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19:21 - Élections municipales à Marly-le-Roi : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Marly-le-Roi façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,27%. Le taux élevé de cadres, atteignant 42,74%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,47% et d'une population immigrée de 12,32% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,05% à Marly-le-Roi, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Quel poids pour le RN à Marly-le-Roi lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Marly-le-Roi en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 10,31% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 8,81% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Marly-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 15,48% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 20,76% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 23,71% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 44,71 % de participation À l'occasion de l'élection municipale, le niveau de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Marly-le-Roi. L'abstention se montait à 55,29 % pour le premier tour des municipales de 2020, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le pays était troublé par le Covid-19. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 19,77 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 39,32 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,90 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 43,07 % des inscrits. Si on prend un peu de recul, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Marly-le-Roi ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Marly-le-Roi avaient propulsé aux avants-postes Marie Lebec (Ensemble !) avec 42,71% au premier tour, devant Céline Bourdon (Union de la gauche) avec 25,46%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Lebec culminant à 51,59% des votes dans la commune. Le rendez-vous des Européennes précédemment à Marly-le-Roi avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (22,25%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,68% des suffrages. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Marly-le-Roi ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Marly-le-Roi était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 40,00% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 17,20%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 76,96% pour Emmanuel Macron, contre 23,04% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Marly-le-Roi accordaient leurs suffrages à Marie Lebec (Ensemble !) avec 42,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,16%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - À Marly-le-Roi, les impôts sont en hausse avant l'élection Alors que les impôts locaux ont augmenté à Marly-le-Roi entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,68 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 272 100 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 4 934 780 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Marly-le-Roi s'est établi à 31,72 % en 2024 (contre 14,14 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Marly-le-Roi a représenté environ 1 247 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 029 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Marly-le-Roi Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Marly-le-Roi se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Jean-Yves Perrot (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 52,40% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Noella Arnaudo (Divers centre) a obtenu 1 687 bulletins valides (31,37%). Tanguy Ruellan (Union de la gauche) complétait le trio de tête, obtenant 872 bulletins (16,21%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Marly-le-Roi, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.