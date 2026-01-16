Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : découvrez le nom du candidat en tête, les chiffres dévoilés

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marseille

Nouveau : les élections municipales à Marseille changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Marseillais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats de la municipale pour la mairie de Marseille.

Tête de listeListe
Martine Vassal
Martine Vassal Liste divers droite
MARSEILLE JE T'AIME
  • Martine Vassal
  • Romain Simmarano
  • Fabienne Bendayan
  • Stéphane Pichon
  • Catherine Pila
  • André Bendano
  • Laure Agnès Caradec
  • Christophe Madrolle
  • Valérie Boyer
  • Sylvain Souvestre
  • Corinne Innesti
  • Bruno Gilles
  • Sandra Blanchard
  • Denis Rossi
  • Marine Pustorino
  • Omar Keddadouche
  • Sabine Bernasconi
  • Didier Réault
  • Marion Bareille
  • Bruno Genzana
  • Isabelle Campagnola Savon
  • Gérard Blanc
  • Aurore Bruna
  • Maxime Boudet
  • Solange Biaggi
  • Thierry Santelli
  • Christine Frontera
  • Robert Ciampi
  • Christine La Rocca
  • Ludovic Perney
  • Anne Claudius-Petit
  • Jordan Mangani
  • Nathalie Riguel
  • Sylvain Di Giovanni
  • Alison Devaux
  • Frédéric Guelle
  • Sarah Aubet-Boualem
  • Thierry Zaveroni
  • Djihane Dib
  • Patrick Malakian
  • Keltoum Tachekaft
  • Jean-Maurice Saal
  • Melanie Paolettoni
  • Thierry Mode
  • Juliette Bachelier
  • Gérard Michaël Bohbot
  • Laurence Mercadal
  • Richard Findykian
  • Catherine Chantelot
  • Igor Kovacevic
  • Sophie Goy
  • Léo Khozian
  • Chiara de Haro
  • Nathan Cohen
  • Corinne Birgin
  • Antoine Cirillo
  • Marie Seria Martinod
  • Jacques Tedesco
  • Patricia Rolland
  • Thierry Treglia
  • Nakia Doro
  • Charles Lankar
  • Deïla Léon-Ruiz
  • Philippe Berger
  • Morgane Moutte
  • Tom Ricci
  • Malika Aimeche
  • Jean-Michel Bert
  • Laurence Semerdjian
  • Louis Reynaud
  • Océane Chamy
  • David Souid
  • Jeanne Renaux
  • Mathieu Zarb
  • Sophie Furfaro
  • Lilian Ginoux
  • Laurence Fargier
  • Jean-François Suhas
  • Emmanuelle Chaix
  • Diégo Déléria
  • Vanessa Paineau
  • Didier Tani
  • Céline Aycard-Dieste
  • Eric Para
  • Juliette Gastaldello
  • Frederic Picarelli
  • Lilia Malagouen
  • Abdelkarim Bettira
  • Caroline Cisneros
  • Henri Rochand
  • Louise Ramos
  • Bruno Lefebure
  • Bouchra Fathi
  • Nicolas Lamberti
  • Patricia Pace
  • Julien Amarou
  • Mathilde Hauton
  • Kévin Corti
  • Mélanie Ordines
  • Jérémie Fischbach
  • Chiara Actis
  • Mathis Piffaretti
  • Marie Franceschi
  • Pierre Laget
  • Pascale Beaud'Huin
  • Anthony Berard
  • Sylviane Beaujard Giudicelli
  • David Galtier
  • Anne Blancquaert
  • Fanck Recoing
  • Lina Lanfranchi Le Roux
Christine Juste
Christine Juste Liste écologiste
MARSEILLE ECOLOGIE
  • Christine Juste
  • Bilal Boualem
  • Zoubida Meguenni
  • Jean-Yves Sayag
  • Myriam Zeddour
  • Fouadi Ahamada
  • Manon Stoltz
  • Yacine Cherid-Berkani
  • Maria Leonor Carvalho Alves
  • Waly Tirera
  • Suzanna Kaltachian
  • Marc Bourliere
  • Odile Marie
  • Azedine Younes
  • Sandra Touitou
  • Frank Sayag
  • Christine Long
  • Amir Redouane
  • Nina Carlini
  • Didier Malka
  • Brigitte Najean
  • Mourad Balaïd
  • Clémentine Franceschi
  • Brice Isableu
  • Anissa Zeddour
  • Thomas Fournier
  • Nadia Timricht
  • Mohamed-Amine Boughanmi
  • Dominique Hairion
  • Christophe Amar
  • Dalila Aissa-Mamoune
  • Cedrick Hamidou
  • Lena Lepretre
  • Mohamed Mostefaï
  • Sirine Saidi
  • Nicolas Sicard
  • Farida Lassouani
  • Abdelhatif Khennouf
  • Mélissa El Hamami
  • Pierre Litique
  • Linda Aboudou
  • Philippe Petit
  • Assya Zeddour
  • Karim Talbi
  • Faïza Boualia
  • Ismaiel Tavares Gomes
  • Mounia Boualia
  • Maxime Pasquale
  • Florence Cherid
  • Alphonse Luvunu
  • Sherley Sayag
  • Aïmen Ben Salah
  • Morgan Vernet
  • Ali Khayour
  • Anaïs Erika Belghomari
  • Fouzi Maidi
  • Sana Cherid
  • Mohamed Gacem
  • Annya Saadi
  • Nabil Hamadou
  • Fatima Nair
  • Ousseni Aly M'Hadji
  • Mounira Saadi
  • Carim Ali
  • Ghislaine Sayag
  • Alassane Sakho
  • Sanae Hamra Laamiri
  • Sliman Zenbout
  • Seraphine Moustafa Al Ali
  • Lucas Mostacci
  • Leila Hattabi
  • Fahami Mze Mbaba
  • Aminata Gackou
  • Adelen Salah
  • Nadine Abdallah
  • Benjamin Migliasso
  • Lynda Turki
  • Mohamed El Mouddene
  • Pauline Mlamali
  • Dinks Turki
  • Aïcha Cherki
  • Ahmed Abdelli
  • Hanane Dghoughi
  • Jawad Ben M Barek
  • Jessica Abdou
  • Mohamed Chirchouh
  • Sabrina Errera
  • Ethan Rossi
  • Alexia Lacroix
  • Jonathan Prevedan
  • Kheira Lakhezoum
  • Rida Messaoudi
  • Sandra Julien
  • Raouf Abidi
  • Cécylia Curtel
  • Islah Youssoufa
  • Maissane Terki
  • Zakari El Ouadji
  • Corinne Pizzo
  • Nabil Felah
  • Abla Bouderbala
  • Nassuf Ahamada
  • Nathalie Marchai
  • Wisem Bensahra
  • Zouhaïla Daoudou
  • Moussa Gackou
  • Salima Regad
  • Youssouf Mze Mbaba Mnemoi
  • Martine Chanoine
  • Sami Benfers
  • Michèle Leonelli
Benoît Payan
Benoît Payan Liste d'union à gauche
POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
  • Benoît Payan
  • Michèle Rubirola
  • Amine Kessaci
  • Samia Ghali
  • Yoan Levy
  • Olivia Fortin
  • Julien Harounyan
  • Hanifa Taguelmint
  • Pierre Huguet
  • Audrey Garino
  • Anthony Krehmeier
  • Pascaline Lécorché
  • Anthony Gonçalves
  • Chahidati Soilihi
  • Arnaud Drouot
  • Sophie Camard
  • Didier Jau
  • Enda Amraoui
  • Pierre-Marie Ganozzi
  • Tina Biard Sansonetti
  • Joël Canicave
  • Nadia Boulainseur
  • Karim Touche
  • Nassera Benmarnia
  • Eric Mery
  • Katia Yakoubi
  • Mohamed Itrisso
  • Nina Palomba
  • Laurent Lhardit
  • Marie Batoux
  • Hervé Menchon
  • Audrey Gatian
  • Yannick Ohanessian
  • Nathalie Tessier
  • Ahmed Heddadi
  • Mirabelle Lamoureux
  • Jean-Marc Coppola
  • Perrine Prigent
  • Hedi Ramdane
  • Emilia Sinsoilliez
  • Gwenaël Richerolle
  • Sophie Guérard
  • Lucas Langomazino
  • Josette Furace
  • Thomas Roller
  • Capucine Edou
  • Azad Kazandjian
  • Rebecca Bernardi
  • Christophe Hugon
  • Anne-Sophie Sidani
  • Jean-Marc Signes
  • Juliette Masson
  • Martin Grand-Dufay
  • Clara Jaboulay
  • Ibrahim M'Ze
  • Farida Benaouda
  • Julien Rossi
  • Laure Rovera
  • Philippe Cahn
  • Lydia Frentzel
  • Nicolas Hue
  • Lisette Narducci
  • Romain Pastor
  • Cécile Vignes
  • Hassan Guenfici
  • Candice Le Tourneur
  • Yahya Güngörmez
  • Fatima Mostefaoui
  • Eric Semerdjian
  • Samia Chabani
  • Patrick Amico
  • Wassila Hammache
  • William Leday
  • Véronique Brambilla
  • Marcel Touati
  • Haouaria Hadj-Chikh
  • Marzouk Ferrat
  • Sofia Mabrouk
  • Hamza Aftis
  • Lynda Kherbache
  • Cyprien Vincent
  • Evelyne Bremondy
  • Ahmed Traoré
  • Eva Chevallier-Kausel
  • Christophe Monnier
  • Anne Pfister
  • Karim Lali
  • Nicole Thuet
  • Anthony Canali
  • Lia Taghianosyan
  • Julien Soret
  • Teïssir Ghrab
  • Aurélien Petit Jean Levonian
  • Nadia Zerdab
  • Karim Djebali
  • Ilyana Abidelli
  • Eric Vitale
  • Monique Rolbert
  • Pierre-Emmanuel Vidal
  • Laura Couzon
  • Pierre Semeriva
  • Stella Castellano
  • Frédéric-Joël Guilledoux
  • Romane Massip
  • Karim Boussalem
  • Marie-José Cermolacce
  • Robert Andrieu
  • Josette Sportiello
  • Nicolas Vidal-Naquet
  • Marie-Arlette Carlotti
  • Jérémy Bacchi
  • Jane Bouvier
  • Frédéric Rosmini
Franck Allisio
Franck Allisio Liste du Rassemblement National
MARSEILLE EN ORDRE
  • Franck Allisio
  • Eléonore Bez
  • Olivier Fayssat
  • Gisèle Lelouis
  • Samuel Ben-Hamou
  • Sandrine d'Angio
  • Olivier Rioult
  • Monique Griseti
  • Cédric Dudieuzere
  • Chantal Agius
  • Hugo Cartallier
  • Sophie Arrighi
  • Jean-Baptiste Rivoallan
  • Marie Bermejo
  • Thibaut Charpentier
  • Clara Salémeh
  • Thomas Battesti
  • Marie-Laurence Posteau
  • Jessy Nakache
  • Anne-Marie Gregori
  • Jean-Marc Graffeo
  • Céline Levieux
  • Antoine Baudino
  • Flavie Colombo
  • Gérard Audibert
  • Mireille Balletti
  • Blaise Rosato
  • Caroline Sicard
  • Mickael Salfati
  • Aurélie Quinquis
  • Arnaud Keller
  • Margie Liccioni
  • Dany Lamy
  • Elisa Crest
  • René Coulet
  • Roza Saadi
  • Patrick Thevenin
  • Clémence Parodi
  • Bernard Marandat
  • Giséle Triaire
  • Hubert Escavi
  • Gabrielle Occuly
  • Thomas Gensollen
  • Lucie Serra
  • Vincent Vidal
  • Linda Zoubir
  • Romain Couturier
  • Lugdivine Ponzio
  • Didier Monti
  • Domenica Lavarese
  • Emmanuel Bozzi
  • Jane Sampol
  • Florient Remondière
  • Anais Baltayan
  • Antoine Fleischmann
  • Aude Pover
  • Jean Darmagnac
  • Karine Fauchard
  • Paul Raybaud
  • Brigitte Benichou
  • Vincent Vendredi
  • Jeanne Vigier
  • Cyril Kestellikian
  • Monique Costa
  • Michel Outouzian
  • Nicole Gaudin Toussaint
  • Jean-Bernard Butavand
  • Martine Piazza
  • Richard Dubreuil
  • Sandra Avogadro
  • Lukas Kubicki
  • Nathalie Ramos
  • Franck Beaini
  • Lugdivine Alias
  • Pierre Couve
  • Marie-Claire Le Roy
  • Laurent Gonzalez de Gaspard
  • Nicole Pichinoty
  • César Gervais
  • Johanna Meline
  • Quentin Lasserre
  • Charlotte Roux
  • Fabien de Benedetti
  • Florence Ganay
  • Axel Chachuat
  • Yannick Drayon
  • Thierry Do Estanque
  • Vanessa Di Silvestro
  • Jean-Louis Brahim
  • Caroline Tiramani
  • Rahym Debiane
  • Marie-Hélène Claustre
  • Martin Rouxeau de L'Ecotais
  • Marie Macherey
  • Joris Jacquet
  • Ghislaine Ladame
  • Régis Bellon
  • Yane Bienfait
  • Philippe Manni
  • Deborah Partouche
  • Stephan Coti
  • Loane Sylvi
  • Albert Guigui
  • Marina Lucheux
  • Thomas Bonnand
  • Mireille Casassa
  • Yves Beauval
  • Christelle Saffy
  • Patrick Amodru
  • Marie-Jeanne Yacoub
  • Hervé Poletti
Erwan Davoux
Erwan Davoux Liste divers centre
MARSEILLE POUR TOUS
  • Erwan Davoux
  • Nora Preziosi
  • Christophe Benoit Dagot
  • Aurelie Falek
  • Saïd Ouichou
  • Isabelle Laurent
  • Maximilien Touat
  • Marielle Acunzo
  • Abdel Karim Bentahar
  • Nelly Garcia
  • Sebastien Moullet
  • Sophia Linda Bouchoucha
  • Romain Bares
  • Salima Litim
  • Marcel Slama
  • Elisabeth Said
  • Mohamed Aboudou
  • Yamina Ouertani
  • Laurent Michaut
  • Nicole Riquier
  • Bacar Zitoumbi
  • Nadia Zidane
  • Thibault Ciscardi
  • Miriam Beltifa
  • Saïd Mhamadi
  • Sabrina Hachouf
  • Quentin Bichi
  • Zohra Kebbal
  • Naïr Abdallah
  • Ouacella Tir
  • Gilles Tachon
  • Nahema Chenine
  • Julien Richard
  • Tasmalynn Bakari
  • Alain Michel Blondeau
  • Badiaa Bouyafran
  • Zaïnoudine Ali
  • Louisa Bellanti
  • Michel Polo
  • Sophie Bensamoun
  • Nadir Aouad
  • Victoire Arcostanzo
  • Ardit Halimi
  • Stéphanie Brun
  • Mohamed Firas Khayat
  • Hobna Bouden
  • Faycal Benzaid
  • Dalila Gasmi
  • Jean-Marc Thomi
  • Myriam Bahou
  • Christian Pilone
  • Hakima Remadnia
  • Saleh Eddin Zaghdoud
  • Natalia Zaïtseva
  • William Florent
  • Sahrah Brahmia
  • El-Hadje Assoumani
  • Azifati M Soili
  • Alphonse Basse
  • Adja Seck
  • Mohamed Bellahcene
  • Paloma Re
  • Paul Bellaiche
  • Linda Azegagh
  • André Desbarre
  • Halima Assoumani Aboudou
  • Mahammed Ghali
  • Nadia Bouhezza
  • Laurent Neglia
  • Kenza Khiati
  • Hocine Mzalla
  • Bruna Monteiro Ramos
  • Frédéric Sauveur Lledo
  • Rose Gomis
  • Guido Guiggi
  • Marie-José Bento Da Silva
  • Jean-Luc Nicolas
  • Kenza Haddou
  • Marco Darbera
  • Yasmina Zeroual
  • Steve Kugel
  • Oxana Alieva
  • Adham Zemour
  • Iman Ouichou
  • Hocine Charad
  • Kayliah Talbi
  • Raouf Guerram
  • Fatma Meddahi
  • Héddy Aggoun
  • Lila Allouache
  • M'Chami Ahamada
  • Sylvie Ristori
  • Alain Rajoelina
  • Nora Braia
  • Rémi Serge Vivian Moreau
  • Héloïse Dubois
  • Bruno Pottier
  • Maissa Kebbal
  • Malik Merabet
  • Emilie Grumbt
  • Saïd Ali
  • Lauriana Lignie
  • Mahdi Abdou-Saïd Mohamed
  • Laurence Martinez
  • Tahar Kheroubi
  • Linda Belhadj
  • Florent Djihalian
  • Abir Laboukhi
  • Aziz Chemani
  • Delphine Pantaleo
  • Jacques Preziosi
Sébastien Delogu
Sébastien Delogu Liste de La France insoumise
MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
  • Sébastien Delogu
  • Paola Hartpence
  • Sébastien Barles
  • Léa Bijaoui
  • Mohamed Bensaada
  • Victoire Diethelm
  • Imrane Trocmé
  • Nouriati Djambaé
  • Axel Bruneau
  • Sihem Irouche
  • Sergio Coronado
  • Charlotte Deweerdt
  • El Hocine Mansri
  • Kalila Sevin
  • Maxime Champion
  • Anne-Laure Gaudin
  • Aurélien Bourneuf
  • Corinne Iehl
  • Antoine Bennahmias
  • Myriam Meghraoui
  • Alladine Abdallah Salim
  • Inès Bendaouadji
  • Alexis Feix
  • Maria Estevens Mouriès
  • Radhouane Ouachani
  • Rabyata Boinaheri
  • Alexandre Rupnik
  • Florence Heskia
  • Manuel Bompard
  • Elise Méouchy
  • Hassan Ali Said
  • Anne-Marie Delaubier
  • Dominique Dias-Lachèse
  • Julie Dupuy
  • Bernard Pruvost
  • Katia Bakri
  • Frédéric Espi
  • Lisa Soncin
  • Samuel Tracol
  • Daisy Riposati
  • Vincent Geisser
  • Valérie Voyer
  • Salim Benhaddi
  • Eve Brochart
  • Xavier Moiroux
  • Magalie Escot
  • Samy Lahmer
  • Magali Muraglia
  • Lucas Pepe-Cahuac
  • Regine Fiorani
  • Olivier Agullo
  • Laure Martin
  • Dorian Illoul
  • Rhizlane Mazmour
  • Blaise Pineau
  • Ratiba Sai
  • Vincent Aïn-Establet
  • Chantal Buro
  • David Simon
  • Yasmina Hebbache
  • Alain Hajjaj
  • Lola Hakimian-Perez
  • Mohamed Belaroussi
  • Djamilla Dallier
  • Paul Imbert
  • Karima Berriche
  • Pierre Brechet
  • Donia Hragua
  • Abderrahmane Marouane
  • Manon Nauroy
  • Philippe Blache
  • Nadine Yacoub
  • Benjamin Belhadj
  • Fayrouz Mazhri
  • Guillaume Ageorges
  • Jacqueline Giallo
  • Foukad Barek
  • Lucie Marchal
  • Amine Younès
  • Marie Cosma
  • David Jourdan
  • Habiba Aounallah
  • Nicolas Rigault
  • Sylvie Chevallier
  • Matthias Tosolini
  • Leslie Preynat
  • Cheikh-Oumar Ba
  • Sihem Amami
  • Charly Finette
  • Gabrielle Bordier
  • Nicolas Bolzer
  • Floriane Sire
  • Khaled Falek
  • Hélène Valadeau
  • Pierre Cherbero
  • Valérie-Elvina Dreyfus
  • Quentin Clausse
  • Alice Rabine
  • Otmane Aziz
  • Claire Ollier
  • Julian Billois
  • Véronique Veinberg
  • Lionel Descamps
  • Aminda Huille
  • Luc Cheminal
  • Heinda Khelifi
  • Michel Garin
  • Estelle Diaz
  • Rabah Timricht
  • Laura Marx
  • Rolland Escobar
Coralie Raynaud
Coralie Raynaud Liste d'extrême-gauche
UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
  • Coralie Raynaud
  • Thomas Aresu
  • Martine Dupuy
  • Mathieu Goron
  • Vanessa Robic
  • Marco Papalia
  • Djemila Tizi
  • Ibrahim Ali
  • Mai Nguyên-Van
  • Michel Barbe
  • Latifa Salmi
  • Luc Marchal
  • Julie Ledot
  • Pablo Laloum
  • Solène Moreno
  • Pascal Benalloul
  • Laurence Rouviere
  • René Cottyn
  • Christine Bonnaud
  • Francis Verweire
  • Nicole Bareau
  • Gabriel Chiesa
  • Adrienne Marquet
  • Smail Abdedou
  • Martine Brioude
  • Tom Rollet
  • Laurence Mazaud
  • Florent Bonello
  • Corinne Raynaud
  • Pierre Kerrien
  • Muriel Gerber
  • Bastien Lagier
  • Félicie Oletto
  • Omar Tizi
  • Soraya Mokeddem
  • Louis Bernabeu
  • Joëlle Picconi
  • Rémi Peyraud
  • Djamila Elguettaa
  • Patrick Moreno
  • Catherine Audegond
  • Francis Audic
  • Ienisseï Teicher
  • Pierre Tribouillard
  • Anne Ensenat
  • Christian de Vito
  • Joëlle Cangi
  • Peter Marchetti
  • Zaharia Madi
  • Claudy Lemoult
  • Annie Beladjal
  • Nicolas Ensenat
  • Muriel Le Corre
  • Léo Martin-Billamboz
  • Leila Tizi
  • Samuel Derischebourg
  • Renée Moriconi
  • Nicolas Boileau
  • Soifiata Mognimali
  • Gérard Manzano
  • Murielle Biou
  • Moussa Kheder
  • Catherine Amezieux
  • Ulysse Rollet
  • Karine Brenn
  • François Besson
  • Annie Agneessens-Sempot
  • Jérôme François
  • Marie-José de Haro
  • Sylvain Just
  • Florence Pravet
  • Emmanuel Brandely
  • Madeleine Personna
  • Nicolas Baurand
  • Véronique Choukroun
  • Jean-Christophe Murat
  • Anne Pernice
  • Claude Paillasseur
  • Marie Carmen Acevedo
  • Jacky Rouviere
  • Emmanuelle Rioufol
  • Philippe Grosse
  • Emmanuelle Welter
  • Jean Guigue
  • Nathalie Mohdi Maghrobi
  • Yacha Mignot
  • Fatiha Bensalah
  • Régis Gaspaillard
  • Clélia Mignot
  • Nikita Itenberg
  • Sylvette Gall
  • Hervé Maitte
  • Jeanne Calderon
  • Jacques Chappuis
  • Hassina Ameziane
  • Jean-Claude Jager
  • Nathalie Pejic
  • Jean Estrach
  • Delphine Opillard
  • Olivier Estran
  • Aminata Djegal
  • Éric Gaia
  • Sara Watson
  • Simon Costa
  • Hélène Valentin
  • Roland Mattei
  • Manuela Angelini
  • Stéphane Pernice
  • Maria Sutyrina
  • Jean-Luc Dumas
  • Yolande Gaertner
  • Jean-Luc Soler
  • Catherine Dazin
Rémy Bazzali
Rémy Bazzali Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
  • Rémy Bazzali
  • Isabelle Bonnet
  • Fréderic Gourc
  • Nathalie Malhole
  • Victor Léon
  • Danièle Pecout
  • François Roche
  • Annabel Ros
  • Marc Cecone
  • Iris Jalabert
  • Cyril Metral
  • Corinne Morel
  • Ali Boulafrad
  • Charlotte Maria
  • Nicolas Petillot
  • Iman Haddaoui
  • Thomas Rescigno
  • Agnes Benkemoun
  • Nourdine Badji
  • Orania Viaud
  • Pierre Deidon
  • Hadjira Korichi
  • Frederic Kechra
  • Djamila Redhouane
  • Nicolas Guillot
  • Chantal Sanna
  • Olivier Josué
  • Françoise Puy
  • Eric Fiorile
  • Nathalie Laclau
  • Olivier Bellot
  • Wendy Ptaszek
  • Patrick Rizzo
  • Edith Grosa
  • Omar Bekhechi
  • Anne Roche
  • Eric Teyssedre
  • Evelyne Robert
  • Gabriel Tchektchekian
  • Marie-Laure Satta
  • Elias Ventre
  • Sabrina Bakoum
  • Philippe Lyonnet
  • Jacqueline Grandel
  • Guenaël Filice
  • Mama Habbi
  • Maxence Lamy
  • Fatiha Tebib
  • Pierre Borel
  • Noelle Lagrange
  • Karim Chergui
  • Carole Devalle
  • Guillaume Bence
  • Emma Clabaut
  • Gérard Eppstein
  • Martine Bourdin
  • Jean-Baptiste Domengie
  • Hodha Jelassi
  • Jean-Louis Cuoq
  • Erika Sauerbronn
  • Moïse Guadalupe
  • Juliette Gilly
  • Jean-François Pelcot
  • Marina Amm
  • Alain Luque
  • Maryse Cuoq
  • Himed Jelassi
  • Elodie Clavel
  • Fréderic Stieau
  • Rachida Bezahaf
  • Aziz Baccouche
  • Claudine Rodinson
  • René Chassouan
  • Amandine Tibonnier
  • David Almosnino
  • Laura Sanna
  • Alexandre Bozier
  • Francien Jongsma
  • Christian Jalabert
  • Alexandra Catroux
  • Sebastien Archelas
  • Marie-France Fraticelli
  • Renaud Roche
  • Nadine Mistretta
  • Philippe Guégan
  • Faustine Houy
  • Bob Burtin
  • Anne Lévy
  • François Rodinson
  • Icram Tahraoui
  • Killian Allais
  • Géraldine Maltinti
  • Bruno Blouin
  • Sandrine Gay
  • Josué Novosel
  • Virginie Brunet
  • Balthazar Gautier
  • Christelle Keita
  • Karim Benguedih
  • Eva Roussel
  • Robin Ferraro
  • Delphine Le Goc
  • Karim Bouazouni
  • Nadia Dehouche
  • Marc Garibal
  • Lali Viguier
  • Bernard Ghiotto
  • Lucie Lanoé
  • Grégoire Varillon
  • Julie Rahil
  • Joseph Markiel

Source : ministère de l’Intérieur

Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Marseille

Pour les municipales 2026 à Marseille, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.

Résultat de l'élection municipale 2020

Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie Camard
Sophie Camard (9 élus) Le printemps marseillais - debout marseille la gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés 		11 377 58,01%
  • Sophie Camard
  • Patrick Amico
  • Audrey Garino
  • Sébastien Barles
  • Mathide Chaboche
  • Laurent Lhardit
  • Zoubida Meguenni
  • Jean-Pierre Cochet
  • Aïcha Guedjali
Sabine Bernasconi
Sabine Bernasconi (2 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 		6 114 31,17%
  • Sabine Bernasconi
  • Alain Gargani
Clémence Parodi
Clémence Parodi Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		2 120 10,81%
Participation au scrutin Marseille 1er Arrondissement
Taux de participation 45,27%
Taux d'abstention 54,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 082
Résultat municipales à Marseille 1er Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Payan
Benoît Payan (6 élus) La gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés 		4 452 46,28%
  • Benoît Payan
  • Nassera Benmarnia
  • Pierre-Marie Ganozzi
  • Marie-José Cermolacce
  • Ahmed Heddadi
  • Nouriati Djambaé
Solange Biaggi
Solange Biaggi (1 élu) Une volonté pour marseille avec martine vassal 		2 015 20,95%
  • Solange Biaggi
Lisette Narducci
Lisette Narducci (1 élu) Ensemble pour marseille avec bruno gilles 		1 910 19,85%
  • Lisette Narducci
Jeanne Marti
Jeanne Marti Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		1 241 12,90%
Participation au scrutin Marseille 2e Arrondissement
Taux de participation 30,07%
Taux d'abstention 69,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 865
Résultat municipales à Marseille 2e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Rubirola
Michèle Rubirola (9 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens 		12 540 56,99%
  • Michèle Rubirola
  • Pierre Huguet
  • Marie Batoux
  • Fabien Perez
  • Audrey Gatian
  • Arnaud Drouot
  • Aurélie Biancarelli-Lopes
  • Théo Challande Nevoret
  • Perrine Prigent
Bruno Gilles
Bruno Gilles (2 élus) Ensemble pour marseille avec bruno gilles 		6 356 28,88%
  • Bruno Gilles
  • Marine Pustorino
Jean-François Luc
Jean-François Luc Avec stéphane ravier, retrouvons marseille! 		3 107 14,12%
Participation au scrutin Marseille 3e Arrondissement
Taux de participation 41,62%
Taux d'abstention 58,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 499
Résultat municipales à Marseille 3e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivia Fortin
Olivia Fortin (11 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		14 477 41,78%
  • Olivia Fortin
  • Joël Canicave
  • Christine Juste
  • Eric Mery
  • Nathalie Tessier
  • Pierre Benarroche
  • Véronique Brambilla
  • Christophe Hugon
  • Sophie Roques
  • Didier El Rharbaye
  • Isabelle Laussine
Martine Vassal
Martine Vassal (3 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal 		13 569 39,16%
  • Martine Vassal
  • Yves Moraine
  • Catherine Pila
Bernard Marandat
Bernard Marandat (1 élu) Avec stéphane ravier retrouvons marseille! 		3 943 11,38%
  • Bernard Marandat
Yvon Berland
Yvon Berland Berland 2020 		2 658 7,67%
Participation au scrutin Marseille 4e Arrondissement
Taux de participation 43,92%
Taux d'abstention 56,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 35 223
Résultat municipales à Marseille 4e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel Royer-Perreaut
Lionel Royer-Perreaut (11 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal 		11 825 43,52%
  • Lionel Royer-Perreaut
  • Emmanuelle Charafe
  • Guy Teissier
  • Laure-Agnès Caradec
  • Didier Réault
  • Anne-Marie D'estienne D'orves
  • Daniel Sperling
  • Catherine Chantelot
  • Didier Tani
  • Aurore Bruna
  • Pierre Robin
Aïcha Sif
Aïcha Sif (3 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 561 35,18%
  • Aïcha Sif
  • Hervé Menchon
  • Sophie Guerard
Eléonore Bez
Eléonore Bez (1 élu) Avec stéphane ravier, retrouvons marseille! 		5 785 21,29%
  • Eléonore Bez
Participation au scrutin Marseille 5e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 812
Résultat municipales à Marseille 5e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Ravier
Julien Ravier (10 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 		9 818 35,37%
  • Julien Ravier
  • Valérie Boyer
  • Didier Parakian
  • Isabelle Campagnola Savon
  • Julien Ruas
  • Sylvie Carrega
  • Pierre Laget
  • Laurence Luccioni
  • Sylvain Souvestre
  • Mireille Balletti
Yannick Ohanessian
Yannick Ohanessian (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 466 34,10%
  • Yannick Ohanessian
  • Rebecca Bernardi
Franck Allisio
Franck Allisio (1 élu) Avec stephane ravier, retrouvons marseille! 		5 878 21,17%
  • Franck Allisio
Robert Assante
Robert Assante Ensemble pour marseille avec bruno gilles 		2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 6e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 309
Résultat municipales à Marseille 6e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Galtier
David Galtier (12 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal 		10 080 50,97%
  • David Galtier
  • Marion Bareille
  • Denis Rossi
  • Camelia Makhloufi
  • Sami Benfers
  • Aurelie Falek
  • Jean-Yves Sayag
  • Hayat Atia
  • Jean-Michel Turc
  • Doudja Boukrine
  • Christian Bosq
  • Farida Benaouda
Stéphane Ravier
Stéphane Ravier (4 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		9 693 49,02%
  • Stéphane Ravier
  • Sandrine D'angio
  • Cédric Dudieuzere
  • Gisèle Lelouis
Participation au scrutin Marseille 7e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 128
Résultat municipales à Marseille 7e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali
Samia Ghali (8 élus) Tous unis avec samia ghali 		5 025 38,16%
  • Samia Ghali
  • Roland Cazzola
  • Nadia Boulainseur
  • Sébastien Jibrayel
  • Marguerite Pasquini
  • Hattab Fadhla
  • Josette Furace
  • Hedi Ramdane
Jean-Marc Coppola
Jean-Marc Coppola (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens 		4 639 35,23%
  • Jean-Marc Coppola
  • Lydia Frentzel
Sophie Grech
Sophie Grech (2 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille ! 		3 501 26,59%
  • Sophie Grech
  • Arezki Selloum
Participation au scrutin Marseille 8e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 556
Résultat municipales à Marseille 8e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ROYER-PERREAUT
Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal 		11 825 43,52%
  • Lionel ROYER-PERREAUT
  • Emmanuelle CHARAFE
  • Guy TEISSIER
  • Laure-Agnès CARADEC
  • Didier RÉAULT
  • Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES
  • Daniel SPERLING
  • Catherine CHANTELOT
  • Didier TANI
  • Aurore BRUNA
  • Pierre ROBIN
Aïcha SIF
Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens 		9 561 35,18%
  • Aïcha SIF
  • Hervé MENCHON
  • Sophie GUERARD
Eléonore BEZ
Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille! 		5 785 21,29%
  • Eléonore BEZ
Participation au scrutin Marseille 9e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 27 812
Résultat municipales à Marseille 9e Arrondissement

Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel ROYER-PERREAUT
Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal 		11 825 43,52%
  • Lionel ROYER-PERREAUT
  • Emmanuelle CHARAFE
  • Guy TEISSIER
  • Laure-Agnès CARADEC
  • Didier RÉAULT
  • Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES
  • Daniel SPERLING
  • Catherine CHANTELOT
  • Didier TANI
  • Aurore BRUNA
  • Pierre ROBIN
Aïcha SIF
Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens 		9 561 35,18%
  • Aïcha SIF
  • Hervé MENCHON
  • Sophie GUERARD
Eléonore BEZ
Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille! 		5 785 21,29%
  • Eléonore BEZ
Participation au scrutin Marseille 10e Arrondissement
Taux de participation 33,83%
Taux d'abstention 66,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 27 812
Résultat municipales à Marseille 10e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien RAVIER
Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		9 818 35,37%
  • Julien RAVIER
  • Valérie BOYER
  • Didier PARAKIAN
  • Isabelle CAMPAGNOLA SAVON
  • Julien RUAS
  • Sylvie CARREGA
  • Pierre LAGET
  • Laurence LUCCIONI
  • Sylvain SOUVESTRE
  • Mireille BALLETTI
Yannick OHANESSIAN
Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 466 34,10%
  • Yannick OHANESSIAN
  • Rebecca BERNARDI
Franck ALLISIO
Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE! 		5 878 21,17%
  • Franck ALLISIO
Robert ASSANTE
Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES 		2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 11e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 28 309
Résultat municipales à Marseille 11e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien RAVIER
Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		9 818 35,37%
  • Julien RAVIER
  • Valérie BOYER
  • Didier PARAKIAN
  • Isabelle CAMPAGNOLA SAVON
  • Julien RUAS
  • Sylvie CARREGA
  • Pierre LAGET
  • Laurence LUCCIONI
  • Sylvain SOUVESTRE
  • Mireille BALLETTI
Yannick OHANESSIAN
Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens 		9 466 34,10%
  • Yannick OHANESSIAN
  • Rebecca BERNARDI
Franck ALLISIO
Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE! 		5 878 21,17%
  • Franck ALLISIO
Robert ASSANTE
Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES 		2 593 9,34%
Participation au scrutin Marseille 12e Arrondissement
Taux de participation 34,99%
Taux d'abstention 65,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 28 309
Résultat municipales à Marseille 12e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David GALTIER
David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		10 080 50,97%
  • David GALTIER
  • Marion BAREILLE
  • Denis ROSSI
  • Camelia MAKHLOUFI
  • Sami BENFERS
  • Aurelie FALEK
  • Jean-Yves SAYAG
  • Hayat ATIA
  • Jean-Michel TURC
  • Doudja BOUKRINE
  • Christian BOSQ
  • Farida BENAOUDA
Stéphane RAVIER
Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		9 693 49,02%
  • Stéphane RAVIER
  • Sandrine D'ANGIO
  • Cédric DUDIEUZERE
  • Gisèle LELOUIS
Participation au scrutin Marseille 13e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 22 128
Résultat municipales à Marseille 13e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David GALTIER
David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL 		10 080 50,97%
  • David GALTIER
  • Marion BAREILLE
  • Denis ROSSI
  • Camelia MAKHLOUFI
  • Sami BENFERS
  • Aurelie FALEK
  • Jean-Yves SAYAG
  • Hayat ATIA
  • Jean-Michel TURC
  • Doudja BOUKRINE
  • Christian BOSQ
  • Farida BENAOUDA
Stéphane RAVIER
Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		9 693 49,02%
  • Stéphane RAVIER
  • Sandrine D'ANGIO
  • Cédric DUDIEUZERE
  • Gisèle LELOUIS
Participation au scrutin Marseille 14e Arrondissement
Taux de participation 26,05%
Taux d'abstention 73,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 22 128
Résultat municipales à Marseille 14e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia GHALI
Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI 		5 025 38,16%
  • Samia GHALI
  • Roland CAZZOLA
  • Nadia BOULAINSEUR
  • Sébastien JIBRAYEL
  • Marguerite PASQUINI
  • Hattab FADHLA
  • Josette FURACE
  • Hedi RAMDANE
Jean-Marc COPPOLA
Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS 		4 639 35,23%
  • Jean-Marc COPPOLA
  • Lydia FRENTZEL
Sophie GRECH
Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		3 501 26,59%
  • Sophie GRECH
  • Arezki SELLOUM
Participation au scrutin Marseille 15e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 13 556
Résultat municipales à Marseille 15e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia GHALI
Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI 		5 025 38,16%
  • Samia GHALI
  • Roland CAZZOLA
  • Nadia BOULAINSEUR
  • Sébastien JIBRAYEL
  • Marguerite PASQUINI
  • Hattab FADHLA
  • Josette FURACE
  • Hedi RAMDANE
Jean-Marc COPPOLA
Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS 		4 639 35,23%
  • Jean-Marc COPPOLA
  • Lydia FRENTZEL
Sophie GRECH
Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE ! 		3 501 26,59%
  • Sophie GRECH
  • Arezki SELLOUM
Participation au scrutin Marseille 16e Arrondissement
Taux de participation 28,29%
Taux d'abstention 71,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 13 556
Résultat municipales à Marseille 16e Arrondissement

Résultat de l'élection municipale 2014

Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Tian
Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin 		11 279 44,89%
  • Dominique Tian
  • Sabine Bernasconi
  • Frédérick Bousquet
  • Catherine Pila
  • Jean Roatta
  • Maliza Said Soilihi
  • Frédéric Jeanjean
  • Marie-José Battista
  • René Baccino
Patrick Mennucci
Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci 		10 175 40,49%
  • Patrick Mennucci
  • Josette Sportiello
Dominique Demeester
Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur) 		3 670 14,60%
Participation au scrutin Marseille 1er Arrondissement
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 25 975
Résultat municipales à Marseille 1er Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Solange Biaggi
Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		7 215 47,69%
  • Solange Biaggi
  • Michel Dary
  • Lisette Narducci
  • Gérard Chenoz
  • Marie-Claude Bruguiere
  • Smaïl Ali
Eugène Caselli
Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		4 937 32,63%
  • Eugène Caselli
Jeanne Marti
Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine 		2 974 19,66%
  • Jeanne Marti
Participation au scrutin Marseille 2e Arrondissement
Taux de participation 50,00%
Taux d'abstention 50,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 15 783
Résultat municipales à Marseille 2e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Solange Biaggi
Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		7 215 47,69%
  • Solange Biaggi
  • Michel Dary
  • Lisette Narducci
  • Gérard Chenoz
  • Marie-Claude Bruguiere
  • Smaïl Ali
Eugène Caselli
Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		4 937 32,63%
  • Eugène Caselli
Jeanne Marti
Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine 		2 974 19,66%
  • Jeanne Marti
Participation au scrutin Marseille 3e Arrondissement
Taux de participation 50,00%
Taux d'abstention 50,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 15 783
Résultat municipales à Marseille 3e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Gilles
Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 773 47,75%
  • Bruno Gilles
  • Marine Pustorino
  • Maurice Di Nocera
  • Marie-Louise Lota
  • Patrick Padovani
  • Monique Daubet-Grundler
  • Julien Ruas
  • Marie-Hélène Feraud-Gregori
Marie-Arlette Carlotti
Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti 		10 328 33,38%
  • Marie-Arlette Carlotti
  • Benoit Payan
Jean-Pierre Baumann
Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine 		5 834 18,85%
  • Jean-Pierre Baumann
Participation au scrutin Marseille 4e Arrondissement
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 32 088
Résultat municipales à Marseille 4e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Gilles
Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 773 47,75%
  • Bruno Gilles
  • Marine Pustorino
  • Maurice Di Nocera
  • Marie-Louise Lota
  • Patrick Padovani
  • Monique Daubet-Grundler
  • Julien Ruas
  • Marie-Hélène Feraud-Gregori
Marie-Arlette Carlotti
Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti 		10 328 33,38%
  • Marie-Arlette Carlotti
  • Benoit Payan
Jean-Pierre Baumann
Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine 		5 834 18,85%
  • Jean-Pierre Baumann
Participation au scrutin Marseille 5e Arrondissement
Taux de participation 61,05%
Taux d'abstention 38,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 32 088
Résultat municipales à Marseille 5e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Gaudin
Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin " 		21 527 50,07%
  • Jean-Claude Gaudin
  • Martine Vassal
  • Yves Moraine
  • Laure-Agnès Caradec
  • Xavier Mery
  • Dominique Fleury Vlasto
  • Guillaume Jouve
  • Catherine Giner
  • Patrick Zaoui
  • Nora Preziosi
  • André Malrait
  • Marie-Laure Rocca-Serra
  • Jean-Luc Ricca
Annie Levy Mozziconacci
Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci" 		8 200 19,07%
  • Annie Levy Mozziconacci
Michel Cataneo
Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine 		7 440 17,30%
  • Michel Cataneo
Marie-Françoise Palloix
Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville 		3 017 7,01%
André Jollivet
André Jollivet Changer la donne 		2 803 6,52%
Participation au scrutin Marseille 6e Arrondissement
Taux de participation 56,51%
Taux d'abstention 43,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 44 141
Résultat municipales à Marseille 6e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Tian
Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin 		11 279 44,89%
  • Dominique Tian
  • Sabine Bernasconi
  • Frédérick Bousquet
  • Catherine Pila
  • Jean Roatta
  • Maliza Said Soilihi
  • Frédéric Jeanjean
  • Marie-José Battista
  • René Baccino
Patrick Mennucci
Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci 		10 175 40,49%
  • Patrick Mennucci
  • Josette Sportiello
Dominique Demeester
Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur) 		3 670 14,60%
Participation au scrutin Marseille 7e Arrondissement
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 25 975
Résultat municipales à Marseille 7e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Gaudin
Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin " 		21 527 50,07%
  • Jean-Claude Gaudin
  • Martine Vassal
  • Yves Moraine
  • Laure-Agnès Caradec
  • Xavier Mery
  • Dominique Fleury Vlasto
  • Guillaume Jouve
  • Catherine Giner
  • Patrick Zaoui
  • Nora Preziosi
  • André Malrait
  • Marie-Laure Rocca-Serra
  • Jean-Luc Ricca
Annie Levy Mozziconacci
Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci" 		8 200 19,07%
  • Annie Levy Mozziconacci
Michel Cataneo
Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine 		7 440 17,30%
  • Michel Cataneo
Marie-Françoise Palloix
Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville 		3 017 7,01%
André Jollivet
André Jollivet Changer la donne 		2 803 6,52%
Participation au scrutin Marseille 8e Arrondissement
Taux de participation 56,51%
Taux d'abstention 43,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 44 141
Résultat municipales à Marseille 8e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Teissier
Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin 		22 851 51,44%
  • Guy Teissier
  • Anne-Marie D'estienne D'orves
  • Lionel Royer-Perreaut
  • Nathalie Simon
  • Didier Reault
  • Catherine Chantelot
  • Patrice Vanelle
  • Séréna Zouaghi
  • Daniel Sperling
  • Danielle Casanova
  • Thierry Santelli
  • Colette Babouchian
Laurent Comas
Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine 		11 704 26,35%
  • Laurent Comas
  • Anne Toso
Karim Zeribi
Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		9 860 22,19%
  • Karim Zeribi
Participation au scrutin Marseille 9e Arrondissement
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 46 064
Résultat municipales à Marseille 9e Arrondissement

Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Teissier
Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin 		22 851 51,44%
  • Guy Teissier
  • Anne-Marie D'estienne D'orves
  • Lionel Royer-Perreaut
  • Nathalie Simon
  • Didier Reault
  • Catherine Chantelot
  • Patrice Vanelle
  • Séréna Zouaghi
  • Daniel Sperling
  • Danielle Casanova
  • Thierry Santelli
  • Colette Babouchian
Laurent Comas
Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine 		11 704 26,35%
  • Laurent Comas
  • Anne Toso
Karim Zeribi
Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		9 860 22,19%
  • Karim Zeribi
Participation au scrutin Marseille 10e Arrondissement
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 46 064
Résultat municipales à Marseille 10e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Blum
Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		20 559 46,68%
  • Roland Blum
  • Valérie Boyer
  • Robert Assante
  • Caroline Pozmentier-Sportich
  • Didier Parakian
  • Sylvie Carrega
  • Maurice Rey
  • Isabelle Savon
  • Julien Ravier
  • Mireille Balletti
Elisabeth Philippe
Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine 		13 189 29,95%
  • Elisabeth Philippe
  • Loïc Barat
Christophe Masse
Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		10 287 23,36%
  • Christophe Masse
Participation au scrutin Marseille 11e Arrondissement
Taux de participation 58,98%
Taux d'abstention 41,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Nombre de votants 45 569
Résultat municipales à Marseille 11e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Blum
Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		20 559 46,68%
  • Roland Blum
  • Valérie Boyer
  • Robert Assante
  • Caroline Pozmentier-Sportich
  • Didier Parakian
  • Sylvie Carrega
  • Maurice Rey
  • Isabelle Savon
  • Julien Ravier
  • Mireille Balletti
Elisabeth Philippe
Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine 		13 189 29,95%
  • Elisabeth Philippe
  • Loïc Barat
Christophe Masse
Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		10 287 23,36%
  • Christophe Masse
Participation au scrutin Marseille 12e Arrondissement
Taux de participation 58,98%
Taux d'abstention 41,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Nombre de votants 45 569
Résultat municipales à Marseille 12e Arrondissement

Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Ravier
Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine 		15 971 35,33%
  • Stéphane Ravier
  • Sandrine D'angio
  • Antoine Maggio
  • Marie Mustachia
  • Jacques Besnaïnou
  • Maryvonne Ribiere
  • Yves Beauval
  • Sandra Duguet
  • Georges Maury
  • Gisèle Lelouis
  • Dany Lamy
Garo Hovsepian
Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		14 696 32,51%
  • Garo Hovsepian
  • Florence Masse
  • Stéphane Mari
Richard Miron
Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 529 32,14%
  • Richard Miron
  • Monique Cordier
Participation au scrutin Marseille 13e Arrondissement
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 46 608
Résultat municipales à Marseille 13e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Ravier
Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine 		15 971 35,33%
  • Stéphane Ravier
  • Sandrine D'angio
  • Antoine Maggio
  • Marie Mustachia
  • Jacques Besnaïnou
  • Maryvonne Ribiere
  • Yves Beauval
  • Sandra Duguet
  • Georges Maury
  • Gisèle Lelouis
  • Dany Lamy
Garo Hovsepian
Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci 		14 696 32,51%
  • Garo Hovsepian
  • Florence Masse
  • Stéphane Mari
Richard Miron
Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		14 529 32,14%
  • Richard Miron
  • Monique Cordier
Participation au scrutin Marseille 14e Arrondissement
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 46 608
Résultat municipales à Marseille 14e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali
Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais 		10 716 45,54%
  • Samia Ghali
  • Jean-Marc Coppola
  • Lydia Frentzel
  • Roland Cazzola
  • Nadia Boulainseur
  • Rébiaï Benarioua
  • Valérie Diamanti
  • Hattab Fadhla
  • Marguerite Pasquini
Bernard Marandat
Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine 		7 206 30,62%
  • Bernard Marandat
  • Marjorie Bulot
Arlette Fructus
Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		5 607 23,83%
  • Arlette Fructus
Participation au scrutin Marseille 15e Arrondissement
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 24 458
Résultat municipales à Marseille 15e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Samia Ghali
Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais 		10 716 45,54%
  • Samia Ghali
  • Jean-Marc Coppola
  • Lydia Frentzel
  • Roland Cazzola
  • Nadia Boulainseur
  • Rébiaï Benarioua
  • Valérie Diamanti
  • Hattab Fadhla
  • Marguerite Pasquini
Bernard Marandat
Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine 		7 206 30,62%
  • Bernard Marandat
  • Marjorie Bulot
Arlette Fructus
Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin 		5 607 23,83%
  • Arlette Fructus
Participation au scrutin Marseille 16e Arrondissement
Taux de participation 52,64%
Taux d'abstention 47,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,80%
Nombre de votants 24 458
Résultat municipales à Marseille 16e Arrondissement

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