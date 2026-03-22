Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marly

Le deuxième tour des élections municipales à Marly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Noël Verfaillie
Jean-Noël Verfaillie Liste divers droite
TOUTE NOTRE ENERGIE POUR MARLY
  • Jean-Noël Verfaillie
  • Laurence Morel
  • Jimmy Legrain
  • Isabelle Dupont
  • Patrick Lemaire
  • Edwige Paye-Ben Yasmina
  • Jean-Paul Clement
  • Céline Plateel-Thuin
  • Serge Moreau
  • Jeanne-Marie Binot
  • Thomas Jorieux
  • Sabine Sacleux
  • Joël Quentin
  • Annie Macke
  • Eric Lantoine
  • Aurore Fareneau-Fournier
  • Joël Boute
  • Frédérique Viste
  • Frédéric Broutin
  • Nathalie Kosolosky
  • Bruno Leclercq
  • Priscilla Remy
  • David Calonne
  • Estelle Boute
  • Clément Lefevre
  • Clotilde Covin
  • Maxime Noiret
  • Marion Peretti
  • Bruno Mouftiez
  • Anne-Sophie Barthelemy
  • Hervé Boudeville
  • Audrey Westelynck
  • Yves Floquet
  • Annick Hourdiau
  • Jean-Yves Nava
Jérôme Leman
Jérôme Leman Liste divers gauche
UNION POUR MARLY
  • Jérôme Leman
  • Virginie Melki Tettini
  • Karim Berbache
  • Marie-Thérèse Hourez Ledrole
  • Christian Chatelain
  • Malika Leriche
  • Ludovic Mortagne
  • Élodie Thiémé
  • Serge Lekadir
  • Marie Minchilli
  • Laurent Jeannas
  • Romy Bouttemann
  • Eddie Balla
  • Stéphanie Petit
  • Vincent Porco
  • Laetitia Montagne
  • Fabrice Besin
  • Elisabeth Van-Acker
  • Terry Panchout
  • Nathalie Butor-Blamont
  • Jonathan Colignon
  • Carole Michelle Navet
  • Yannick Hourdiau
  • Nathalie Veignie
  • Hugues Baudchon
  • Gabrielle Lesueur
  • Romuald Marin
  • Sabine Larcin
  • Éric Caffenne
  • Amelie Legrain Tonnoir
  • Olivier Verstichel
  • Nathalie Pawlowski
  • Bernard Evrard
  • Stéphanie Leclerc
  • Mickael Robiez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marly

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël VERFAILLIE
Jean-Noël VERFAILLIE (Ballotage) TOUTE NOTRE ENERGIE POUR MARLY 		2 063 45,25%
Jérôme LEMAN
Jérôme LEMAN (Ballotage) MARLY VÉRITÉ 		995 21,82%
Virginie MELKI TETTINI
Virginie MELKI TETTINI (Ballotage) MARLY AU COEUR 		817 17,92%
Marie-Thérèse HOUREZ LEDROLE
Marie-Thérèse HOUREZ LEDROLE (Ballotage) UNE EQUIPE ENGAGEE POUR MARLY 		684 15,00%
Participation au scrutin Marly
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 4 719

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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