Résultat municipale 2026 à Marmande (47200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Marmande. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Marmande, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marmande [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Joël HOCQUELET
Joël HOCQUELET POUR MARMANDE ! 		2 036 37,00%
André BELACEL
André BELACEL UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE 		1 435 26,08%
Valérie PÉRALI
Valérie PÉRALI MARMANDE AVENIR 		918 16,68%
Martine CALZAVARA
Martine CALZAVARA CLAIREMENT MARMANDE 		664 12,07%
Jean-Luc DUBOURG
Jean-Luc DUBOURG RASSEMBLONS NOUS POUR MARMANDE 		449 8,16%
Participation au scrutin Marmande Partiels *
Taux de participation 53,93%
Taux d'abstention 46,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 5 731

* Résultats partiels sur 88% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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