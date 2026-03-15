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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Marmande En pleine campagne électorale municipale, Marmande est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 361 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 535 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,30%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 1 470 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 099 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,36%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Marmande contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Marmande Le RN ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Marmande il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 23,99% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 45,00% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 22,40% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 31,39% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 34,75% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,01% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 47,48% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Marmande avant 2026 Il y a six ans à Marmande, le premier tour des municipales avait vu 41,48 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, un score dans la norme. C'étaient 5 142 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 70,85 %. La mobilisation atteignait quant à elle 48,74 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,00 %, contre seulement 48,24 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Marmande sera en tout cas essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Marmande : le vote des électeurs l'année de la dissolution Hélène Laporte (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Marmande en 2024 avec 40,01%. Christophe Courregelongue (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 33,79%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Christophe Courregelongue (Union de la gauche), avec 52,52%. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (34,75%). La préférence des électeurs de Marmande a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Marmande ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Marmande accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 25,11%, devant Marine Le Pen qui recueillait 23,99%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,00% pour Emmanuel Macron, contre 45,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Marmande plébiscitaient Christophe Courregelongue (Nupes) avec 31,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 36,41% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Marmande une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Marmande À Marmande, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 529 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 172 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 64,98 % en 2024 (contre près de 37,65 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 455 950 € en 2024. Une somme loin des 3 670 880 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 15,10 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Marmande Les dynamiques politiques locales demeurent aujourd'hui encore marquées par le résultat des dernières élections municipales en date à Marmande. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Joël Hocquelet (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 32,21% des bulletins. À ses trousses, Daniel Benquet (Divers centre) a engrangé 1 483 votes (29,91%). Ce score très étroit débouchait sur d'incontournables interrogations en vue du 2e tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Joël Hocquelet l'a finalement emporté avec 2 814 bulletins (54,61%), face à Daniel Benquet s'adjugeant 2 338 votants (45,38%). En revanche, le second tour a abouti à un fort écart et une victoire très nette. Divers gauche a probablement tiré parti des votes des listes éliminées, sécurisant 1 217 voix supplémentaires entre les deux tours.