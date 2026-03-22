Résultat municipale 2026 à Marsac-sur-l'Isle (24430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marsac-sur-l'Isle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marsac-sur-l'Isle, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marsac-sur-l'Isle [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure FAURE (19 élus) MARSAC SUR L'ISLE ENSEMBLE ET AUTREMENT
|788
|53,46%
|
|Yannick BIDAUD (2 élus) BIEN VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE
|321
|21,78%
|
|Jean-Bernard BISSON (1 élu) REVOIR CLAIR A MARSAC-SUR-L'ISLE
|224
|15,20%
|
|Williams AMBROISE (1 élu) JOIE DE VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE
|141
|9,57%
|
|Participation au scrutin
|Marsac-sur-l'Isle
|Taux de participation
|59,27%
|Taux d'abstention
|40,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Nombre de votants
|1 519
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Marsac-sur-l'Isle - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure FAURE (Ballotage) MARSAC SUR L'ISLE ENSEMBLE ET AUTREMENT
|648
|42,30%
|Yannick BIDAUD (Ballotage) BIEN VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE
|366
|23,89%
|Jean-Bernard BISSON (Ballotage) REVOIR CLAIR A MARSAC-SUR-L'ISLE
|327
|21,34%
|Williams AMBROISE (Ballotage) JOIE DE VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE
|191
|12,47%
|Participation au scrutin
|Marsac-sur-l'Isle
|Taux de participation
|61,65%
|Taux d'abstention
|38,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|1 580
Election municipale 2026 à Marsac-sur-l'Isle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marsac-sur-l'Isle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marsac-sur-l'Isle.
L'actu des élections municipales 2026 à Marsac-sur-l'Isle
18:37 - Comment Marsac-sur-l'Isle a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Lors des dernières élections européennes, le résultat à Marsac-sur-l'Isle s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (39,12%), devant Valérie Hayer (14,65%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,22%). Les législatives à Marsac-sur-l'Isle quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nadine Lechon (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 42,65% au premier tour, devant Pascale Martin (Union de la gauche) avec 25,67%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nadine Lechon culminant à 54,87% des suffrages exprimés dans la commune. Un bis repetita des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Yannick Bidaud s'est imposé à Marsac-sur-l'Isle
Quelles leçons retenir de l'issue des dernières élections municipales à Marsac-sur-l'Isle ? À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Yannick Bidaud a fait la course en tête en totalisant 53,71% des voix. Dans la position de la principale opposante, Cecile Blay a recueilli 499 voix (46,28%). Cette victoire écrasante de Yannick Bidaud a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Marsac-sur-l'Isle, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui sont les candidats à Marsac-sur-l'Isle pour la finale de l'élection ?
Pour la suite de l'élection municipale à Marsac-sur-l'Isle ce dimanche, les électeurs ont donc la mission de départager Marie-Laure Faure sous l'étiquette DIV, Williams Ambroise (DIV), la liste de Yannick Bidaud (DIV) et la liste de Jean-Bernard Bisson (DIV), comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Afin de accomplir leur devoir électoral, les votants de la commune sont en mesure de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Marsac-sur-l'Isle.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à Marsac-sur-l'Isle la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Marsac-sur-l'Isle, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 38,35 %. C'est Marie-Laure Faure qui a terminé première en récoltant 42,30 % des suffrages exprimés. Ensuite, Yannick Bidaud s'est classé deuxième avec 23,89 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Par ailleurs, avec 21,34 %, Jean-Bernard Bisson s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Williams Ambroise a terminé avec 12,47 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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