Résultat de l'élection municipale 2026 à Marmande : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marmande

Tête de listeListe
Joël Hocquelet
Joël Hocquelet Liste divers gauche
POUR MARMANDE !
  • Joël Hocquelet
  • Maud Caruhel
  • Romain Bayle
  • Sophie Borderie
  • Alain Pascal
  • Nadia El Amrani
  • Michel Ceruti
  • Séverine Chastaing
  • Stéphane Blanchard
  • Karen Nosmas
  • Philippe Borderie
  • Joëlle Quere Grimes
  • Patrick Cardoit
  • Anne-Laure Gasser
  • Pierre-Yves Chauffournier
  • Véronique Broutet
  • Luc Faisandier
  • Françoise Verdier
  • Pierre Feyrit
  • Christine Lalanne
  • Jason Jones
  • Emilie Marot
  • Stéphane Martino
  • Nathalie Blanc
  • Laurent Neugnot
  • Laurence Halbert
  • Gilbert Bonnet
  • Brigitte Ducrocq
  • Serge Serra
  • Dominique Day
  • Bernard Bouliteau
  • Karine Mitteau
  • Charles Cillières
  • Sophie Delbrel
  • Alain Le Bris
Martine Calzavara
Martine Calzavara Liste divers droite
CLAIREMENT MARMANDE
  • Martine Calzavara
  • Patrick Masip
  • Delphine Roux
  • Xavier Ancelle-Hansen
  • Marie Catherine Ballereau
  • Jean-Louis Ricaud
  • Nadia Grimaud
  • Jérémy Guille
  • Catherine Laliman-Lacaux
  • Moshé Bensoussan
  • Laurence Gagnayre
  • Jonathan Rouy
  • Florence de Marchi
  • Jean-Emmanuel Conzon
  • Myriam Cahuzière
  • Laurent Grimaud
  • Nathalie Ancelle-Hansen
  • Grégory Baisset
  • Sylvie Boutonnet
  • Gilles Besnard
  • Brigitte Freisseix
  • Xavier Lambert
  • Andrea Dieu
  • Jean-Pierre Flaud
  • Mimouna Derkaoui
  • Régis Hémon
  • Yolande Moreno
  • Vincent Briscadieu
  • Lacéra Guerniche
  • Bernard Vedrenne
  • Catherine Pouply
  • Michel Hospital
  • Béatrice Prat
  • Gilles Labardin
  • Emel Bechraoui
André Belacel
André Belacel Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE
  • André Belacel
  • Christelle Bonnet
  • Stéphane Bianchi
  • Sonia Faure
  • Serge Casagrande
  • Nathalie Clare
  • Jean-Pierre Janotto
  • Mylène Vergne
  • Yoan Destouesse
  • Myriam Rigaut
  • Roland Christen
  • Dominique Delrieu
  • Bruno Coletti
  • Edith Coletti
  • Jean-Philippe Tedesco
  • Jacqueline Magassa
  • David Garbay
  • Nathalie Hamel
  • Grégory Wauters
  • Mélodie Bonnet
  • Bruno Sabine
  • Jacqueline Vilain
  • Michaël Lataste
  • Marie Claude Savoyat
  • Patrick Sillieres
  • Dorota Wauters
  • Philippe Tabert
  • Nicole Bellucci
  • Théo Jacquamant
  • Nadia Letellier
  • Michaël Frugier
  • Annick Goulet
  • Jean-Christophe Duclos
  • Valérie Labouré
Valérie Pérali
Valérie Pérali Liste divers droite
MARMANDE AVENIR
  • Valérie Pérali
  • Stéphane Francis
  • Christelle Rotach
  • Bruno Dehaut
  • Elodie Ryndzunski
  • Sylvain Michelet
  • Virginie Belacel
  • Ludovic Landi
  • Dominique Canler
  • Alain Talbotier
  • Mylène Borie
  • Jérémie Prevot
  • Carla Rey-Le Meur
  • Philippe Trivani
  • Annie Boussinot
  • Serge Labarthe
  • Emmanuelle Grand
  • Patrice Gignoux
  • Isabelle Verolin
  • Jonathan Hadjeras
  • Stéphanie Bernou-Mazars
  • Alain Steffan
  • Julie Chauffaille
  • Philippe Riviere
  • Audrey Geneste
  • Emmanuel Marcus
  • Emmy Belloc
  • Xavier Frantz
  • Ana Rosa Sellan
  • Yannick Jacquamant
  • Florence Gourgues
  • Manuel de Ré
  • Stéphanie Janthieu
  • Michel Fracchetti
  • Patricia Ricci
Jean-Luc Dubourg
Jean-Luc Dubourg Liste d'extrême droite
RASSEMBLONS NOUS POUR MARMANDE
  • Jean-Luc Dubourg
  • Maëlys de Sousa
  • Patrick Brulin
  • Myriam Daragon
  • Thomas Michel
  • Isabelle Depretto
  • Jean-Pierre Marchand
  • Marine Schroeder
  • Jean Bernard Delpy
  • Céline de Lagarde
  • Frédéric Martin
  • Myriam Felix
  • Arnaud Motton
  • Eva Sarraud
  • Christophe Huber
  • Elisabeth Hernandès
  • Lucas Schroeder
  • Sylvie Le Bris
  • Thierry Travers
  • Pierrette Labrèze
  • Yves Petit
  • Yolande Stenfort
  • Jean-Pierre Fischer
  • Joceline Magnus
  • Hervé Brouillon
  • Francine Dubourg
  • Patrick Roca
  • Anne-Marie Travers
  • Laurent Rigo
  • Evelyne Chaudy
  • Jean-Luc Inard
  • Chantal Corradi
  • Serge Verbrugghe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Hocquelet
Joël Hocquelet (26 élus) Ensemble, marmande 		2 814 54,61%
  • Joël Hocquelet
  • Maud Caruhel
  • Alain Pascal
  • Sophie Borderie
  • Charles Cillieres
  • Séverine Chastaing
  • Jean-Claude Feyrit
  • Noëlli Rey-Le Meur
  • Michel Milhac
  • Loréline Roques
  • Stéphane Blanchard
  • Muriel Figueira
  • Patrick Cardoit
  • Emmanuelle Marchand
  • Jean-Claude Bourbon
  • Dominique Martin
  • Pierre Feyrit
  • Françoise Verdier
  • Christian Sorin
  • Fatima Figues
  • Didier Dubrana
  • Karen Nosmas
  • Bernard Bouliteau
  • Anne-Laure Tarascon
  • Alain Le Bris
  • Nadine Riviere
Daniel Benquet
Daniel Benquet (7 élus) Vivre 100 % marmande 		2 338 45,38%
  • Daniel Benquet
  • Martine Calzavara
  • Gérard Founau
  • Anne Mahieu
  • Stéphane Francis
  • Marie Catherine Ballereau
  • Pascal Portmann
Participation au scrutin Marmande
Taux de participation 44,11%
Taux d'abstention 55,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 467

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Hocquelet
Joël Hocquelet Ensemble, marmande 		1 597 32,21%
Daniel Benquet
Daniel Benquet 100% marmande 		1 483 29,91%
Philippe Labardin
Philippe Labardin Mieux vivre marmande 		994 20,04%
Michel Ceruti
Michel Ceruti Marmande solidaire ecologique citoyenne 		443 8,93%
Alain Lizzit
Alain Lizzit "marmande en marche avec vous" 		277 5,58%
Christine Bouyer
Christine Bouyer Marmandais d'abord, français d'abord 		164 3,30%
Participation au scrutin Marmande
Taux de participation 41,48%
Taux d'abstention 58,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 142

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Benquet
Daniel Benquet (26 élus) Marmande 2014 		4 561 54,10%
  • Daniel Benquet
  • Martine Calzavara
  • Philippe Labardin
  • Laurence Valay
  • Bernard Manier
  • Sylvie Schelcher-Geneau De Lamarliere
  • Didier Dutheil
  • Lydie Angely
  • Jean-Pierre Marchand
  • Josette Jacquet
  • Patrick Couzineau
  • Marie Françoise Bougues
  • Jean-Luc Dubourg
  • Jacqueline Correges
  • Patrick Maurin
  • Marie Catherine Ballereau
  • Michel Hospital
  • Nicole Carrere-Galdin
  • Roland Christen
  • Brigitte Camps
  • Alain Verdier
  • Karine Bretagne
  • Jean-Christophe Dalla Santa
  • Yolande Munoz
  • Serge Carbonnet
  • Marilyn Specogna
Gérard Gouzes
Gérard Gouzes (6 élus) "marmande avance liste gérard gouzes" 		3 122 37,03%
  • Gérard Gouzes
  • Anne Mahieu
  • Joël Hocquelet
  • Sophie Borderie
  • Charles Cillieres
  • Fatima Figues
Laurent Gay
Laurent Gay (1 élu) Marmande bleu marine 		747 8,86%
  • Laurent Gay
Participation au scrutin Marmande
Taux de participation 69,90%
Taux d'abstention 30,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 8 686

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Benquet
Daniel Benquet Marmande 2014 		3 312 43,00%
Gérard Gouzes
Gérard Gouzes "marmande avance liste gérard gouzes" 		2 986 38,76%
Laurent Gay
Laurent Gay Marmande bleu marine 		1 404 18,22%
Participation au scrutin Marmande
Taux de participation 65,11%
Taux d'abstention 34,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,81%
Nombre de votants 8 091

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