Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : les résultats du 2e tour
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- Candidats municipale 2026 à Marseille - Tour 2
- Candidats aux conseils d’arrondissement de Marseille
- Résultat municipale 2026 à Marseille - Tour 1
- Résultat 1er tour par arrondissement
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- Marseille (toutes les informations sur la ville)
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marseille [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marseille sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marseille.
L'actu des élections municipales 2026 à Marseille
11:53 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Marseille ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Marseille, c'est Benoît Payan (Union de la gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 36,70 % des bulletins valides. Dans son sillage, Franck Allisio (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 35,02 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 12,41 %, Martine Vassal (Divers droite) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Sébastien Delogu, portant la nuance La France insoumise, a rassemblé 11,94 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Marseille, le vote a enregistré une participation de 52,18 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marseille
Nouveau : les élections municipales à Marseille changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Marseillais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats du 2e tour pour la mairie de Marseille.
|Tête de listeListe
|
Martine Vassal
Liste divers droite
MARSEILLE JE T'AIME
|
|
Benoît Payan
Liste d'union à gauche
POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|
|
Franck Allisio
Liste du Rassemblement National
MARSEILLE EN ORDRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Marseille
Pour les municipales 2026 à Marseille, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.
- Marseille 1er Arrondissement (13001)
- Marseille 2e Arrondissement (13002)
- Marseille 3e Arrondissement (13003)
- Marseille 4e Arrondissement (13004)
- Marseille 5e Arrondissement (13005)
- Marseille 6e Arrondissement (13006)
- Marseille 7e Arrondissement (13007)
- Marseille 8e Arrondissement (13008)
- Marseille 9e Arrondissement (13009)
- Marseille 10e Arrondissement (13010)
- Marseille 11e Arrondissement (13011)
- Marseille 12e Arrondissement (13012)
- Marseille 13e Arrondissement (13013)
- Marseille 14e Arrondissement (13014)
- Marseille 15e Arrondissement (13015)
- Marseille 16e Arrondissement (13016)
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marseille
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN (Ballotage) POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|103 883
|36,70%
|Franck ALLISIO (Ballotage) MARSEILLE EN ORDRE
|99 137
|35,02%
|Martine VASSAL (Ballotage) MARSEILLE JE T'AIME
|35 131
|12,41%
|Sébastien DELOGU (Ballotage) MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|33 808
|11,94%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|5 248
|1,85%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|2 727
|0,96%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|2 071
|0,73%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|1 069
|0,38%
|Participation au scrutin
|Marseille
|Taux de participation
|52,18%
|Taux d'abstention
|47,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|289 781
Source : ministère de l’Intérieur
Comment ont voté les arrondissements pour la mairie de Marseille ?
Découvrez les résultats du 1er tour des municipales 2026 pour la mairie de Marseille arrondissement par arrondissement.
Marseille 1er Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|6 265
|51,43%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|3 477
|28,54%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|1 272
|10,44%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|658
|5,40%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|162
|1,33%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|148
|1,21%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|127
|1,04%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|73
|0,60%
|Participation au scrutin
|Marseille 1er Arrondissement
|Taux de participation
|53,25%
|Taux d'abstention
|46,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|12 362
Marseille 2e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|3 123
|47,22%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|1 341
|20,28%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|1 334
|20,17%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|528
|7,98%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|132
|2,00%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|70
|1,06%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|52
|0,79%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|34
|0,51%
|Participation au scrutin
|Marseille 2e Arrondissement
|Taux de participation
|48,00%
|Taux d'abstention
|52,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|6 752
Marseille 3e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|3 684
|44,86%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|2 314
|28,17%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|1 352
|16,46%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|438
|5,33%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|253
|3,08%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|97
|1,18%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|40
|0,49%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|35
|0,43%
|Participation au scrutin
|Marseille 3e Arrondissement
|Taux de participation
|35,99%
|Taux d'abstention
|64,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|8 436
Marseille 4e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|7 658
|42,69%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|4 618
|25,75%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|3 055
|17,03%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|1 926
|10,74%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|241
|1,34%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|183
|1,02%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|136
|0,76%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|120
|0,67%
|Participation au scrutin
|Marseille 4e Arrondissement
|Taux de participation
|56,21%
|Taux d'abstention
|43,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Nombre de votants
|18 377
Marseille 5e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|8 013
|46,81%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|3 528
|20,61%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|3 394
|19,83%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|1 616
|9,44%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|168
|0,98%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|166
|0,97%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|143
|0,84%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|90
|0,53%
|Participation au scrutin
|Marseille 5e Arrondissement
|Taux de participation
|60,39%
|Taux d'abstention
|39,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|17 519
Marseille 6e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|8 664
|48,93%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|3 801
|21,47%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|2 618
|14,79%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|2 006
|11,33%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|261
|1,47%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|183
|1,03%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|123
|0,69%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|51
|0,29%
|Participation au scrutin
|Marseille 6e Arrondissement
|Taux de participation
|60,46%
|Taux d'abstention
|39,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|18 001
Marseille 7e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|6 957
|42,25%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|5 231
|31,77%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|2 417
|14,68%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|1 111
|6,75%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|409
|2,48%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|227
|1,38%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|77
|0,47%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|38
|0,23%
|Participation au scrutin
|Marseille 7e Arrondissement
|Taux de participation
|62,72%
|Taux d'abstention
|37,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|16 802
Marseille 8e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|13 880
|39,15%
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|11 905
|33,58%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|6 495
|18,32%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|1 904
|5,37%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|527
|1,49%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|492
|1,39%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|153
|0,43%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|97
|0,27%
|Participation au scrutin
|Marseille 8e Arrondissement
|Taux de participation
|60,34%
|Taux d'abstention
|39,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|36 206
Marseille 9e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|12 439
|44,01%
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|8 815
|31,19%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|4 404
|15,58%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|1 738
|6,15%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|425
|1,50%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|177
|0,63%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|162
|0,57%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|102
|0,36%
|Participation au scrutin
|Marseille 9e Arrondissement
|Taux de participation
|55,54%
|Taux d'abstention
|44,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|28 900
Marseille 10e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|8 000
|46,83%
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|4 921
|28,81%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|2 093
|12,25%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|1 476
|8,64%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|280
|1,64%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|143
|0,84%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|117
|0,68%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|52
|0,30%
|Participation au scrutin
|Marseille 10e Arrondissement
|Taux de participation
|49,00%
|Taux d'abstention
|51,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|17 530
Marseille 11e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|10 097
|49,45%
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|5 468
|26,78%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|2 845
|13,93%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|1 414
|6,92%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|267
|1,31%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|129
|0,63%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|111
|0,54%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|88
|0,43%
|Participation au scrutin
|Marseille 11e Arrondissement
|Taux de participation
|51,66%
|Taux d'abstention
|48,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|20 963
Marseille 12e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|12 307
|46,52%
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|7 744
|29,27%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|4 554
|17,21%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|1 147
|4,34%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|351
|1,33%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|155
|0,59%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|112
|0,42%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|88
|0,33%
|Participation au scrutin
|Marseille 12e Arrondissement
|Taux de participation
|59,65%
|Taux d'abstention
|40,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|27 052
Marseille 13e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|11 932
|43,92%
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|8 368
|30,80%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|3 055
|11,25%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|2 526
|9,30%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|678
|2,50%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|340
|1,25%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|185
|0,68%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|83
|0,31%
|Participation au scrutin
|Marseille 13e Arrondissement
|Taux de participation
|48,56%
|Taux d'abstention
|51,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|27 942
Marseille 14e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|4 756
|37,72%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|3 685
|29,23%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|2 195
|17,41%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|968
|7,68%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|752
|5,96%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|145
|1,15%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|84
|0,67%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|24
|0,19%
|Participation au scrutin
|Marseille 14e Arrondissement
|Taux de participation
|38,56%
|Taux d'abstention
|61,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Nombre de votants
|12 990
Marseille 15e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|5 337
|37,76%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|4 015
|28,40%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|3 259
|23,06%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|792
|5,60%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|408
|2,89%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|148
|1,05%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|127
|0,90%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|49
|0,35%
|Participation au scrutin
|Marseille 15e Arrondissement
|Taux de participation
|36,01%
|Taux d'abstention
|63,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Nombre de votants
|14 574
Marseille 16e Arrondissement
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît PAYAN POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
|2 205
|41,99%
|Franck ALLISIO MARSEILLE EN ORDRE
|1 646
|31,35%
|Sébastien DELOGU MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU
|839
|15,98%
|Martine VASSAL MARSEILLE JE T'AIME
|336
|6,40%
|Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE
|82
|1,56%
|Rémy BAZZALI Lutte ouvrière
|80
|1,52%
|Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS
|47
|0,90%
|Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS
|16
|0,30%
|Participation au scrutin
|Marseille 16e Arrondissement
|Taux de participation
|49,03%
|Taux d'abstention
|50,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|5 375
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