Résultat municipale 2026 à Marsac-sur-l'Isle (24430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marsac-sur-l'Isle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marsac-sur-l'Isle, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marsac-sur-l'Isle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure FAURE
Marie-Laure FAURE (19 élus) MARSAC SUR L'ISLE ENSEMBLE ET AUTREMENT 		788 53,46%
  • Marie-Laure FAURE
  • Pascal BERGOUNIOUX
  • Anne-Laure PELLETIER
  • Jean-Francois AUBERT
  • Valentine THOMAS
  • Patrice MEYNIER
  • Delphine DALESME
  • Thierry LAGARDE
  • Candie DIEZ
  • Stephane BROS
  • Sandie SERRAH
  • Vincent PERRIER
  • Gaelle ROQUAIS
  • Cyril PASSERIEUX
  • Sophie FACHEUX
  • Joel RAYNAUD
  • Jocelyne PASSERIEUX
  • Alexis DONIZETTI
  • Patricia LECOQ
Yannick BIDAUD
Yannick BIDAUD (2 élus) BIEN VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE 		321 21,78%
  • Yannick BIDAUD
  • Laëtitia DEVILLE
Jean-Bernard BISSON
Jean-Bernard BISSON (1 élu) REVOIR CLAIR A MARSAC-SUR-L'ISLE 		224 15,20%
  • Jean-Bernard BISSON
Williams AMBROISE
Williams AMBROISE (1 élu) JOIE DE VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE 		141 9,57%
  • Williams AMBROISE
Participation au scrutin Marsac-sur-l'Isle
Taux de participation 59,27%
Taux d'abstention 40,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Nombre de votants 1 519

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Dordogne ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Marsac-sur-l'Isle - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure FAURE
Marie-Laure FAURE (Ballotage) MARSAC SUR L'ISLE ENSEMBLE ET AUTREMENT 		648 42,30%
Yannick BIDAUD
Yannick BIDAUD (Ballotage) BIEN VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE 		366 23,89%
Jean-Bernard BISSON
Jean-Bernard BISSON (Ballotage) REVOIR CLAIR A MARSAC-SUR-L'ISLE 		327 21,34%
Williams AMBROISE
Williams AMBROISE (Ballotage) JOIE DE VIVRE A MARSAC SUR L'ISLE 		191 12,47%
Participation au scrutin Marsac-sur-l'Isle
Taux de participation 61,65%
Taux d'abstention 38,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 1 580

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