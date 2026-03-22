Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marly.
L'actu des élections municipales 2026 à Marly
11:51 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Lors du premier volet des municipales à Marly, c'est Jean-Noël Verfaillie (Divers droite) qui a pris la pole position en récoltant 45,25 % des voix. Jérôme Leman (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 21,82 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Une belle revanche pour Jean-Noël Verfaillie qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 5,79 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Virginie Melki Tettini, étiquetée Parti communiste français, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Marie-Thérèse Hourez Ledrole, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 15,00 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Marly, le vote a vu 60,91 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marly
Le deuxième tour des élections municipales à Marly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Noël Verfaillie
Liste divers droite
TOUTE NOTRE ENERGIE POUR MARLY
|
|
Jérôme Leman
Liste divers gauche
UNION POUR MARLY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël VERFAILLIE (Ballotage) TOUTE NOTRE ENERGIE POUR MARLY
|2 063
|45,25%
|Jérôme LEMAN (Ballotage) MARLY VÉRITÉ
|995
|21,82%
|Virginie MELKI TETTINI (Ballotage) MARLY AU COEUR
|817
|17,92%
|Marie-Thérèse HOUREZ LEDROLE (Ballotage) UNE EQUIPE ENGAGEE POUR MARLY
|684
|15,00%
|Participation au scrutin
|Marly
|Taux de participation
|60,91%
|Taux d'abstention
|39,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|4 719
Source : ministère de l’Intérieur
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