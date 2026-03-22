Résultat de l'élection municipale 2026 à Marquillies : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marquillies [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marquillies sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marquillies.
L'actu des élections municipales 2026 à Marquillies
11:43 - Qui est en tête à Marquillies avant le 2e tour de ces élections municipales ?
Il y a une semaine à Marquillies, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a vu 61,55 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Eric Bocquet qui a pris la pole position avec 47,27 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jacques Ribaille est arrivé en deuxième position avec 31,17 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Pour compléter ce tableau, avec 21,57 %, Didier Damide a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marquillies
Le deuxième tour des élections municipales à Marquillies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Bocquet
Divers
AGIR ENSEMBLE
|
|
Jacques Ribaille
Divers
COEURS DE MARQUILLIES 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marquillies
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric BOCQUET (Ballotage) AGIR ENSEMBLE
|458
|47,27%
|Jacques RIBAILLE (Ballotage) COEURS DE MARQUILLIES 2026
|302
|31,17%
|Didier DAMIDE (Ballotage) MARQUILLIES AUTREMENT REDONNONS VIE A NOTRE VILLAGE
|209
|21,57%
|Participation au scrutin
|Marquillies
|Taux de participation
|61,55%
|Taux d'abstention
|38,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|1 010
Source : ministère de l’Intérieur
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