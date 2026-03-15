Résultat de l'élection municipale 2026 à Maromme : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maromme

Tête de listeListe
David Lamiray
David Lamiray Liste divers gauche
Ensemble Continuons Avec David Lamiray
  • David Lamiray
  • Alexandra Tchilatchava
  • Didier Hardy
  • Aïssatou M'Bodj Voisin
  • Marc Ano
  • Marie-Claude Masurier
  • Nicolas Flipo
  • Jennifer Demeulle
  • Quentin Fernandes
  • Alex Ano
  • Cédric Patin
  • Christelle Poulain
  • Christophe Robat
  • Isabelle Bréham
  • Aurélien Lanchon Breuil
  • Angela Sarta
  • Oumar Soumaré
  • Magali Devaure
  • Didier Simonin
  • Estelle Pion
  • Thierry Lardans
  • Hakima Chabane
  • Dilaver Kaçar
  • Stéphanie Adam
  • Benjamin Chaplet
  • Kimbeurlee Feray
  • Alain Flahaut
  • Fanny André
  • Horacio d'Almeida
  • Karine Dupuis
  • Toufir Bouhmar
  • Marie-Chantal Leprince
  • Julio Ano
  • Leïla Felouki
  • Morgan Saint-Just

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lamiray
David Lamiray (31 élus) Ensemble continuons - maromme 		2 099 83,32%
  • David Lamiray
  • Marie-Claude Masurier
  • Alexandre Lefebvre
  • Annick Mertens
  • Christophe Robat
  • Christelle Poulain
  • Didier Hardy
  • Isabelle Breham
  • Thomas Ridel
  • Nelly Tocquville
  • Romuald Van-Huffel
  • Angela Sarta
  • Antoine Hardy
  • Monique Lecat
  • Thierry Lardans
  • Karine Dupuis
  • Quentin Fernandes
  • Pamela Hardier
  • Cédric Patin
  • Kimbeurlee Feray
  • Didier Simonin
  • Hakima Chabane
  • Steeve Debray
  • Hind Meharar
  • Marc Ano
  • Dominique Pecot
  • Horacio D'almeida
  • Jennifer Ribert
  • Fabrice Courel
  • Gaëlle Heuzé
  • Yannick Dumont
Sandrine Henri
Sandrine Henri (2 élus) Agir pour maromme 		420 16,67%
  • Sandrine Henri
  • Romain L'yavanc
Participation au scrutin Maromme
Taux de participation 40,63%
Taux d'abstention 59,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 602

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lamiray
David Lamiray (26 élus) Ensemble, continuons 		2 021 51,86%
  • David Lamiray
  • Marie-Claude Masurier
  • Romuald Van-Huffel
  • Christine Azais
  • Thomas Ridel
  • Annick Mertens
  • Jean-Marc Richard
  • Nadia Tesson
  • Didier Hardy
  • Christelle Quenel
  • Christophe Robat
  • Brigitte Angot
  • Christian Longuemare
  • Isabelle Breham
  • Patrice Domas
  • Isabelle Trudin
  • Jean-Louis Blasquez
  • Meghann Douliez
  • Aurélien Cottard
  • Monique Lecat
  • Dominique Boutard
  • Rachel Le Botmel
  • Georges Gomis
  • Françoise Maurouard
  • Antoine Hardy
  • Barbara Martel
Boris Lecoeur
Boris Lecoeur (4 élus) Maromme vraiment a gauche 		1 006 25,81%
  • Boris Lecoeur
  • Catherine Murciano
  • Rodolphe Devaure
  • Monique Martin
Sandrine Henri
Sandrine Henri (3 élus) Agir a maromme 		870 22,32%
  • Sandrine Henri
  • Arnaud Caprani
  • Françoise Rigalleau
Participation au scrutin Maromme
Taux de participation 55,89%
Taux d'abstention 44,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,32%
Nombre de votants 4 073

Villes voisines de Maromme

En savoir plus sur Maromme