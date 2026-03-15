Résultat municipale 2026 à Marsanne (26740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marsanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marsanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marsanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien LAGIER
Damien LAGIER (12 élus) Tous Marsannais ! 		531 62,18%
  • Damien LAGIER
  • Charlotte PÉRION
  • Christophe DORIER
  • Amandine BERT
  • Christian CHAINAS
  • Eveline FOUREL
  • Raphaël COMTE
  • Bernadette PORTE
  • Yann REYNAUD
  • Francette BENAVENT
  • Patrick ZAK
  • Marie DESCHAMPS
Jean-Christophe HENRY
Jean-Christophe HENRY (3 élus) UNISSONS MARSANNE 		323 37,82%
  • Jean-Christophe HENRY
  • Evelyne VICHARD
  • Alain CHAUDIER
Participation au scrutin Marsanne
Taux de participation 76,38%
Taux d'abstention 23,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 886

Source : ministère de l’Intérieur

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