Résultat de l'élection municipale 2026 à Marquette-lez-Lille : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marquette-lez-Lille

Tête de listeListe
Dominique Legrand
Dominique Legrand Liste divers droite
Maquette, Coeur de vie
  • Dominique Legrand
  • Carole Deprick
  • Miguel Béadès
  • Chantal Aboucaya
  • Hugues Duthoit
  • Sandrine Denys
  • Boumédiene Mimoun
  • Romane Delerive
  • Damien Philips
  • Charlotte Chalimon
  • Jérôme Legrand
  • Séverine Lefevre
  • Francis Caillaux
  • Christine Laurent
  • Johann Gruson
  • Jade Delahaye
  • François Hubo
  • Gaétane Meurillon
  • Nicolas Dassonneville
  • Bernadette Erouart
  • Julien Bultel
  • Coralie Vico
  • Aurélien Dumortier
  • Angélique Chandelier
  • Laurent Moine
  • Florence Lecroart
  • Rachid Bechker
  • Joëlle Bouten
  • Eric Bogaert
  • Sylvie Broquet
  • Simon Beausire
  • Claire Ovigneur-Dutrieux
  • Jean Claude Brige
  • Emma Hullaert
  • Kelyan de Wilde

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Legrand
Dominique Legrand (29 élus) Le lien marquettois 		1 833 72,45%
  • Dominique Legrand
  • Carole Deprick
  • Miguel Beades
  • Carine Lelievre
  • Hugues Duthoit
  • Sandrine Denys
  • Boumediene Mimoun
  • Chantal Aboucaya
  • Jérôme Mathieu
  • Emeline Allouchery
  • Damien Philips
  • Nathalie Avinee-Mertens
  • Dara Sarnirand
  • Michèle Guilbert-Colaut
  • Francis Caillaux
  • Christine Laurent
  • Johann Gruson
  • Catherine Derisquebourg
  • Pierre-Jean Andral
  • Coralie Vico
  • Nicolas Dassonneville
  • Tiffany Mehddeb
  • Jérôme Legrand
  • Marie-Thérèse Croquette
  • François Hubo
  • Véronique Verfaillie
  • Lydéric Mahieux
  • Angélique Poullie
  • Aurélien Dumortier
Jean-Claude Mampassi
Jean-Claude Mampassi (4 élus) La nouvelle ere 		697 27,54%
  • Jean-Claude Mampassi
  • Laurence Dattignie
  • Arnaud Delerive
  • Alexandra Duterne
Participation au scrutin Marquette-lez-Lille
Taux de participation 35,53%
Taux d'abstention 64,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 633

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Delebarre
Jean Delebarre (27 élus) Fiers d'être marquettois 		2 445 60,53%
  • Jean Delebarre
  • Sylvie Vandamme
  • Miguel Beades
  • Carole Deprick
  • Dominique Legrand
  • Fabienne Jacquemont
  • Jean-Marc Baudry
  • Chantal Priem-Pattou
  • Jean-Michel Deplanque
  • Chantal Vanderhaeghe-Collet
  • Pierre-Jean Andral
  • Carine Lelievre
  • Abdelkader El Kamel
  • Angélique Chandelier
  • Alain Billau
  • Laurence Wargnier-Dattignie
  • Francis Caillaux
  • Michèle Guilbert-Colaut
  • Hugues Duthoit
  • Chantal Aboucaya Souyris
  • Jean-Claude Pretkowski
  • Catherine Derisquebourg
  • Bernard-Xavier Huguet
  • Emeline Allouchery
  • Jérôme Mathieu
  • Annie Kyndt
  • Damien Philips
Cédric Vangoethen
Cédric Vangoethen (5 élus) Marquette avec vous, pour vous 		1 182 29,26%
  • Cédric Vangoethen
  • Nathalie Deregnaucourt
  • Christophe Prath
  • Magalie Patou
  • Jacques Deremetz
Jean-Claude Mampassi
Jean-Claude Mampassi (1 élu) Marquette joue sa carte 		412 10,20%
  • Jean-Claude Mampassi
Participation au scrutin Marquette-lez-Lille
Taux de participation 55,60%
Taux d'abstention 44,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 4 206

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