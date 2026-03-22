Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marly-le-Roi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marly-le-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 à Marly-le-Roi
11:49 - Quels sont les rapports de force à Marly-le-Roi pour ce 2e tour des élections municipales ?
Les élections municipales 2026 à Marly-le-Roi ont vu Cyril Jarnet (Divers droite) terminer en tête dimanche dernier avec 32,22 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jérôme Verdin (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 27,45 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Stéphanie Thieyre (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Tanguy Ruellan, avec la nuance Union de la gauche, a rassemblé 17,52 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Marly-le-Roi, l'élection a vu 58,83 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marly-le-Roi
Le deuxième tour des élections municipales à Marly-le-Roi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Tanguy Ruellan
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Marly-le-Roi
|
|
Jérôme Verdin
Liste divers centre
Oxygène Demain Marly le Roi
|
|
Cyril Jarnet
Liste divers droite
Une équipe pour Marly 2026
|
|
Stéphanie Thieyre
Liste divers droite
UNE IMPULSION NOUVELLE POUR MARLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril JARNET (Ballotage) Une équipe pour Marly 2026
|2 234
|32,22%
|Jérôme VERDIN (Ballotage) Oxygène Demain Marly le Roi
|1 903
|27,45%
|Stéphanie THIEYRE (Ballotage) UNE IMPULSION NOUVELLE POUR MARLY
|1 581
|22,80%
|Tanguy RUELLAN (Ballotage) Ensemble pour Marly-le-Roi
|1 215
|17,52%
|Participation au scrutin
|Marly-le-Roi
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|7 021
Source : ministère de l’Intérieur
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