Résultat de l'élection municipale 2026 à Marœuil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marœuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marœuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marœuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Marœuil
11:44 - Quels étaient les résultats des élections à Marœuil il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Marœuil ont vu Sébastien Delattre s'imposer il y a une semaine avec 40,66 % des bulletins valides. Aldo Balestra est arrivé en deuxième position avec 32,04 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marie Truffier a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Marœuil, le vote a enregistré un taux d'abstention de 30,16 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marœuil
Le deuxième tour des élections municipales à Marœuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Aldo Balestra
Divers
POUR MAROEUIL, SIMPLEMENT
|
|
Sébastien Delattre
Divers
Une nouvelle histoire à écrire ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marœuil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien DELATTRE (Ballotage) Une nouvelle histoire à écrire ensemble
|651
|40,66%
|Aldo BALESTRA (Ballotage) POUR MAROEUIL, SIMPLEMENT
|513
|32,04%
|Jean-Marie TRUFFIER (Ballotage) EN AVANT MAROEUIL
|437
|27,30%
|Participation au scrutin
|Marœuil
|Taux de participation
|69,84%
|Taux d'abstention
|30,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|1 642
Source : ministère de l’Intérieur
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