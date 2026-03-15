Résultat municipale 2026 à Martignas-sur-Jalle (33127) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Martignas-sur-Jalle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Martignas-sur-Jalle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Martignas-sur-Jalle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme PESCINA
Jérôme PESCINA (25 élus) ENSEMBLE, MARTIGNAS AVANCE ! 		2 770 66,51%
  • Jérôme PESCINA
  • Isabelle CHRISTINA
  • Lionel BORDIEU
  • Corinne LEBEAU
  • Yann BULÉON
  • Joëlle CAMPAS
  • Vincent PASCAL
  • Aurore DUBERN
  • Yves LE MINTIER
  • Emmanuelle FRESCHEL
  • Jacques SOULETIS
  • Valérie LAFOSSE
  • Mathieu GUIRAUD
  • Francine MORETTI
  • Nicolas CHAUVEAU
  • Laura SEYCHELLES
  • Loïc DEPEUX
  • Lisa ROQUE
  • Philippe DUVIGNAC
  • Esther MATTIO
  • Patrice HERAUD
  • Nelly PLASSART
  • Rémi LAMBERT
  • Laure BEZ
  • Elric PEYRE
Eric GENTIEU
Eric GENTIEU (3 élus) VIVONS MARTIGNAS 		1 089 26,15%
  • Eric GENTIEU
  • Valérie BAILLY
  • Jean-Luc BARDON
Grégory ADIER
Grégory ADIER (1 élu) Aimer Martignas 2026 		306 7,35%
  • Grégory ADIER
Participation au scrutin Martignas-sur-Jalle
Taux de participation 66,51%
Taux d'abstention 33,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 4 226

Source : ministère de l’Intérieur

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