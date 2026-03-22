Résultat de l'élection municipale 2026 à Marseille : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marseille

Nouveau : les élections municipales à Marseille changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Marseillais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats du 2e tour pour la mairie de Marseille.

Tête de listeListe
Martine Vassal
Martine Vassal Liste divers droite
MARSEILLE JE T'AIME
  • Martine Vassal
  • Romain Simmarano
  • Fabienne Bendayan
  • Stéphane Pichon
  • Catherine Pila
  • André Bendano
  • Laure Agnès Caradec
  • Christophe Madrolle
  • Valérie Boyer
  • Sylvain Souvestre
  • Corinne Innesti
  • Bruno Gilles
  • Sandra Blanchard
  • Denis Rossi
  • Marine Pustorino
  • Omar Keddadouche
  • Sabine Bernasconi
  • Didier Réault
  • Marion Bareille
  • Bruno Genzana
  • Isabelle Campagnola Savon
  • Gérard Blanc
  • Aurore Bruna
  • Maxime Boudet
  • Solange Biaggi
  • Thierry Santelli
  • Christine Frontera
  • Robert Ciampi
  • Christine La Rocca
  • Ludovic Perney
  • Anne Claudius-Petit
  • Jordan Mangani
  • Nathalie Riguel
  • Sylvain Di Giovanni
  • Alison Devaux
  • Frédéric Guelle
  • Sarah Aubet-Boualem
  • Thierry Zaveroni
  • Djihane Dib
  • Patrick Malakian
  • Keltoum Tachekaft
  • Jean-Maurice Saal
  • Melanie Paolettoni
  • Thierry Mode
  • Juliette Bachelier
  • Gérard Michaël Bohbot
  • Laurence Mercadal
  • Richard Findykian
  • Catherine Chantelot
  • Igor Kovacevic
  • Sophie Goy
  • Léo Khozian
  • Chiara de Haro
  • Nathan Cohen
  • Corinne Birgin
  • Antoine Cirillo
  • Marie Seria Martinod
  • Jacques Tedesco
  • Patricia Rolland
  • Thierry Treglia
  • Nakia Doro
  • Charles Lankar
  • Deïla Léon-Ruiz
  • Philippe Berger
  • Morgane Moutte
  • Tom Ricci
  • Malika Aimeche
  • Jean-Michel Bert
  • Laurence Semerdjian
  • Louis Reynaud
  • Océane Chamy
  • David Souid
  • Jeanne Renaux
  • Mathieu Zarb
  • Sophie Furfaro
  • Lilian Ginoux
  • Laurence Fargier
  • Jean-François Suhas
  • Emmanuelle Chaix
  • Diégo Déléria
  • Vanessa Paineau
  • Didier Tani
  • Céline Aycard-Dieste
  • Eric Para
  • Juliette Gastaldello
  • Frederic Picarelli
  • Lilia Malagouen
  • Abdelkarim Bettira
  • Caroline Cisneros
  • Henri Rochand
  • Louise Ramos
  • Bruno Lefebure
  • Bouchra Fathi
  • Nicolas Lamberti
  • Patricia Pace
  • Julien Amarou
  • Mathilde Hauton
  • Kévin Corti
  • Mélanie Ordines
  • Jérémie Fischbach
  • Chiara Actis
  • Mathis Piffaretti
  • Marie Franceschi
  • Pierre Laget
  • Pascale Beaud'Huin
  • Anthony Berard
  • Sylviane Beaujard Giudicelli
  • David Galtier
  • Anne Blancquaert
  • Fanck Recoing
  • Lina Lanfranchi Le Roux
Benoît Payan
Benoît Payan Liste d'union à gauche
POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES
  • Benoît Payan
  • Michèle Rubirola
  • Amine Kessaci
  • Samia Ghali
  • Yoan Levy
  • Olivia Fortin
  • Julien Harounyan
  • Hanifa Taguelmint
  • Pierre Huguet
  • Audrey Garino
  • Anthony Krehmeier
  • Pascaline Lécorché
  • Anthony Gonçalves
  • Chahidati Soilihi
  • Arnaud Drouot
  • Sophie Camard
  • Didier Jau
  • Enda Amraoui
  • Pierre-Marie Ganozzi
  • Tina Biard Sansonetti
  • Joël Canicave
  • Nadia Boulainseur
  • Karim Touche
  • Nassera Benmarnia
  • Eric Mery
  • Katia Yakoubi
  • Mohamed Itrisso
  • Nina Palomba
  • Laurent Lhardit
  • Marie Batoux
  • Hervé Menchon
  • Audrey Gatian
  • Yannick Ohanessian
  • Nathalie Tessier
  • Ahmed Heddadi
  • Mirabelle Lamoureux
  • Jean-Marc Coppola
  • Perrine Prigent
  • Hedi Ramdane
  • Emilia Sinsoilliez
  • Gwenaël Richerolle
  • Sophie Guérard
  • Lucas Langomazino
  • Josette Furace
  • Thomas Roller
  • Capucine Edou
  • Azad Kazandjian
  • Rebecca Bernardi
  • Christophe Hugon
  • Anne-Sophie Sidani
  • Jean-Marc Signes
  • Juliette Masson
  • Martin Grand-Dufay
  • Clara Jaboulay
  • Ibrahim M'Ze
  • Farida Benaouda
  • Julien Rossi
  • Laure Rovera
  • Philippe Cahn
  • Lydia Frentzel
  • Nicolas Hue
  • Lisette Narducci
  • Romain Pastor
  • Cécile Vignes
  • Hassan Guenfici
  • Candice Le Tourneur
  • Yahya Güngörmez
  • Fatima Mostefaoui
  • Eric Semerdjian
  • Samia Chabani
  • Patrick Amico
  • Wassila Hammache
  • William Leday
  • Véronique Brambilla
  • Marcel Touati
  • Haouaria Hadj-Chikh
  • Marzouk Ferrat
  • Sofia Mabrouk
  • Hamza Aftis
  • Lynda Kherbache
  • Cyprien Vincent
  • Evelyne Bremondy
  • Ahmed Traoré
  • Eva Chevallier-Kausel
  • Christophe Monnier
  • Anne Pfister
  • Karim Lali
  • Nicole Thuet
  • Anthony Canali
  • Lia Taghianosyan
  • Julien Soret
  • Teïssir Ghrab
  • Aurélien Petit Jean Levonian
  • Nadia Zerdab
  • Karim Djebali
  • Ilyana Abidelli
  • Eric Vitale
  • Monique Rolbert
  • Pierre-Emmanuel Vidal
  • Laura Couzon
  • Pierre Semeriva
  • Stella Castellano
  • Frédéric-Joël Guilledoux
  • Romane Massip
  • Karim Boussalem
  • Marie-José Cermolacce
  • Robert Andrieu
  • Josette Sportiello
  • Nicolas Vidal-Naquet
  • Marie-Arlette Carlotti
  • Jérémy Bacchi
  • Jane Bouvier
  • Frédéric Rosmini
Franck Allisio
Franck Allisio Liste du Rassemblement National
MARSEILLE EN ORDRE
  • Franck Allisio
  • Eléonore Bez
  • Olivier Fayssat
  • Gisèle Lelouis
  • Samuel Ben-Hamou
  • Sandrine d'Angio
  • Olivier Rioult
  • Monique Griseti
  • Cédric Dudieuzere
  • Chantal Agius
  • Hugo Cartallier
  • Sophie Arrighi
  • Jean-Baptiste Rivoallan
  • Marie Bermejo
  • Thibaut Charpentier
  • Clara Salémeh
  • Thomas Battesti
  • Marie-Laurence Posteau
  • Jessy Nakache
  • Anne-Marie Gregori
  • Jean-Marc Graffeo
  • Céline Levieux
  • Antoine Baudino
  • Flavie Colombo
  • Gérard Audibert
  • Mireille Balletti
  • Blaise Rosato
  • Caroline Sicard
  • Mickael Salfati
  • Aurélie Quinquis
  • Arnaud Keller
  • Margie Liccioni
  • Dany Lamy
  • Elisa Crest
  • René Coulet
  • Roza Saadi
  • Patrick Thevenin
  • Clémence Parodi
  • Bernard Marandat
  • Giséle Triaire
  • Hubert Escavi
  • Gabrielle Occuly
  • Thomas Gensollen
  • Lucie Serra
  • Vincent Vidal
  • Linda Zoubir
  • Romain Couturier
  • Lugdivine Ponzio
  • Didier Monti
  • Domenica Lavarese
  • Emmanuel Bozzi
  • Jane Sampol
  • Florient Remondière
  • Anais Baltayan
  • Antoine Fleischmann
  • Aude Pover
  • Jean Darmagnac
  • Karine Fauchard
  • Paul Raybaud
  • Brigitte Benichou
  • Vincent Vendredi
  • Jeanne Vigier
  • Cyril Kestellikian
  • Monique Costa
  • Michel Outouzian
  • Nicole Gaudin Toussaint
  • Jean-Bernard Butavand
  • Martine Piazza
  • Richard Dubreuil
  • Sandra Avogadro
  • Lukas Kubicki
  • Nathalie Ramos
  • Franck Beaini
  • Lugdivine Alias
  • Pierre Couve
  • Marie-Claire Le Roy
  • Laurent Gonzalez de Gaspard
  • Nicole Pichinoty
  • César Gervais
  • Johanna Meline
  • Quentin Lasserre
  • Charlotte Roux
  • Fabien de Benedetti
  • Florence Ganay
  • Axel Chachuat
  • Yannick Drayon
  • Thierry Do Estanque
  • Vanessa Di Silvestro
  • Jean-Louis Brahim
  • Caroline Tiramani
  • Rahym Debiane
  • Marie-Hélène Claustre
  • Martin Rouxeau de L'Ecotais
  • Marie Macherey
  • Joris Jacquet
  • Ghislaine Ladame
  • Régis Bellon
  • Yane Bienfait
  • Philippe Manni
  • Deborah Partouche
  • Stephan Coti
  • Loane Sylvi
  • Albert Guigui
  • Marina Lucheux
  • Thomas Bonnand
  • Mireille Casassa
  • Yves Beauval
  • Christelle Saffy
  • Patrick Amodru
  • Marie-Jeanne Yacoub
  • Hervé Poletti

Source : ministère de l’Intérieur

Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Marseille

Pour les municipales 2026 à Marseille, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marseille

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît PAYAN
Benoît PAYAN (Ballotage) POUR MARSEILLE, LA GAUCHE RASSEMBLES 		103 883 36,70%
Franck ALLISIO
Franck ALLISIO (Ballotage) MARSEILLE EN ORDRE 		99 137 35,02%
Martine VASSAL
Martine VASSAL (Ballotage) MARSEILLE JE T'AIME 		35 131 12,41%
Sébastien DELOGU
Sébastien DELOGU (Ballotage) MARSEILLE FIÈRE ET POPULAIRE, AVEC SÉBASTIEN DELOGU 		33 808 11,94%
Erwan DAVOUX
Erwan DAVOUX MARSEILLE POUR TOUS 		5 248 1,85%
Christine JUSTE
Christine JUSTE MARSEILLE ECOLOGIE 		2 727 0,96%
Rémy BAZZALI
Rémy BAZZALI Lutte ouvrière 		2 071 0,73%
Coralie RAYNAUD
Coralie RAYNAUD UNE LISTE OUVRIÉRE ET JEUNE POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET DES SERVICES PUBLICS 		1 069 0,38%
Participation au scrutin Marseille
Taux de participation 52,18%
Taux d'abstention 47,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 289 781

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Comment ont voté les arrondissements pour la mairie de Marseille ?

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