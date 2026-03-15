Résultat de l'élection municipale 2026 à Marolles-en-Brie : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marolles-en-Brie

Tête de listeListe
Alphonse Boye
Alphonse Boye Liste Divers
J'AIME MAROLLES ENCORE +
  • Alphonse Boye
  • Corinne Adolphe
  • Mathias Alonso
  • Claudie Boussicaud
  • Mehdi Bellouth
  • Caroline Delisse
  • Alain Boukris
  • Anne Ferreira
  • Jean-Luc Desprez
  • Patricia Guiliani
  • Arnaud Dessaint
  • Vanessa Hanni
  • Claude Duroux
  • Dominique Humez
  • Patrick Gavelle
  • Manon Iurettigh
  • Alban Lepoivre
  • Dominique Maignan
  • Thierry Moncorger
  • Audrey Narfez
  • Grégory Nguyen
  • Céline Ondet
  • Jean-Pierre Vanhavere
  • Faïza Siagh
  • Joël Villaça
  • Jacqueline Verneau
  • Tümay Yildiz
  • Florence Martinole
  • Fabrice Millet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alphonse Boye
Alphonse Boye (20 élus) J'aime marolle 		951 46,25%
  • Alphonse Boye
  • Florence Torrecilla
  • Alain Boukris
  • Vanessa Hanni
  • Nicolas Bragard
  • Anne Ferreira
  • Jean-Luc Desprez
  • Céline Monassa
  • Arnaud Dessaint
  • Pauline Bohnert-Bisquert
  • Roland Tibi
  • Dominique Humez
  • Jean-Pierre Vanhavere
  • Stéphanie Godeau Jaouen
  • Mehdi Bellouth
  • Samantha Crisias
  • Grégory Nguyen
  • Noémie Arnoffi
  • François Elie
  • Caroline Delisse
Martine Harbulot
Martine Harbulot (4 élus) Marolles mon village 		594 28,89%
  • Martine Harbulot
  • Jean Jacques Gareau
  • Margot Magin
  • Bernard Fesneau
Sylvie Gerinte
Sylvie Gerinte (3 élus) Vivre marolles 		511 24,85%
  • Sylvie Gerinte
  • Jean-Michel Carigi
  • Danielle Metral
Participation au scrutin Marolles-en-Brie
Taux de participation 53,66%
Taux d'abstention 46,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 090

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alphonse Boye
Alphonse Boye J'aime marolle 		884 46,28%
Martine Harbulot
Martine Harbulot Marolles mon village 		575 30,10%
Sylvie Gerinte
Sylvie Gerinte Vivre marolles 		451 23,61%
Participation au scrutin Marolles-en-Brie
Taux de participation 50,05%
Taux d'abstention 49,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 943

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Gerinte
Sylvie Gerinte (22 élus) Ensemble pour l'avenir de marolles 		1 391 57,24%
  • Sylvie Gerinte
  • Jean-Michel Carigi
  • Marie-Paule Boillot
  • Pierre Borne
  • Hakima Ould Slimane
  • Alain Boukris
  • Danielle Metral
  • Bernard Kammerer
  • Arlette Leparc
  • Jean-Luc Desprez
  • Marie-France Pelletey
  • Alphonse Boye
  • Magali Olive
  • Stanislas Gaudon
  • Florence Torrecilla
  • Joël Villaca
  • Nadia Touazi
  • Joseph Duprat
  • Virginie Lecardonnel
  • Alexandre Riche
  • Nathalie Boixiere
  • Didier Boutten
Emmanuel Bezançon
Emmanuel Bezançon (5 élus) Marolles qualité village 		1 039 42,75%
  • Emmanuel Bezançon
  • Martine Harbulot
  • Jean-Christophe Confort
  • Marianne Mahjoub
  • Stéphane Burzawa
Participation au scrutin Marolles-en-Brie
Taux de participation 64,35%
Taux d'abstention 35,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,57%
Nombre de votants 2 520

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