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19:17 - Comprendre l'électorat de Marseillan : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Marseillan, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 12,07% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 16,16% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 153 euros par mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 5080 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,85%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,65%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 60,80%, comme à Marseillan, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

17:57 - La commune de Marseillan penche vers le RN Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Marseillan il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 34,10% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,63% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 27,65% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 66,12% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,33% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,08% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Lopez-Liguori.

16:58 - Quelle abstention attendre à Marseillan aux municipales ? Pour cette élection municipale, la mobilisation des votants à Marseillan sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la participation atteignait 49,32 % lors des municipales de 2020 (un score dans la norme) alors que la pandémie du Covid commençait à toucher la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 5 332 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,16 % de participation. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. L'affluence pour les législatives, mesurée pour sa part à 52,66 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 70,02 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 57,02 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Marseillan Le contexte politique de Marseillan a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Marseillan avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 46,33% des inscrits. Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Marseillan après la dissolution de l'Assemblée avec 56,08%. Jocelyne Gizardin (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 22,60%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - Marseillan : regard sur les scores clés de la dernière présidentielle en date Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Marseillan soutenaient en priorité Yves Michel (Divers droite) avec 32,00% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Aurélien Lopez Liguori (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 66,12%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Marseillan plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,10% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui récoltait 21,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,63% pour Marine Le Pen, contre 41,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Marseillan révèle un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les impôts à Marseillan : une dynamique en hausse ces dernières années À Marseillan, en matière de fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 2 072 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 501 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 46,71 % en 2024 (contre environ 23,39 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 4,27731 millions d'euros (4 277 310 € très exactement) en 2024. Une somme bien en-dessous des 4,58536 millions d'euros (4 585 360 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 21,82 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Marseillan Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal de 2020 à Marseillan ? Dès le premier tour de scrutin, Yves Michel (Divers droite) a fait la course en tête en récoltant 1 936 bulletins (58,72%). Sur la seconde marche, Johann Grosso (Divers droite) a recueilli 30,57% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de David Sauvade (Divers gauche), réunissant 353 voix (10,70%). Ce triomphe au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Marseillan, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le bloc minoritaire devra soulever des montagnes ce dimanche pour ébranler cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.