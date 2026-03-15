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19:17 - Dynamique électorale à Martignas-sur-Jalle : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale municipale, Martignas-sur-Jalle se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 26,98% de cadres pour 7 959 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 570 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 323 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,06%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,20% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 5,95%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 250 euros par an. À Martignas-sur-Jalle, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle influence du RN à Martignas-sur-Jalle aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme restait loin du podium lors des municipales à Martignas-sur-Jalle il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 19,24% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 35,56% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 17,19% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Martignas-sur-Jalle comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,62% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 32,15% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,88% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Martignas-sur-Jalle En marge de ces élections municipales, l'état de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Martignas-sur-Jalle. Pour rappel, l'abstention se montait à 50,33 % lors des précédentes municipales, un niveau conforme aux 55,3 % du pays, le Covid-19 ayant pesé sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 17,06 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 42,39 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,11 % au premier tour, contre 47,67 % en 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Martignas-sur-Jalle comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Martignas-sur-Jalle : le vote des électeurs l'année de la dissolution La physionomie politique de Martignas-sur-Jalle a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,62%). Eric Poulliat (Majorité présidentielle) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Martignas-sur-Jalle quelques semaines plus tard avec 35,16%. Jimmy Bourlieux (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 32,15%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Eric Poulliat culminant à 35,24% des votes dans la localité.

14:57 - Dernière présidentielle à Martignas-sur-Jalle : les points à comprendre Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Martignas-sur-Jalle choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,39% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 19,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,44% pour Emmanuel Macron, contre 35,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Martignas-sur-Jalle accordaient leurs suffrages à Eric Poulliat (Ensemble !) avec 36,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Eric Poulliat virant de nouveau en tête avec 54,45% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Martignas-sur-Jalle se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts locaux ont-ils baissé à Martignas-sur-Jalle ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Martignas-sur-Jalle, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 078 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 256 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 44,69 % en 2024 (contre 27,23 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 64 400 euros en 2024, loin des 2 483 160 € perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 20,26 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Martignas-sur-Jalle À Martignas-sur-Jalle, les résultats des municipales précédentes ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jérôme Pescina (Divers) a raflé la première place en rassemblant 1 352 suffrages (50,42%). Derrière, Jean-Luc Bardon (Divers gauche) a recueilli 1 329 bulletins valides (49,57%). Cette victoire écrasante de Jérôme Pescina a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Martignas-sur-Jalle, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.