Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marly-le-Roi

Le deuxième tour des élections municipales à Marly-le-Roi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Tanguy Ruellan
Tanguy Ruellan Liste d'union à gauche
Ensemble pour Marly-le-Roi
  • Tanguy Ruellan
  • Béatrice Casanova
  • Bernard Moreau
  • Cécile Sodji Singh
  • Guillaume Le Héno
  • Annette Braconne-Michoux
  • Thierry Lesage
  • Isabelle de Virieu
  • Salem Riahi
  • Isabelle Laffont
  • Gaspard Morichon
  • Anaïs Vendé
  • Guillaume Verdin
  • Valérie Nguyen Van Tho
  • Philippe Batreau
  • Lina Khellafi
  • Jean-Baptiste Bergerot
  • Jane Sunderland
  • Pierre Freycenet
  • Giulia Paliotta
  • Brice Dupuis
  • Adriana Cransac
  • Jean Fichter
  • Christine Warsmann
  • Elliot Nardin
  • Alix Maignien
  • Bernard Lauwick
  • Claudia Picon
  • Marc Franc de Ferrière
  • Armelle Dagard
  • Jacques Chesnais
  • Joëlle Larible
  • Jean-Claude Merle
  • Danielle Daguet
  • Pierre Dumas
Jérôme Verdin
Jérôme Verdin Liste divers centre
Oxygène Demain Marly le Roi
  • Jérôme Verdin
  • Virginie Douellou
  • David Dubuis
  • Caterina Francorsi
  • Arnaud Freté
  • Sandrine Boccard
  • Christophe Guillou
  • Diane Touvet
  • Damien Vandendries
  • Nicole Dalga
  • François Bernhardt
  • Marie Moreau
  • Alexis Genel
  • Georgeta Moise
  • Dominique Chatenet
  • Sophie Riou
  • Stéphane Perchant
  • Delphine Geneve Brunelle
  • Jean-Baptiste Guitry
  • Céline Okani
  • Bernard Babin
  • Lisa Saci
  • Eric Laloire
  • Isabelle Duclos
  • Edouard André
  • Monique Ferrage
  • Gilles Verrier
  • Samira Zaabara
  • Jean-Baptiste Protard
  • Ilana Chêne
  • Régis Rault
  • Virginie Leconte
  • Laurent Postic
  • Noëlla Arnaudo
  • Yves Dagallier
Cyril Jarnet
Cyril Jarnet Liste divers droite
Une équipe pour Marly 2026
  • Cyril Jarnet
  • Jacqueline Diop-Oddoux
  • Carlos Montes
  • Karine Martin
  • Benoit Burgaud
  • Cecile Deleplanque
  • Paul-Antoine Demange
  • Gaelle Beavogui
  • Emmanuel Coulomb
  • Emmanuelle Pathe
  • Jean-Luc Gagniere
  • Claire Lafayette
  • Nicolas Erismann
  • Sophie Fougnies
  • Pierre Genin
  • Veronique Houmain
  • Franck Lhuisset
  • Jocelyne Berthet
  • Pierre-Eloi Heitz
  • Sophie Martin
  • Nicolas Fichelle
  • Babette Castro
  • Ilies Ketfi
  • Martine Grimaux-Dutter
  • Lancelot Bakan
  • Cecile Montosse-Espinasse
  • Benoit Le Rat
  • Stephanie Thomas
  • Xavier Minette de Saint-Martin
  • Juliette Cessot-Bodeven
  • Dominique Gros-Dubois
  • Sandie Nguyen-Xuan
  • Bertrand Le Boucher d'Herouville
  • Aurelie Goulon-Sigwalt-Abram
  • Marc Mennessier
Stéphanie Thieyre
Stéphanie Thieyre Liste divers droite
UNE IMPULSION NOUVELLE POUR MARLY
  • Stéphanie Thieyre
  • Jean-François Perrault
  • Emmanuelle Rampazzo
  • Stéphane Garcia
  • Clarisse Zann
  • Jean-Guillaume Datin
  • Claire Chouviac-Chabaud
  • José Destang
  • Sophie Delahaye
  • Marc Siffert Sirvent
  • Susana Pereira Dos Santos
  • Olivier Bigot
  • Christine Dezaunay
  • Cyrille Legallet
  • Dominique Battini
  • Olivier Grout de Beaufort
  • Juliette Mancier
  • Thierry Philbert
  • Laurence Domage Diederichs
  • Didier Le Goff
  • Aurélia Télotte
  • Adriano Borderies-Caluri
  • Sophie Paviot
  • Christian Hübner
  • Ségolène Bardaud
  • Pierre Lequerler
  • Evelyne Nury
  • Damien Knoepfli
  • Anne-Sophie Renaudin
  • Didier Cahouet
  • Marie-Xénia Testard
  • Christian Oudin
  • Marguerite Martin
  • François Cornez
  • Marie-Odette Alais

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril JARNET
Cyril JARNET (Ballotage) Une équipe pour Marly 2026 		2 234 32,22%
Jérôme VERDIN
Jérôme VERDIN (Ballotage) Oxygène Demain Marly le Roi 		1 903 27,45%
Stéphanie THIEYRE
Stéphanie THIEYRE (Ballotage) UNE IMPULSION NOUVELLE POUR MARLY 		1 581 22,80%
Tanguy RUELLAN
Tanguy RUELLAN (Ballotage) Ensemble pour Marly-le-Roi 		1 215 17,52%
Participation au scrutin Marly-le-Roi
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 7 021

Source : ministère de l’Intérieur

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