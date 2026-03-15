Résultat de l'élection municipale 2026 à Maromme : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maromme [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maromme sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maromme.
L'actu des élections municipales 2026 à Maromme
13:09 - La liste "Ensemble Continuons - Maromme" grande gagnante de la dernière élection municipale à Maromme
Les résultats des municipales il y a six ans à Maromme se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, David Lamiray (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 83,32% des voix. Dans la position de la principale opposante, Sandrine Henri (Divers droite) a capté 420 voix (16,67%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Maromme, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les opposants devront démultiplier le score obtenu, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les 9 bureaux de vote à Maromme ?
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En 2020, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du covid. Il avait été repoussé au mois de juin. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Maromme. Les 9 bureaux de vote de la ville de Maromme sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Maromme dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maromme
|Tête de listeListe
|
David Lamiray
Liste divers gauche
Ensemble Continuons Avec David Lamiray
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lamiray (31 élus) Ensemble continuons - maromme
|2 099
|83,32%
|
|Sandrine Henri (2 élus) Agir pour maromme
|420
|16,67%
|
|Participation au scrutin
|Maromme
|Taux de participation
|40,63%
|Taux d'abstention
|59,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 602
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lamiray (26 élus) Ensemble, continuons
|2 021
|51,86%
|
|Boris Lecoeur (4 élus) Maromme vraiment a gauche
|1 006
|25,81%
|
|Sandrine Henri (3 élus) Agir a maromme
|870
|22,32%
|
|Participation au scrutin
|Maromme
|Taux de participation
|55,89%
|Taux d'abstention
|44,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,32%
|Nombre de votants
|4 073
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