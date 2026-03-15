Résultat de l'élection municipale 2026 à Marmande : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marmande [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marmande sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marmande.
L'actu des élections municipales 2026 à Marmande
13:09 - Le bilan de la dernière municipale à Marmande
Les dynamiques politiques locales demeurent aujourd'hui encore marquées par le résultat des dernières élections municipales en date à Marmande. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Joël Hocquelet (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 32,21% des bulletins. À ses trousses, Daniel Benquet (Divers centre) a engrangé 1 483 votes (29,91%). Ce score très étroit débouchait sur d'incontournables interrogations en vue du 2e tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Joël Hocquelet l'a finalement emporté avec 2 814 bulletins (54,61%), face à Daniel Benquet s'adjugeant 2 338 votants (45,38%). En revanche, le second tour a abouti à un fort écart et une victoire très nette. Divers gauche a probablement tiré parti des votes des listes éliminées, sécurisant 1 217 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Marmande ?
Les 18 bureaux de vote de l'agglomération de Marmande seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Les municipales offrent la possibilité aux votants de Marmande de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur commune. À Marmande et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Quel candidat ou candidate succédera à Joël Hocquelet (Divers gauche), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Marmande. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marmande
|Tête de listeListe
|
Joël Hocquelet
Liste divers gauche
POUR MARMANDE !
|
|
Martine Calzavara
Liste divers droite
CLAIREMENT MARMANDE
|
|
André Belacel
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE
|
|
Valérie Pérali
Liste divers droite
MARMANDE AVENIR
|
|
Jean-Luc Dubourg
Liste d'extrême droite
RASSEMBLONS NOUS POUR MARMANDE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Hocquelet (26 élus) Ensemble, marmande
|2 814
|54,61%
|
|Daniel Benquet (7 élus) Vivre 100 % marmande
|2 338
|45,38%
|
|Participation au scrutin
|Marmande
|Taux de participation
|44,11%
|Taux d'abstention
|55,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 467
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Hocquelet Ensemble, marmande
|1 597
|32,21%
|Daniel Benquet 100% marmande
|1 483
|29,91%
|Philippe Labardin Mieux vivre marmande
|994
|20,04%
|Michel Ceruti Marmande solidaire ecologique citoyenne
|443
|8,93%
|Alain Lizzit "marmande en marche avec vous"
|277
|5,58%
|Christine Bouyer Marmandais d'abord, français d'abord
|164
|3,30%
|Participation au scrutin
|Marmande
|Taux de participation
|41,48%
|Taux d'abstention
|58,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 142
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Benquet (26 élus) Marmande 2014
|4 561
|54,10%
|
|Gérard Gouzes (6 élus) "marmande avance liste gérard gouzes"
|3 122
|37,03%
|
|Laurent Gay (1 élu) Marmande bleu marine
|747
|8,86%
|
|Participation au scrutin
|Marmande
|Taux de participation
|69,90%
|Taux d'abstention
|30,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|8 686
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Benquet Marmande 2014
|3 312
|43,00%
|Gérard Gouzes "marmande avance liste gérard gouzes"
|2 986
|38,76%
|Laurent Gay Marmande bleu marine
|1 404
|18,22%
|Participation au scrutin
|Marmande
|Taux de participation
|65,11%
|Taux d'abstention
|34,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,81%
|Nombre de votants
|8 091
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