Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : les résultats du 2e tour

Programme de Martine Vassal à Marseille (MARSEILLE JE T'AIME AVEC MARTINE VASSAL)

Sécurité et ordre public

La sécurité est présentée comme une priorité absolue pour la ville de Marseille. Des mesures telles que le renforcement de la police municipale et la création de brigades spécialisées sont envisagées pour lutter contre les incivilités et les trafics. L'objectif est de rétablir l'ordre républicain et de garantir un environnement sûr pour tous les citoyens.

Éducation et jeunesse

Le projet met l'accent sur la reconstruction de l'école marseillaise avec des infrastructures modernes et sécurisées. Des initiatives telles que le Plan Concordet visent à améliorer l'accès à l'éducation et à soutenir les élèves en difficulté. Investir dans la jeunesse est considéré comme essentiel pour préparer l'avenir de Marseille.

Développement économique

La relance économique est un axe central du programme, avec des mesures pour soutenir les TPE, PME et artisans. La revitalisation du centre-ville est envisagée comme un moteur de croissance pour toute la ville. Des initiatives comme la réduction de la taxe foncière et la reconversion des locaux vacants visent à stimuler l'activité économique locale.

Culture et identité

Faire de Marseille une grande capitale culturelle est une ambition forte, avec des projets pour réhabiliter des institutions culturelles et promouvoir des festivals. La valorisation du patrimoine et le soutien aux jeunes créateurs sont également au cœur de cette démarche. L'objectif est de renforcer l'identité marseillaise et de célébrer sa diversité culturelle.