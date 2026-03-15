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19:19 - Élections municipales à Marly : un éclairage démographique A mi-chemin des élections municipales, Marly foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 24,30% de cadres pour 9 937 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 834 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 897 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,58%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 310 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,15%, participe à son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 35,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 255,85 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Marly, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Avant les municipales, la montée du Rassemblement national à Marly Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Marly en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 21,65% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,49% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 16,48% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Marly comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 31,99% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,03% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 42,01% lors du vote définitif.

16:58 - Marly : 40,70 % de votants aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Marly, l'abstention concernait 59,30 % des inscrits, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 26,32 % des personnes inscrites. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 48,79 % en 2022 à seulement 30,75 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,06 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette variable à Marly sera quoi qu'il en soit l'un des pivots de cette municipale 2026.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Marly ? Le paysage politique de Marly a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Marly avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,99%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,63% des voix. Marie-Claude Voincon (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Marly après la dissolution avec 37,03%. Ludovic Mendes (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 35,60%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Ludovic Mendes (Ensemble !), avec 57,99%.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Marly était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Marly votaient en priorité pour Emmanuel Macron (36,76%), devant Marine Le Pen qui récoltait 21,65%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 63,51% pour Emmanuel Macron, contre 36,49% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Marly plébiscitaient Thierry Hory (LR) avec 24,93% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Ludovic Mendes (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 64,93% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Marly se positionne comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Marly ? En matière d'impôts locaux à Marly, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 930 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 772 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 28,82 % en 2024 (contre 12,67 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence éclairant. Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 100 700 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 2,39939 millions d'euros (2 399 390 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 14,60 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Marly Dans la commune de Marly, les configurations politiques locales sont encore à ce jour façonnées par le résultat du dernier scrutin. Au terme du premier tour à l'époque, Thierry Hory (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 49,83% des bulletins. Derrière, Christian Nowicki (Divers centre) a engrangé 1 076 votes (31,43%). Une différence nette. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Thierry Hory l'a finalement emporté avec 50,85% des votes, face à Christian Nowicki avec 32,37% des électeurs et Frédéric Rose avec 599 suffrages (16,77%). La logique a été confirmée, l'écart se confirmant pour aboutir à un succès retentissant. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Les Républicains a sans doute tiré parti du report de votes des listes éliminées, récupérant 110 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe concurrente se doit nécessairement de neutraliser la prime accordée au sortant ce dimanche soir, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.