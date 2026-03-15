Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marly

Tête de listeListe
Jean-Noël Verfaillie
Jean-Noël Verfaillie Liste divers droite
TOUTE NOTRE ENERGIE POUR MARLY
  • Jean-Noël Verfaillie
  • Laurence Morel
  • Jimmy Legrain
  • Isabelle Dupont
  • Patrick Lemaire
  • Edwige Paye-Ben Yasmina
  • Jean-Paul Clement
  • Céline Plateel-Thuin
  • Serge Moreau
  • Jeanne-Marie Binot
  • Thomas Jorieux
  • Sabine Sacleux
  • Joël Quentin
  • Annie Macke
  • Eric Lantoine
  • Aurore Fareneau-Fournier
  • Joël Boute
  • Frédérique Viste
  • Frédéric Broutin
  • Nathalie Kosolosky
  • Bruno Leclercq
  • Priscilla Remy
  • David Calonne
  • Estelle Boute
  • Clément Lefevre
  • Clotilde Covin
  • Maxime Noiret
  • Marion Peretti
  • Bruno Mouftiez
  • Anne-Sophie Barthelemy
  • Hervé Boudeville
  • Audrey Westelynck
  • Yves Floquet
  • Annick Hourdiau
  • Jean-Yves Nava
Jérôme Leman
Jérôme Leman Liste divers gauche
MARLY VÉRITÉ
  • Jérôme Leman
  • Emmanuelle Bouguerra
  • Ludovic Mortagne
  • Carole Navet
  • Karim Berbache
  • Malika Leriche
  • Laurent Jeannas
  • Elisabeth Van-Acker
  • Serge Lekadir
  • Romy Bouttemann
  • Fabrice Besin
  • Stéphanie Petit
  • Olivier Verstichel
  • Laetitia Montagne
  • Jean-Pierre d'Ettore
  • Annie-Claude Demarcq
  • Sylvain Signorelli
  • Stéphanie Leclerc
  • Karl Vasseur
  • Corinne Wuilbaut
  • Stéphane Béthune
  • Gabrielle Lesueur
  • Bernard Evrard
  • Nathalie Veignie
  • Mathias Mascaro
  • Magali Spano
  • Jules Caillard
  • Sabine Larcin
  • Marc Zaoui
  • Chantal Hermant
  • Éric Caffenne
  • Nathalie Pawlowski
  • Michel Moutardier
  • Laura Leman
  • Mickael Robiez
Marie-Thérèse Hourez Ledrole
Marie-Thérèse Hourez Ledrole Liste divers gauche
UNE EQUIPE ENGAGEE POUR MARLY
  • Marie-Thérèse Hourez Ledrole
  • Christian Chatelain
  • Marie Minchilli
  • Eddie Balla
  • Sandrine Delencre
  • Terry Panchout
  • Marjory Vandenelsken
  • Hugues Baudchon
  • Christine Dussart
  • Francis Gigot
  • Maryse Couturaud
  • Romuald Marin
  • Béatrice Beth
  • Albert Sturbois
  • Lolita Morones
  • Carlos Dos Santos Monteiro
  • Maleine Fournier Vandeputte
  • Régis Griffon
  • Priscillia Durmarque
  • Bruno Jalain
  • Gaëlle Magry
  • Nicolas Dessaint
  • Géraldine Fromont
  • Michaël Désiré Godin
  • Valérie Régine Lecomte
  • Thomas Cools
  • Isabelle Gigot
  • Romain Skrzypczak
  • Sabrina El Hadmir
  • Pascal Viez
  • Véronique Durmarque
  • Julien Delcroix-Teixeira
  • Jeannine Madadi
  • Jean Delencre
  • Jeanne Corbet
Virginie Melki Tettini
Virginie Melki Tettini Liste du Parti communiste français
MARLY AU COEUR
  • Virginie Melki Tettini
  • Vincent Porco
  • Élodie Thiémé
  • Jonathan Colignon
  • Nathalie Butor-Blamont
  • Yannick Hourdiau
  • Sophie Monchicourt
  • Jerome Delille
  • Amelie Legrain Tonnoir
  • Enzo Binchi
  • Sonia Delille Camus
  • Alain Durieux
  • Sandrine Carlier
  • Adrien Pilniak
  • Cherine Chekroun
  • Michel Lucas
  • Perrine Denise
  • David Cornu
  • Natacha Parent
  • Bertrand Lefebvre
  • Nadine Delsaut
  • Eddy Billoire
  • Francoise Recoursé
  • Christophe Vandeputte
  • Aurelie Jacquet Penna
  • Raphaël Lubrez
  • Charlotte Vandesquille
  • Stephane Menard
  • Laetitia Damez
  • Loic Domzalski
  • Latifa Lefebvre
  • Francis Brouet
  • Louisa Gasmi Bouchafa
  • Ahcene Seghir
  • Angelina Carlos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël Verfaillie
Jean-Noël Verfaillie (26 élus) Une nouvelle energie pour marly 		2 202 53,55%
  • Jean-Noël Verfaillie
  • Isabelle Jalain
  • Patrick Lemaire
  • Laurence Morel
  • Olivier Burgnies
  • Céline Plateel-Thuin
  • Anthony Xerra
  • Assia Costanzo
  • Yves Floquet
  • Jeanne-Marie Binot
  • Serge Moreau
  • Florence Anderlin
  • Ludovic Mortagne
  • Alice Donnet
  • Jonathan Maillard
  • Mathilde Barbieux
  • Joël Boute
  • Héléne Martin
  • Christian Hanquet
  • Aurore Fareneau Fournier
  • Joël Quentin
  • Frédérique Viste
  • Jean-Yves Nava
  • Priscilla Dziembowski
  • Thomas Jorieux
  • Nathalie Kosolosky
Jérôme Leman
Jérôme Leman (7 élus) Unis pour marly 		1 910 46,44%
  • Jérôme Leman
  • Marie-Thérèse Hourez
  • Christian Chatelain
  • Virginie Melki
  • Didier Cayez
  • Thérèse Zaoui
  • Bernard Evrard
Participation au scrutin Marly
Taux de participation 49,50%
Taux d'abstention 50,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 227

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Leman
Jérôme Leman Unis pour marly 		1 430 41,77%
Jean-Noël Verfaillie
Jean-Noël Verfaillie Une nouvelle energie pour marly 		1 351 39,46%
Isabelle Jalain
Isabelle Jalain Marly demain 		397 11,59%
Laurence Morel
Laurence Morel Vivre marly 		245 7,15%
Participation au scrutin Marly
Taux de participation 41,55%
Taux d'abstention 58,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 546

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Thieme
Fabien Thieme (25 élus) Marly, une ville et une equipe qui vous ressemblent et nous rassemblent 		2 732 50,42%
  • Fabien Thieme
  • Marie-Thérèse Hourez
  • Alain Mamolo
  • Laurence Morel-Zuindeau
  • Didier Cayez
  • Rita Cannas
  • Jules Caillard
  • Martine Wolf
  • Yves Floquet
  • Hanna Sannelli
  • Bernard Evrard
  • Samia Sidi-Moussa
  • Christian Chatelain
  • Isabelle Jalain
  • Charaf Rifai
  • Virginie Melki
  • Jérôme Leman
  • Emmanuelle Mabon
  • Yves Dromby
  • Gilda Massart
  • Francis Brouet
  • Sylvie Renou
  • Serge Lekadir
  • Thérèse Zaoui
  • Jean-Philippe Vitrant
Jean-Noël Verfaillie
Jean-Noël Verfaillie (8 élus) Une nouvelle energie pour marly 		2 686 49,57%
  • Jean-Noël Verfaillie
  • Céline Plateel-Thuin
  • Francis Poirier
  • Marie-Laurence Dupont-Joly
  • Patrick Lemaire
  • Assia Costanzo
  • Denis Degand
  • Jeanne-Marie Binot
Participation au scrutin Marly
Taux de participation 64,76%
Taux d'abstention 35,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 5 635

Villes voisines de Marly

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