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19:17 - Marsanne et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique de Marsanne détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 37 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,39%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (74,59%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 902 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,72%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,37%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Marsanne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,93% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Les votants de Marsanne de plus en plus conquis par le RN Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Marsanne il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 23,72% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 43,87% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 19,18% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 51,50% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,52% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 35,57% pour le RN. Ce dernier finira en tête avec 55,73% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Lisette Pollet.

16:58 - Les électeurs de Marsanne vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipale 2026 à Marsanne, la participation sera observée de près. La mobilisation s'élevait à 61,25 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, largement au-dessus des 44,7 % nationaux, en pleine épidémie de Covid à l'époque. S'agissant de choisir leur maire, les élections locales demeurent en effet traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs participent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 82,67 % de participation dans la ville (contre 17,33 % d'abstention). Bien que ces scrutins nationaux soient de nature distincte comparativement aux échéances locales, les élections législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. La mobilisation aux législatives, mesurée de son côté à 56,52 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 75,73 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 65,47 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Marsanne comme une localité assez participative.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Marsanne a-t-elle voté ? La situation politique de Marsanne a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Marsanne avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,52% des inscrits. Les législatives à Marsanne une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Lisette Pollet (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 35,57% au premier tour, devant Karim Chkeri (Union de la gauche) avec 24,77%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Lisette Pollet culminant à 55,73% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Marsanne ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Marsanne soutenaient en priorité Gilles Reynaud (Nupes) avec 26,33% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Lisette Pollet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,50% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Marsanne qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,85% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,72%. Lors de la finale de l'élection à Marsanne, les électeurs accordaient 56,13% pour Emmanuel Macron, contre 43,87% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Marsanne dessine une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres de Marsanne Pour ce qui est des contributions locales à Marsanne, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 884 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 658 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 29,29 % en 2024 (contre 13,78 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 79 700 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 235 790 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 11,60 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Damien Lagier vainqueur de la dernière municipale à Marsanne L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Marsanne s'avère particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Damien Lagier a raflé la première place en rassemblant 55,70% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Philippe Chambolle a capté 44,29% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Marsanne, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.