Résultat de l'élection municipale 2026 à Marmande : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marmande

Le deuxième tour des élections municipales à Marmande a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joël Hocquelet
Joël Hocquelet Liste divers gauche
POUR MARMANDE !
  • Joël Hocquelet
  • Maud Caruhel
  • Romain Bayle
  • Sophie Borderie
  • Alain Pascal
  • Nadia El Amrani
  • Michel Ceruti
  • Séverine Chastaing
  • Stéphane Blanchard
  • Karen Nosmas
  • Philippe Borderie
  • Joëlle Quere Grimes
  • Patrick Cardoit
  • Anne-Laure Gasser
  • Pierre-Yves Chauffournier
  • Véronique Broutet
  • Luc Faisandier
  • Françoise Verdier
  • Pierre Feyrit
  • Christine Lalanne
  • Jason Jones
  • Emilie Marot
  • Stéphane Martino
  • Nathalie Blanc
  • Laurent Neugnot
  • Laurence Halbert
  • Gilbert Bonnet
  • Brigitte Ducrocq
  • Serge Serra
  • Dominique Day
  • Bernard Bouliteau
  • Karine Mitteau
  • Charles Cillières
  • Sophie Delbrel
  • Alain Le Bris
André Belacel
André Belacel Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE
  • André Belacel
  • Christelle Bonnet
  • Stéphane Bianchi
  • Sonia Faure
  • Serge Casagrande
  • Nathalie Clare
  • Jean-Pierre Janotto
  • Mylène Vergne
  • Yoan Destouesse
  • Myriam Rigaut
  • Roland Christen
  • Dominique Delrieu
  • Bruno Coletti
  • Edith Coletti
  • Jean-Philippe Tedesco
  • Jacqueline Magassa
  • David Garbay
  • Nathalie Hamel
  • Grégory Wauters
  • Mélodie Bonnet
  • Bruno Sabine
  • Jacqueline Vilain
  • Michaël Lataste
  • Marie Claude Savoyat
  • Patrick Sillieres
  • Dorota Wauters
  • Philippe Tabert
  • Nicole Bellucci
  • Théo Jacquamant
  • Nadia Letellier
  • Michaël Frugier
  • Annick Goulet
  • Jean-Christophe Duclos
  • Valérie Labouré
Valérie Pérali
Valérie Pérali Liste divers droite
MARMANDE AVENIR
  • Valérie Pérali
  • Stéphane Francis
  • Christelle Rotach
  • Bruno Dehaut
  • Elodie Ryndzunski
  • Sylvain Michelet
  • Virginie Belacel
  • Ludovic Landi
  • Dominique Canler
  • Alain Talbotier
  • Mylène Borie
  • Jérémie Prevot
  • Carla Rey-Le Meur
  • Philippe Trivani
  • Annie Boussinot
  • Serge Labarthe
  • Emmanuelle Grand
  • Patrice Gignoux
  • Isabelle Verolin
  • Jonathan Hadjeras
  • Stéphanie Bernou-Mazars
  • Alain Steffan
  • Julie Chauffaille
  • Philippe Riviere
  • Audrey Geneste
  • Emmanuel Marcus
  • Emmy Belloc
  • Xavier Frantz
  • Ana Rosa Sellan
  • Yannick Jacquamant
  • Florence Gourgues
  • Manuel de Ré
  • Stéphanie Janthieu
  • Michel Fracchetti
  • Patricia Ricci

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marmande

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël HOCQUELET
Joël HOCQUELET (Ballotage) POUR MARMANDE ! 		2 367 36,77%
André BELACEL
André BELACEL (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE 		1 645 25,56%
Valérie PÉRALI
Valérie PÉRALI (Ballotage) MARMANDE AVENIR 		1 140 17,71%
Martine CALZAVARA
Martine CALZAVARA (Ballotage) CLAIREMENT MARMANDE 		779 12,10%
Jean-Luc DUBOURG
Jean-Luc DUBOURG RASSEMBLONS NOUS POUR MARMANDE 		506 7,86%
Participation au scrutin Marmande
Taux de participation 54,45%
Taux d'abstention 45,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 6 702

Source : ministère de l’Intérieur

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