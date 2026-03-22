Résultat de l'élection municipale 2026 à Marmande : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marmande [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marmande sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marmande.
L'actu des élections municipales 2026 à Marmande
11:49 - Qui est en tête à Marmande avant le 2e tour de ces élections municipales ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Marmande, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a vu 54,45 % des inscrits se déplacer dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Joël Hocquelet (Divers gauche) qui a terminé premier avec 36,77 % des suffrages exprimés. Derrière, André Belacel est arrivé en deuxième position avec 25,56 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Joël Hocquelet a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 4,56 points. Par ailleurs, avec 17,71 %, Valérie Pérali (Divers droite) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Martine Calzavara, avec la nuance Divers droite, a récolté 12,10 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marmande
Le deuxième tour des élections municipales à Marmande a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joël Hocquelet
Liste divers gauche
POUR MARMANDE !
|
|
André Belacel
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE
|
|
Valérie Pérali
Liste divers droite
MARMANDE AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marmande
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël HOCQUELET (Ballotage) POUR MARMANDE !
|2 367
|36,77%
|André BELACEL (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE
|1 645
|25,56%
|Valérie PÉRALI (Ballotage) MARMANDE AVENIR
|1 140
|17,71%
|Martine CALZAVARA (Ballotage) CLAIREMENT MARMANDE
|779
|12,10%
|Jean-Luc DUBOURG RASSEMBLONS NOUS POUR MARMANDE
|506
|7,86%
|Participation au scrutin
|Marmande
|Taux de participation
|54,45%
|Taux d'abstention
|45,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|6 702
Source : ministère de l’Intérieur
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