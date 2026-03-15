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19:19 - Marsat : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales À Marsat, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,16% ont 75 ans et plus. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,54%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (11,91%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,36%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (53,57%), témoignent d'une population instruite à Marsat, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel est le poids du RN à Marsat ? Le RN était absent au moment de la dernière élection municipale à Marsat il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 15,03% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 26,74% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 10,73% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Marsat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,69% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,32% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 35,84% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Marsat aux dernières élections ? Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Marsat sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 69,67 % lors des municipales de 2020 (un niveau remarquable), en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 87,78 %. La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 62,20 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 84,31 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 65,74 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Marsat Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Marsat soutenaient en priorité Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 34,36% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christine Pirès Beaune culminant à 64,16% des voix dans la localité. Le choc des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Marsat avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (21,69%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,21% des voix. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Marsat apparaît comme une ville difficile à classer politiquement Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Marsat choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,25% des voix, devant Marine Le Pen avec 15,03%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,26% pour Emmanuel Macron, contre 26,74% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Marsat accordaient leurs suffrages à Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 37,38% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Karina Monnet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,46% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Marsat un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Marsat En termes d'impôts locaux à Marsat, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 956 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 816 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 39,07 % en 2024 (contre 16,59 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 13 100 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 353 900 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,29 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - La liste "Engagés Pour Marsat" grande gagnante de la dernière élection municipale à Marsat Les résultats des précédentes élections municipales à Marsat ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Anne-Catherine Lafarge a pris la première place en obtenant 416 bulletins (61,26%). À ses trousses, Pascal Mazeau a engrangé 38,73% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Anne-Catherine Lafarge a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Marsat, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette domination ce dimanche, la minorité devra accomplir un effort colossal, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.