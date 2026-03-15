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19:21 - Marly aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Marly se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 11 980 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 554 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (75,67%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 729 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,97%, Marly se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 729 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,89%, synonyme d'une situation économique précaire. À Marly, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Marly Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Marly en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 29,33% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,16% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 28,26% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 45,81% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 41,04% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 42,85% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 47,75% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 41,55 % de participation En 2020, la participation à Marly était évaluée à 41,55 % au premier tour (une proportion assez classique) alors que le pays était durement touché par la pandémie du Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 69,71 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 46,20 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 61,01 % au premier tour, contre 40,09 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation. L'affluence dans les isoloirs de Marly constituera quoi qu'il en soit une clé pour cette municipale.

15:59 - Marly classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Laurence Bara (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 42,85% au premier tour, devant Pierrick Colpin (Union de la gauche) avec 28,15%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) jusqu'à la première place avec 52,25%. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Marly s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (41,04%), talonnée par Manon Aubry (13,84%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,80%). Le paysage politique de Marly a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Marly : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Marly plébiscitaient Béatrice Descamps (Divers droite) avec 33,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,19%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Marly quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen devant avec 29,33% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 23,42%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,16% pour Marine Le Pen, contre 48,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Marly révèle donc une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Marly en vue des municipales ? À Marly, où la fiscalité locale a diminué depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 21,11 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 61 540 € la même année. Un montant loin des 2 427 070 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Marly s'est établi à un peu moins de 50,47 % en 2024 (contre 35,18 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Marly a atteint 871 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 918 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Jean-Noël Verfaillie s'est imposé à Marly Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Marly ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jérôme Leman (Union de la gauche) a raflé la première place en récoltant 41,77% des soutiens. Derrière, Jean-Noël Verfaillie (Divers droite) a capté 1 351 suffrages en sa faveur (39,46%). Le léger écart entre les listes en tête donnait suite à un 2e tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Noël Verfaillie l'a finalement emporté avec 2 202 voix (53,55%), face à Jérôme Leman s'adjugeant 1 910 votants (46,44%). Confirmant les doutes persistants du premier tour, le scrutin a accouché d'un véritable retournement de situation. Divers droite a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, ajoutant 772 voix supplémentaires entre les deux tours.