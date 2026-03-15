Résultat municipale 2026 à Marly (59770) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël VERFAILLIE
Jean-Noël VERFAILLIE TOUTE NOTRE ENERGIE POUR MARLY 		2 063 45,25%
Jérôme LEMAN
Jérôme LEMAN MARLY VÉRITÉ 		995 21,82%
Virginie MELKI TETTINI
Virginie MELKI TETTINI MARLY AU COEUR 		817 17,92%
Marie-Thérèse HOUREZ LEDROLE
Marie-Thérèse HOUREZ LEDROLE UNE EQUIPE ENGAGEE POUR MARLY 		684 15,00%
Participation au scrutin Marly
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 4 719

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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