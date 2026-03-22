Résultat de l'élection municipale 2026 à Marœuil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marœuil

Le deuxième tour des élections municipales à Marœuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Aldo Balestra
Aldo Balestra Divers
POUR MAROEUIL, SIMPLEMENT
  • Aldo Balestra
  • Françoise Defrance
  • Gérard Cuisinier
  • Marie-Thérèse Barnet
  • Eric Norez
  • Chantale Carrez
  • Olivier Leclercq
  • Sylvie Glorian
  • Serge Baudry
  • Amandine Pallandre
  • Serge Carpentier
  • Stephanie Foucart
  • Simon Montel
  • Théa Lessart
  • André Mereau
  • Élodie Deinzer
  • Gabriel Mant
  • Nadia Lemesre
  • Jacky Calis
  • Anna Szlapka
Sébastien Delattre
Sébastien Delattre Divers
Une nouvelle histoire à écrire ensemble
  • Sébastien Delattre
  • Sophie Ricquart
  • Serge Francois
  • Sylvia Martin
  • Pierre Deguffroy
  • Hélène Palasz
  • Michel Puchois
  • Jennifer Jolibois
  • Mathieu Barbier
  • Elodie Berlan
  • Vincent Vaniet
  • Romy Doisne
  • Loïc Beugnet
  • Amélie Carpentier
  • Christian Lhomme
  • Catherine Finet
  • Nicolas Dufour
  • Cécile Brebion
  • Antoine Cavillon
  • Danielle Marquant
  • Renald Bourgeois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marœuil

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien DELATTRE
Sébastien DELATTRE (Ballotage) Une nouvelle histoire à écrire ensemble 		651 40,66%
Aldo BALESTRA
Aldo BALESTRA (Ballotage) POUR MAROEUIL, SIMPLEMENT 		513 32,04%
Jean-Marie TRUFFIER
Jean-Marie TRUFFIER (Ballotage) EN AVANT MAROEUIL 		437 27,30%
Participation au scrutin Marœuil
Taux de participation 69,84%
Taux d'abstention 30,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 642

Source : ministère de l’Intérieur

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