Résultat municipale 2026 à Marolles-en-Hurepoix (91630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marolles-en-Hurepoix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marolles-en-Hurepoix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marolles-en-Hurepoix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas MURAIL
Nicolas MURAIL (23 élus) Un nouvel élan pour Marolles 		1 393 56,01%
  • Nicolas MURAIL
  • Sophie LEONARD
  • Alexis MORETTO
  • Catherine CLIDIERE
  • François CHAUVANCY
  • Magali DAURAT
  • William TCHÉNIO
  • Marie-Adeline TAILLIEZ
  • Michel DAVID
  • Laétitia EHRMANN
  • Laurent CHAPELLON
  • Isabelle GOLDSPIEGEL
  • Bertrand FLAHAUT
  • Christine TUSSIOT
  • Bruno DELAVAL
  • Maima ALIBERT
  • Julien COUSINARD
  • Claudy MARECHAL
  • Philippe MEISSONNIER
  • Corinne GRELOT
  • Jeremy MONTAIGNE
  • Muriel MARTOS
  • Patrick MBAMU
Georges JOUBERT
Georges JOUBERT (6 élus) Marolles Ensemble 		1 094 43,99%
  • Georges JOUBERT
  • Valérie DESPAUX
  • Patrick LAFON
  • Nathalie RIVA-DUFAY
  • Yann PONCET
  • Nathalie BROSSERON
Participation au scrutin Marolles-en-Hurepoix
Taux de participation 59,87%
Taux d'abstention 40,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 2 557

Source : ministère de l’Intérieur

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