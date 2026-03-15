Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marly.
L'actu des élections municipales 2026 à Marly
13:09 - Résultat des municipales 2020 : comment Jean-Noël Verfaillie s'est imposé à Marly
Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Marly ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jérôme Leman (Union de la gauche) a raflé la première place en récoltant 41,77% des soutiens. Derrière, Jean-Noël Verfaillie (Divers droite) a capté 1 351 suffrages en sa faveur (39,46%). Le léger écart entre les listes en tête donnait suite à un 2e tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Noël Verfaillie l'a finalement emporté avec 2 202 voix (53,55%), face à Jérôme Leman s'adjugeant 1 910 votants (46,44%). Confirmant les doutes persistants du premier tour, le scrutin a accouché d'un véritable retournement de situation. Divers droite a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, ajoutant 772 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Elections à Marly : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales offrent la possibilité aux 8 072 électeurs de Marly de se faire entendre sur la façon dont est organisée leur ville. À Marly et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Jean-Noël Verfaillie (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Marly. Il convient de noter que les 8 bureaux de vote de la commune de Marly fermeront leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Les résultats à Marly seront visibles ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marly
|Tête de listeListe
|
Jean-Noël Verfaillie
Liste divers droite
TOUTE NOTRE ENERGIE POUR MARLY
|
|
Jérôme Leman
Liste divers gauche
MARLY VÉRITÉ
|
|
Marie-Thérèse Hourez Ledrole
Liste divers gauche
UNE EQUIPE ENGAGEE POUR MARLY
|
|
Virginie Melki Tettini
Liste du Parti communiste français
MARLY AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël Verfaillie (26 élus) Une nouvelle energie pour marly
|2 202
|53,55%
|
|Jérôme Leman (7 élus) Unis pour marly
|1 910
|46,44%
|
|Participation au scrutin
|Marly
|Taux de participation
|49,50%
|Taux d'abstention
|50,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 227
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Leman Unis pour marly
|1 430
|41,77%
|Jean-Noël Verfaillie Une nouvelle energie pour marly
|1 351
|39,46%
|Isabelle Jalain Marly demain
|397
|11,59%
|Laurence Morel Vivre marly
|245
|7,15%
|Participation au scrutin
|Marly
|Taux de participation
|41,55%
|Taux d'abstention
|58,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 546
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Thieme (25 élus) Marly, une ville et une equipe qui vous ressemblent et nous rassemblent
|2 732
|50,42%
|
|Jean-Noël Verfaillie (8 élus) Une nouvelle energie pour marly
|2 686
|49,57%
|
|Participation au scrutin
|Marly
|Taux de participation
|64,76%
|Taux d'abstention
|35,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|5 635
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