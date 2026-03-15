Résultat municipale 2026 à Marly-le-Roi (78160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marly-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marly-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril JARNET
Cyril JARNET Une équipe pour Marly 2026 		2 234 32,22%
Jérôme VERDIN
Jérôme VERDIN Oxygène Demain Marly le Roi 		1 903 27,45%
Stéphanie THIEYRE
Stéphanie THIEYRE UNE IMPULSION NOUVELLE POUR MARLY 		1 581 22,80%
Tanguy RUELLAN
Tanguy RUELLAN Ensemble pour Marly-le-Roi 		1 215 17,52%
Participation au scrutin Marly-le-Roi
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 7 021

Source : ministère de l’Intérieur

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