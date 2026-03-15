Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues : les infos en direct

Programme de Gaby Charroux à Martigues (GABY CHARROUX POUR MARTIGUES !)

Candidat à la mairie

Gaby Charroux est le candidat pour devenir maire. Il propose plusieurs mesures pour améliorer la vie des habitants. Son programme met l'accent sur la protection des citoyens et le renforcement des services publics.

Services pour les enfants

La ville offre des crèches municipales avec des activités gratuites. De plus, la garderie est gratuite jusqu'à 18h et la cantine est à prix réduit. Ces initiatives visent à soutenir les familles et à faciliter l'accès à l'éducation.

Aides pour les adultes

Les adultes bénéficient de stationnement gratuit ou à faible coût. Il existe également une aide pour rénover les logements, ce qui peut améliorer la qualité de vie. Ces mesures visent à alléger les charges financières des résidents.

Support pour les personnes âgées

Les personnes âgées peuvent bénéficier d'une aide à domicile pour faciliter leur quotidien. De plus, les transports sont gratuits pour les personnes de plus de 65 ans. Ces initiatives montrent un engagement envers le bien-être des aînés dans la communauté.