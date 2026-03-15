Résultat de l'élection municipale 2026 à Marquette-lez-Lille : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marquette-lez-Lille [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Marquette-lez-Lille sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marquette-lez-Lille.
L'actu des élections municipales 2026 à Marquette-lez-Lille
13:10 - Élections municipales 2020 : la victoire de Dominique Legrand à Marquette-lez-Lille
Analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Marquette-lez-Lille peut être éclairant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Dominique Legrand (Divers droite) a pris la première place en recueillant 1 833 suffrages (72,45%). En deuxième position, Jean-Claude Mampassi (Divers gauche) a capté 697 suffrages en sa faveur (27,54%). Ce succès d'emblée de Dominique Legrand a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Marquette-lez-Lille, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les opposants devront fournir un effort titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Marquette-lez-Lille
En 2026, les habitants de Marquette-lez-Lille sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Marquette-lez-Lille. A noter que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Marquette-lez-Lille sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Marquette-lez-Lille dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marquette-lez-Lille
|Tête de listeListe
|
Dominique Legrand
Liste divers droite
Maquette, Coeur de vie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Legrand (29 élus) Le lien marquettois
|1 833
|72,45%
|
|Jean-Claude Mampassi (4 élus) La nouvelle ere
|697
|27,54%
|
|Participation au scrutin
|Marquette-lez-Lille
|Taux de participation
|35,53%
|Taux d'abstention
|64,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 633
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Delebarre (27 élus) Fiers d'être marquettois
|2 445
|60,53%
|
|Cédric Vangoethen (5 élus) Marquette avec vous, pour vous
|1 182
|29,26%
|
|Jean-Claude Mampassi (1 élu) Marquette joue sa carte
|412
|10,20%
|
|Participation au scrutin
|Marquette-lez-Lille
|Taux de participation
|55,60%
|Taux d'abstention
|44,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|4 206
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