Résultat municipale 2026 à Marsat (63200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marsat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marsat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marsat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Catherine LAFARGE
Anne-Catherine LAFARGE (13 élus) ENGAGES POUR MARSAT 		565 67,91%
  • Anne-Catherine LAFARGE
  • Jean-François SAUVADET
  • Marie BOSSE
  • Michel GROSSHANS
  • Maguy BRUN
  • Christophe VILLEBESSEIX
  • Nathalie DUMERY
  • Julien MAGNOL
  • Marie AMBLARD
  • Raffaële DE FRANCESCO
  • Elodie LACHAIZE
  • Olivier HABLOT
  • Frederique BEAUMONT
Pascal MAZEAU
Pascal MAZEAU (2 élus) BIEN VIVRE A MARSAT 		267 32,09%
  • Pascal MAZEAU
  • Christel THONIER
Participation au scrutin Marsat
Taux de participation 76,60%
Taux d'abstention 23,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 861

Source : ministère de l’Intérieur

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