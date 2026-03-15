Résultat municipale 2026 à Marly (57155) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry HORY
Thierry HORY (27 élus) ENSEMBLE POUR MARLY 		2 873 59,87%
  • Thierry HORY
  • Nathalie CASCIOLA
  • Michel LISSMANN
  • Patricia GREEN
  • Franck DUCHENE
  • Sarrah BOCHET
  • Philippe IGEL
  • Odile JACOB-VARLET
  • Benjamin BIEBER
  • Isabelle LELOUP
  • Patrick SCHWICKERT
  • Brigitte VUILLEMIN
  • Joël STROZYNA
  • Marie-Christine LEBARD
  • Charles HOUNNOU
  • Krystel PARISOT
  • Jean-Claude GREMLING
  • Eloïse HANSE
  • Hervé HOCQUET
  • Maria LHUILLIER
  • Laurent FUCHS
  • Céline LARCHER
  • Jordan SAMHI
  • Nathalie MOREAU
  • Julian SCHMIDT
  • Laura GATTO
  • Xavier SCHMITT
Christian NOWICKI
Christian NOWICKI (6 élus) AGIR POUR MARLY 		1 926 40,13%
  • Christian NOWICKI
  • Corinne ALBRECHT
  • Francis MOREL
  • Myriam BERRAHAL
  • Pascal SURGA
  • Jeannie FAGES
Participation au scrutin Marly
Taux de participation 58,22%
Taux d'abstention 41,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 5 041

Source : ministère de l’Intérieur

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