Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : découvrez le nom du candidat en tête, les chiffres dévoilés
Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille [EN DIRECT]
Les municipales 2026 à Marseille dévoilent leurs résultats ce dimanche 15 mars. Payan, Allisio, Vassal, Delogu... Découvrez le nom du candidat en tête et tous les scores.
L'actu des élections municipales 2026 à Marseille
- Le résultat des élections municipales 2026 à Marseille est dévoilé ce dimanche 15 mars à l'issue du premier tour prévue à 20 heures
- L'élection municipale de Marseille se joue surtout entre deux candidats : Benoît Payan et Franck Allisio donnés au coude à coude dans les sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars.
- Découvrez les résultats de tous les candidats à l'élection municipale 2026 de Marseille dès leur publication.
18:59 - Marseille aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Dans la ville de Marseille, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 13,95% et une densité de population de 3646 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 154 euros par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 340 493 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,87% et d'une population immigrée de 16,14% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,93% à Marseille, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.
18:59 - Delogu parle de votes intervetis
Sébastien Delogu a ouvertement critiqué ce premier tour des élections municipales en parlant de problèmes dans des bureaux de vote.
Alerte à Marseille ⬇️ pic.twitter.com/Pq7w2a3jRr— Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) March 15, 2026
18:47 - Des votes invalidés ? Certaines irrégularités signalées
La chaîne d'infos en continu CNews fait part ce dimanche d'irrégularités dénoncées par des candidats comme l'ouverture de bulletin de votes en retard ou un bulletin interverti entre mairie générale et mairie de secteur. Les votes seront-ils invalidés ? Pas de réponse pour le moment.
18:45 - Pas d'estimation avant 23h à Marseille ?
D'après les informations de CNews depuis le QG de Franck Allisio, il n'y aura pas de prochaine estimation pour ce premier tour avant 23 heures à Marseille (Bouches-du-Rhône).
18:32 - Le taux de participation à Marseille inférieur au taux national à 17h ?
D'après les informations de France Info, le taux de participation à 17 heures à Marseille serait inférieur au taux national communiqué par le ministère de l'intérieur (48,90%).
18:29 - Des irrégularités dans certains bureaux de vote ?
À Marseille, beaucoup de candidats se plaignent d'irrégularités dans certains bureaux de vote lors de ce premier tour des élections municipales 2026, selon les informations du journaliste de CNews, Paul Sugy.
18:09 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:48 - Une mobilisation en baisse dans le Bouches-du-Rhône
Avec 46,80 % de participation à 17 heures dans les Bouches-du-Rhône, le département s'est moins mobilisé indique CNews. Cette élection est pourtant la première occasion pour les citoyens d'élire directement les conseillers de la métropole depuis 60 ans.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Marseille
Nouveau : les élections municipales à Marseille changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Marseillais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats de la municipale pour la mairie de Marseille.
|Tête de listeListe
|
Martine Vassal
Liste divers droite
MARSEILLE JE T'AIME
|
|
Christine Juste
Liste écologiste
MARSEILLE ECOLOGIE
|
|
Benoît Payan
Liste d'union à gauche
POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|
|
Franck Allisio
Liste du Rassemblement National
MARSEILLE EN ORDRE
|
|
Erwan Davoux
Liste divers centre
MARSEILLE POUR TOUS
|
|
Sébastien Delogu
Liste de La France insoumise
MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|
|
Coralie Raynaud
Liste d'extrême-gauche
UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|
|
Rémy Bazzali
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
Source : ministère de l’Intérieur
Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Marseille
Pour les municipales 2026 à Marseille, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.
- Marseille 1er Arrondissement (13001)
- Marseille 2e Arrondissement (13002)
- Marseille 3e Arrondissement (13003)
- Marseille 4e Arrondissement (13004)
- Marseille 5e Arrondissement (13005)
- Marseille 6e Arrondissement (13006)
- Marseille 7e Arrondissement (13007)
- Marseille 8e Arrondissement (13008)
- Marseille 9e Arrondissement (13009)
- Marseille 10e Arrondissement (13010)
- Marseille 11e Arrondissement (13011)
- Marseille 12e Arrondissement (13012)
- Marseille 13e Arrondissement (13013)
- Marseille 14e Arrondissement (13014)
- Marseille 15e Arrondissement (13015)
- Marseille 16e Arrondissement (13016)
Résultat de l'élection municipale 2020
Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie Camard (9 élus) Le printemps marseillais - debout marseille la gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés
|11 377
|58,01%
|
|Sabine Bernasconi (2 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal
|6 114
|31,17%
|
|Clémence Parodi Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|2 120
|10,81%
|Participation au scrutin
|Marseille 1er Arrondissement
|Taux de participation
|45,27%
|Taux d'abstention
|54,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 082
Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Payan (6 élus) La gauche, les écologistes et les citoyens rassemblés
|4 452
|46,28%
|
|Solange Biaggi (1 élu) Une volonté pour marseille avec martine vassal
|2 015
|20,95%
|
|Lisette Narducci (1 élu) Ensemble pour marseille avec bruno gilles
|1 910
|19,85%
|
|Jeanne Marti Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|1 241
|12,90%
|Participation au scrutin
|Marseille 2e Arrondissement
|Taux de participation
|30,07%
|Taux d'abstention
|69,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 865
Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Rubirola (9 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens
|12 540
|56,99%
|
|Bruno Gilles (2 élus) Ensemble pour marseille avec bruno gilles
|6 356
|28,88%
|
|Jean-François Luc Avec stéphane ravier, retrouvons marseille!
|3 107
|14,12%
|Participation au scrutin
|Marseille 3e Arrondissement
|Taux de participation
|41,62%
|Taux d'abstention
|58,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 499
Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivia Fortin (11 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|14 477
|41,78%
|
|Martine Vassal (3 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal
|13 569
|39,16%
|
|Bernard Marandat (1 élu) Avec stéphane ravier retrouvons marseille!
|3 943
|11,38%
|
|Yvon Berland Berland 2020
|2 658
|7,67%
|Participation au scrutin
|Marseille 4e Arrondissement
|Taux de participation
|43,92%
|Taux d'abstention
|56,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|35 223
Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel Royer-Perreaut (11 élus) Une volonté pour marseille avec martine vassal
|11 825
|43,52%
|
|Aïcha Sif (3 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 561
|35,18%
|
|Eléonore Bez (1 élu) Avec stéphane ravier, retrouvons marseille!
|5 785
|21,29%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 5e Arrondissement
|Taux de participation
|33,83%
|Taux d'abstention
|66,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 812
Marseille 6e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Ravier (10 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal
|9 818
|35,37%
|
|Yannick Ohanessian (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 466
|34,10%
|
|Franck Allisio (1 élu) Avec stephane ravier, retrouvons marseille!
|5 878
|21,17%
|
|Robert Assante Ensemble pour marseille avec bruno gilles
|2 593
|9,34%
|Participation au scrutin
|Marseille 6e Arrondissement
|Taux de participation
|34,99%
|Taux d'abstention
|65,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 309
Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Galtier (12 élus) Une volonte pour marseille avec martine vassal
|10 080
|50,97%
|
|Stéphane Ravier (4 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|9 693
|49,02%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 7e Arrondissement
|Taux de participation
|26,05%
|Taux d'abstention
|73,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 128
Marseille 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia Ghali (8 élus) Tous unis avec samia ghali
|5 025
|38,16%
|
|Jean-Marc Coppola (2 élus) Le printemps marseillais, le rassemblement de la gauche, des ecologistes et des citoyens
|4 639
|35,23%
|
|Sophie Grech (2 élus) Avec stephane ravier, retrouvons marseille !
|3 501
|26,59%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 8e Arrondissement
|Taux de participation
|28,29%
|Taux d'abstention
|71,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 556
Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal
|11 825
|43,52%
|
|Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens
|9 561
|35,18%
|
|Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!
|5 785
|21,29%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 9e Arrondissement
|Taux de participation
|33,83%
|Taux d'abstention
|66,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|27 812
Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionel ROYER-PERREAUT (11 élus) Une volonté pour Marseille avec Martine Vassal
|11 825
|43,52%
|
|Aïcha SIF (3 élus) Le Printemps Marseillais, le Rassemblement de la Gauche, des écologistes et des citoyens
|9 561
|35,18%
|
|Eléonore BEZ (1 élu) Avec Stéphane Ravier, retrouvons Marseille!
|5 785
|21,29%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 10e Arrondissement
|Taux de participation
|33,83%
|Taux d'abstention
|66,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|27 812
Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|9 818
|35,37%
|
|Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 466
|34,10%
|
|Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE!
|5 878
|21,17%
|
|Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES
|2 593
|9,34%
|Participation au scrutin
|Marseille 11e Arrondissement
|Taux de participation
|34,99%
|Taux d'abstention
|65,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|28 309
Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien RAVIER (10 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|9 818
|35,37%
|
|Yannick OHANESSIAN (2 élus) Le printemps Marseillais, le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens
|9 466
|34,10%
|
|Franck ALLISIO (1 élu) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE!
|5 878
|21,17%
|
|Robert ASSANTE ENSEMBLE POUR MARSEILLE AVEC BRUNO GILLES
|2 593
|9,34%
|Participation au scrutin
|Marseille 12e Arrondissement
|Taux de participation
|34,99%
|Taux d'abstention
|65,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|28 309
Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|10 080
|50,97%
|
|Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|9 693
|49,02%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 13e Arrondissement
|Taux de participation
|26,05%
|Taux d'abstention
|73,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|6,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|22 128
Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David GALTIER (12 élus) UNE VOLONTE POUR MARSEILLE AVEC MARTINE VASSAL
|10 080
|50,97%
|
|Stéphane RAVIER (4 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|9 693
|49,02%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 14e Arrondissement
|Taux de participation
|26,05%
|Taux d'abstention
|73,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|6,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|22 128
Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI
|5 025
|38,16%
|
|Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS
|4 639
|35,23%
|
|Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|3 501
|26,59%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 15e Arrondissement
|Taux de participation
|28,29%
|Taux d'abstention
|71,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|13 556
Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia GHALI (8 élus) TOUS UNIS AVEC SAMIA GHALI
|5 025
|38,16%
|
|Jean-Marc COPPOLA (2 élus) LE PRINTEMPS MARSEILLAIS, LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE, DES ECOLOGISTES ET DES CITOYENS
|4 639
|35,23%
|
|Sophie GRECH (2 élus) AVEC STEPHANE RAVIER, RETROUVONS MARSEILLE !
|3 501
|26,59%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 16e Arrondissement
|Taux de participation
|28,29%
|Taux d'abstention
|71,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|13 556
Résultat de l'élection municipale 2014
Marseille 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin
|11 279
|44,89%
|
|Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci
|10 175
|40,49%
|
|Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur)
|3 670
|14,60%
|Participation au scrutin
|Marseille 1er Arrondissement
|Taux de participation
|60,18%
|Taux d'abstention
|39,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|25 975
Marseille 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|7 215
|47,69%
|
|Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|4 937
|32,63%
|
|Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine
|2 974
|19,66%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 2e Arrondissement
|Taux de participation
|50,00%
|Taux d'abstention
|50,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|15 783
Marseille 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Solange Biaggi (6 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|7 215
|47,69%
|
|Eugène Caselli (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|4 937
|32,63%
|
|Jeanne Marti (1 élu) Marseille bleu marine
|2 974
|19,66%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 3e Arrondissement
|Taux de participation
|50,00%
|Taux d'abstention
|50,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|15 783
Marseille 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 773
|47,75%
|
|Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti
|10 328
|33,38%
|
|Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine
|5 834
|18,85%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 4e Arrondissement
|Taux de participation
|61,05%
|Taux d'abstention
|38,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|32 088
Marseille 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Gilles (8 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 773
|47,75%
|
|Marie-Arlette Carlotti (2 élus) Cap a gauche avec marie-arlette carlotti
|10 328
|33,38%
|
|Jean-Pierre Baumann (1 élu) Marseille bleu marine
|5 834
|18,85%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 5e Arrondissement
|Taux de participation
|61,05%
|Taux d'abstention
|38,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|32 088
Marseille 6e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin "
|21 527
|50,07%
|
|Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci"
|8 200
|19,07%
|
|Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine
|7 440
|17,30%
|
|Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville
|3 017
|7,01%
|André Jollivet Changer la donne
|2 803
|6,52%
|Participation au scrutin
|Marseille 6e Arrondissement
|Taux de participation
|56,51%
|Taux d'abstention
|43,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|44 141
Marseille 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Tian (9 élus) "marseille en avant" avec jean-claude gaudin
|11 279
|44,89%
|
|Patrick Mennucci (2 élus) Un nouveau cap à gauche - socialistes, front de gauche, écologistes et société civile marseillaise avec patrick mennucci
|10 175
|40,49%
|
|Dominique Demeester Marseille bleu marine (1er secteur)
|3 670
|14,60%
|Participation au scrutin
|Marseille 7e Arrondissement
|Taux de participation
|60,18%
|Taux d'abstention
|39,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|25 975
Marseille 8e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Gaudin (13 élus) " marseille en avant avec jean-claude gaudin "
|21 527
|50,07%
|
|Annie Levy Mozziconacci (1 élu) "un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci"
|8 200
|19,07%
|
|Michel Cataneo (1 élu) Marseille bleu marine
|7 440
|17,30%
|
|Marie-Françoise Palloix Marseille a gauche l'humain d'abord dans notre ville
|3 017
|7,01%
|André Jollivet Changer la donne
|2 803
|6,52%
|Participation au scrutin
|Marseille 8e Arrondissement
|Taux de participation
|56,51%
|Taux d'abstention
|43,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|44 141
Marseille 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin
|22 851
|51,44%
|
|Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine
|11 704
|26,35%
|
|Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|9 860
|22,19%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 9e Arrondissement
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|46 064
Marseille 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Teissier (12 élus) Marseille en avant avec jean claude gaudin
|22 851
|51,44%
|
|Laurent Comas (2 élus) Marseille bleu marine
|11 704
|26,35%
|
|Karim Zeribi (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|9 860
|22,19%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 10e Arrondissement
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|46 064
Marseille 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|20 559
|46,68%
|
|Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine
|13 189
|29,95%
|
|Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|10 287
|23,36%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 11e Arrondissement
|Taux de participation
|58,98%
|Taux d'abstention
|41,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,37%
|Nombre de votants
|45 569
Marseille 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Blum (10 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|20 559
|46,68%
|
|Elisabeth Philippe (2 élus) Marseille bleu marine
|13 189
|29,95%
|
|Christophe Masse (1 élu) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|10 287
|23,36%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 12e Arrondissement
|Taux de participation
|58,98%
|Taux d'abstention
|41,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,37%
|Nombre de votants
|45 569
Marseille 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine
|15 971
|35,33%
|
|Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|14 696
|32,51%
|
|Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 529
|32,14%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 13e Arrondissement
|Taux de participation
|56,87%
|Taux d'abstention
|43,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|46 608
Marseille 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Ravier (11 élus) Marseille bleu marine
|15 971
|35,33%
|
|Garo Hovsepian (3 élus) Un nouveau cap pour les marseillais avec patrick mennucci
|14 696
|32,51%
|
|Richard Miron (2 élus) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|14 529
|32,14%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 14e Arrondissement
|Taux de participation
|56,87%
|Taux d'abstention
|43,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|46 608
Marseille 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais
|10 716
|45,54%
|
|Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine
|7 206
|30,62%
|
|Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|5 607
|23,83%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 15e Arrondissement
|Taux de participation
|52,64%
|Taux d'abstention
|47,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|24 458
Marseille 16e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samia Ghali (9 élus) Un nouveau cap pour les marseillais
|10 716
|45,54%
|
|Bernard Marandat (2 élus) Marseille bleu marine
|7 206
|30,62%
|
|Arlette Fructus (1 élu) Marseille en avant avec jean-claude gaudin
|5 607
|23,83%
|
|Participation au scrutin
|Marseille 16e Arrondissement
|Taux de participation
|52,64%
|Taux d'abstention
|47,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|24 458
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