Résultat de l'élection municipale 2026 à Marolles-en-Brie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marolles-en-Brie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marolles-en-Brie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marolles-en-Brie.
L'actu des élections municipales 2026 à Marolles-en-Brie
17:20 - Marolles-en-Brie : 49,95 % d'abstention à la dernière élection municipale
L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 49,95 % à Marolles-en-Brie pour le premier tour des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 19,07 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Bien que ces élections nationales soient de nature distincte par rapport aux élections locales, la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche en enseignements. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 48,35 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,11 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,24 %. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Marolles-en-Brie comme une ville où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France. Au soir des élections municipales de 2026, cet élément pèsera en conséquence sur les résultats de Marolles-en-Brie.
15:59 - Comment Marolles-en-Brie a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Marolles-en-Brie soutenaient en priorité Loïc Signor (Ensemble !) avec 39,30% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Loïc Signor culminant à 39,40% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs de Marolles-en-Brie avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,24% des inscrits. Le contexte politique de Marolles-en-Brie a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.
14:57 - Séquence électorale en 2022 à Marolles-en-Brie : les points à analyser
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Marolles-en-Brie choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 36,76% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 18,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,39% pour Emmanuel Macron, contre 33,61% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Marolles-en-Brie soutenaient en priorité Laurent Saint-Martin (Ensemble !) avec 42,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,85%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Marolles-en-Brie une ville acquise au bloc central.
12:58 - Fiscalité à Marolles-en-Brie : un sujet brûlant pour les municipales 2026 ?
Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Marolles-en-Brie, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 25,02 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 121 400 euros environ. Un produit qui est loin des 2,99436 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Marolles-en-Brie atteint désormais environ 35,57 % en 2024 (contre 21,82 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Marolles-en-Brie s'est chiffrée à 1 434 euros en 2024 contre 1 981 euros en début de mandat.
11:59 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Marolles-en-Brie
Il peut être intéressant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Marolles-en-Brie. Lors du premier rendez-vous électoral, Alphonse Boye (Divers droite) a pris la première place en récoltant 884 voix (46,28%). Deuxième, Martine Harbulot (Divers droite) a obtenu 575 bulletins valides (30,10%). Sylvie Gerinte (Les Républicains) complétait le trio de tête, avec 451 voix (23,61%). Un large retard. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Alphonse Boye l'a finalement emporté avec 951 voix (46,25%), face à Martine Harbulot rassemblant 594 votants (28,89%) et Sylvie Gerinte avec 24,85% des suffrages. La prime au premier s'est affirmée, débouchant sur un triomphe éclatant et incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a certainement profité des voix des listes éliminées, ajoutant 67 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Marolles-en-Brie ?
Les élections municipales sont l'occasion pour les électeurs de Marolles-en-Brie de réagir sur la façon dont est gérée leur localité. À Marolles-en-Brie comme ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat succédera à Alphonse Boye, qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Marolles-en-Brie est mise à disposition ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Marolles-en-Brie. Recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Marolles-en-Brie dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marolles-en-Brie
|Tête de listeListe
|
Alphonse Boye
Liste Divers
J'AIME MAROLLES ENCORE +
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alphonse Boye (20 élus) J'aime marolle
|951
|46,25%
|
|Martine Harbulot (4 élus) Marolles mon village
|594
|28,89%
|
|Sylvie Gerinte (3 élus) Vivre marolles
|511
|24,85%
|
|Participation au scrutin
|Marolles-en-Brie
|Taux de participation
|53,66%
|Taux d'abstention
|46,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 090
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alphonse Boye J'aime marolle
|884
|46,28%
|Martine Harbulot Marolles mon village
|575
|30,10%
|Sylvie Gerinte Vivre marolles
|451
|23,61%
|Participation au scrutin
|Marolles-en-Brie
|Taux de participation
|50,05%
|Taux d'abstention
|49,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 943
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Gerinte (22 élus) Ensemble pour l'avenir de marolles
|1 391
|57,24%
|
|Emmanuel Bezançon (5 élus) Marolles qualité village
|1 039
|42,75%
|
|Participation au scrutin
|Marolles-en-Brie
|Taux de participation
|64,35%
|Taux d'abstention
|35,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,57%
|Nombre de votants
|2 520
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