François Bernhardt
  • Marie Moreau
  • Alexis Genel
  • Georgeta Moise
  • Dominique Chatenet
  • Sophie Riou
  • Stéphane Perchant
  • Delphine Geneve Brunelle
  • Jean-Baptiste Guitry
  • Céline Okani
  • Bernard Babin
  • Lisa Saci
  • Eric Laloire
  • Isabelle Duclos
  • Edouard André
  • Monique Ferrage
  • Gilles Verrier
  • Samira Zaabara
  • Jean-Baptiste Protard
  • Ilana Chêne
  • Régis Rault
  • Virginie Leconte
  • Laurent Postic
  • Noëlla Arnaudo
  • Yves Dagallier
Cyril Jarnet
Cyril Jarnet Liste divers droite
Une équipe pour Marly 2026
  • Cyril Jarnet
  • Jacqueline Diop-Oddoux
  • Carlos Montes
  • Karine Martin
  • Benoit Burgaud
  • Cecile Deleplanque
  • Paul-Antoine Demange
  • Gaelle Beavogui
  • Emmanuel Coulomb
  • Emmanuelle Pathe
  • Jean-Luc Gagniere
  • Claire Lafayette
  • Nicolas Erismann
  • Sophie Fougnies
  • Pierre Genin
  • Veronique Houmain
  • Franck Lhuisset
  • Jocelyne Berthet
  • Pierre-Eloi Heitz
  • Sophie Martin
  • Nicolas Fichelle
  • Babette Castro
  • Ilies Ketfi
  • Martine Grimaux-Dutter
  • Lancelot Bakan
  • Cecile Montosse-Espinasse
  • Benoit Le Rat
  • Stephanie Thomas
  • Xavier Minette de Saint-Martin
  • Juliette Cessot-Bodeven
  • Dominique Gros-Dubois
  • Sandie Nguyen-Xuan
  • Bertrand Le Boucher d'Herouville
  • Aurelie Goulon-Sigwalt-Abram
  • Marc Mennessier
Stéphanie Thieyre
Stéphanie Thieyre Liste divers droite
UNE IMPULSION NOUVELLE POUR MARLY
  • Stéphanie Thieyre
  • Jean-François Perrault
  • Emmanuelle Rampazzo
  • Stéphane Garcia
  • Clarisse Zann
  • Jean-Guillaume Datin
  • Claire Chouviac-Chabaud
  • José Destang
  • Sophie Delahaye
  • Marc Siffert Sirvent
  • Susana Pereira Dos Santos
  • Olivier Bigot
  • Christine Dezaunay
  • Cyrille Legallet
  • Dominique Battini
  • Olivier Grout de Beaufort
  • Juliette Mancier
  • Thierry Philbert
  • Laurence Domage Diederichs
  • Didier Le Goff
  • Aurélia Télotte
  • Adriano Borderies-Caluri
  • Sophie Paviot
  • Christian Hübner
  • Ségolène Bardaud
  • Pierre Lequerler
  • Evelyne Nury
  • Damien Knoepfli
  • Anne-Sophie Renaudin
  • Didier Cahouet
  • Marie-Xénia Testard
  • Christian Oudin
  • Marguerite Martin
  • François Cornez
  • Marie-Odette Alais

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Perrot
Jean-Yves Perrot (26 élus) Choisir marly ensemble 		2 818 52,40%
  • Jean-Yves Perrot
  • Stéphanie Thièyre
  • Benoît Burgaud
  • Cécile Deleplanque
  • Carlos Montes
  • Emmanuelle Rampazzo
  • Jean-Guillaume Datin
  • Betty Millet-Marcerou
  • Stéphane Garcia
  • Jacqueline Diop-Oddoux
  • Cyril Jarnet
  • Karine Martin
  • Jean-François Perrault
  • Fernanda Martins Da Silva
  • José Destang
  • Clarisse Zann
  • Christian Hübner
  • Marie-Odette Alais
  • Stéphane Gaulier
  • Christine Dezaunay
  • Alexandre Nury
  • Gaëlle Beavogui
  • Jean-Luc Gagniere
  • Carelle Kiefe
  • Camille Ollivier
  • Marie-Capucine Vincent
Noella Arnaudo
Noella Arnaudo (5 élus) Oxygène, du souffle pour marly 		1 687 31,37%
  • Noella Arnaudo
  • Jérôme Verdin
  • Virgine Douellou
  • Laurent Ribault
  • Alexandra Duhazé
Tanguy Ruellan
Tanguy Ruellan (2 élus) Ensemble pour marly le roi 		872 16,21%
  • Tanguy Ruellan
  • Béatrice Casanova
Participation au scrutin Marly-le-Roi
Taux de participation 44,71%
Taux d'abstention 55,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 468

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Perrot
Jean-Yves Perrot (29 élus) Proteger marly, innover ensemble 		5 068 73,25%
  • Jean-Yves Perrot
  • Noëlla Arnaudo
  • Laurent Ribault
  • Alexandra Duhaze
  • Benoît Burgaud
  • Nicole Dalga
  • Jérôme Verdin
  • Stéphanie Thieyre
  • Carlos Montes
  • Virgine Douellou
  • Jean-François Perrault
  • Fernanda Martins Da Silva
  • Denis Grandjean
  • Clarisse Zann
  • Fabrice Tenneson
  • Cécile Deleplanque
  • Christophe Guillou
  • Emmanuela Cardoso
  • Hector Lajouanie
  • Esther Nomme
  • Jean-Guillaume Datin
  • Diane Touvet
  • Cyrille Legallet
  • Valérie Achard
  • Marc Mennessier
  • Marie-Christine Gomez
  • Christian Hubner
  • Petra Meier
  • Cyril Jarnet
Jacques Chesnais
Jacques Chesnais (4 élus) Marly a venir 		1 850 26,74%
  • Jacques Chesnais
  • Claudia Picon
  • Marc Boulay
  • Stéphanie Belna
Participation au scrutin Marly-le-Roi
Taux de participation 59,17%
Taux d'abstention 40,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 7 155

Villes voisines de Marly-le-Roi

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