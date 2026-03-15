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19:21 - Comment la composition démographique de Marolles-en-Hurepoix façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Marolles-en-Hurepoix, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 28,20% de cadres supérieurs pour 5 688 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 291 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 630 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,48%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 328 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 34,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1073,44 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Marolles-en-Hurepoix, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle est la place du RN à Marolles-en-Hurepoix ? Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Marolles-en-Hurepoix il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 22,75% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,66% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 19,58% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Marolles-en-Hurepoix comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 30,60% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 34,10% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 43,50% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Marolles-en-Hurepoix ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Marolles-en-Hurepoix, le premier round de la municipale avait vu 49,13 % des électeurs venir aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 1 966 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,10 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,50 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,62 % au premier tour, contre 53,86 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée. L'adhésion au scrutin des électeurs de Marolles-en-Hurepoix sera en tout cas un enjeu majeur pour cette municipale 2026.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Marolles-en-Hurepoix ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Marolles-en-Hurepoix plébiscitaient Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 34,10% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Steevy Gustave (Union de la gauche), avec 56,50%. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Marolles-en-Hurepoix s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,60%), devançant Valérie Hayer (14,10%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,94%). L'orientation des électeurs de Marolles-en-Hurepoix a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Pour les élections 2026, Marolles-en-Hurepoix est un territoire difficile à situer politiquement Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Marolles-en-Hurepoix accordaient leurs suffrages à Steevy Gustave (Nupes) avec 28,35% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,03% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Marolles-en-Hurepoix quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 26,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 22,75%. Lors de la finale de l'élection à Marolles-en-Hurepoix, les électeurs accordaient 59,34% pour Emmanuel Macron, contre 40,66% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Marolles-en-Hurepoix laisse ainsi apparaître une ville politiquement partagée.

12:58 - La fiscalité à Marolles-en-Hurepoix : une tendance stable au cours des dernières années Concernant la pression fiscale de Marolles-en-Hurepoix, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 037 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 954 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,27 % en 2024 (contre 19,90 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 34 220 € en 2024. Un total bien loin des 1,27575 million d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,46 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Marolles-en-Hurepoix Les résultats des municipales de 2020 à Marolles-en-Hurepoix ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Georges Joubert (Divers centre) a fait la course en tête en recueillant 54,32% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Nicolas Murail (Divers droite) a recueilli 35,14% des suffrages. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Marolles-en-Hurepoix, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.