Résultat municipale 2026 à Marseillan (34340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Marseillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Marseillan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseillan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves MICHEL
Yves MICHEL (22 élus) MARSEILLAN NOTRE ART DE VIVRE 		2 447 50,14%
  • Yves MICHEL
  • Sarah BASSI ALLEMAND
  • Walter BIGNON
  • Georgette REQUENA
  • Jean-Marc DUMAS
  • Séverine JEAN
  • Rémy CHAPUT
  • Claudia AZAÏS
  • Louis GASC
  • Julie CHMURA
  • Dominique CUPOLI
  • Sylvie MARTI
  • Sonny CHULVI
  • Florine MOULY
  • Raphaël MICHEL
  • Chantal PROUTEAU
  • Abderrahmane HAOUCHE
  • Marie PEREZ
  • Bernard CHAUMEIL
  • Nathalie CANADA
  • Éric MAURY
  • Carla RUEGGER
Johann GROSSO
Johann GROSSO (4 élus) MARSEILLAN EVIDEMMENT 		1 247 25,55%
  • Johann GROSSO
  • Léa SAEZ
  • Philippe ORTIN
  • Elodie MORAN MANZANO
Patrick ETIENNE
Patrick ETIENNE (2 élus) MARSEILLAN VOUS APPARTIENT 		793 16,25%
  • Patrick ETIENNE
  • Corinne BASTIDE
Franck REGNIER
Franck REGNIER (1 élu) L'EVEIL MARSEILLANAIS 		393 8,05%
  • Franck REGNIER
Participation au scrutin Marseillan
Taux de participation 63,84%
Taux d'abstention 36,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 5 020

Source : ministère de l’Intérieur

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