Résultat de l'élection municipale 2026 à Marquillies : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marquillies

Le deuxième tour des élections municipales à Marquillies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Bocquet
Eric Bocquet Divers
AGIR ENSEMBLE
  • Eric Bocquet
  • Blandine Mortreux
  • Pierre Papeghin
  • Viviane Delevallée
  • Yves Lefrancq
  • Louisette Mailly
  • Laurent Buisine
  • Monique Cornille
  • Francis Rault
  • Sylvie Pouchain
  • Sébastien Defecheureux
  • Marie-Christine Dewast
  • Damien Delefortrie
  • Thérèse Lesage
  • Cyril Havet
  • Catherine Haeyaert
  • Jocelyn Gheselle
  • Béatrice Wozniak
  • Jacques Merveille
Jacques Ribaille
Jacques Ribaille Divers
COEURS DE MARQUILLIES 2026
  • Jacques Ribaille
  • Catherine Delaby
  • Philippe Maurice
  • Séverine Giloteaux
  • Michel Palade
  • Anne Wullens
  • Frank Doyen
  • Angéle Dooze
  • Denis Bollinger
  • Dorothee Flament
  • Thierry Bocquet
  • Titziane d'Ercole
  • Gaëtan Boidin
  • Annie Romon
  • Michel-Ange Bernier
  • Magali Leleux
  • Johann Hoyez
  • Nathalie Renel
  • Benoit Houssin
  • Marie-Paule Brassart
  • Jean-Christophe Rain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marquillies

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BOCQUET
Eric BOCQUET (Ballotage) AGIR ENSEMBLE 		458 47,27%
Jacques RIBAILLE
Jacques RIBAILLE (Ballotage) COEURS DE MARQUILLIES 2026 		302 31,17%
Didier DAMIDE
Didier DAMIDE (Ballotage) MARQUILLIES AUTREMENT REDONNONS VIE A NOTRE VILLAGE 		209 21,57%
Participation au scrutin Marquillies
Taux de participation 61,55%
Taux d'abstention 38,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 010

Source : ministère de l’Intérieur

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