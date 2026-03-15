Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Martigues

Tête de listeListe
Emmanuel Fouquart
Emmanuel Fouquart Liste du Rassemblement National
Belle, fière et sûre
  • Emmanuel Fouquart
  • Patricia Gandolfo
  • Pierre-Valéry Aubin
  • Carole Collado
  • Bernard de Lise
  • Amandine Gide
  • Didier Rattier
  • Laetitia Raimondo
  • Mickael Cohen
  • Marie-Anne Samson
  • Christophe Vasserot
  • Myriane Herout
  • Francis Marino
  • Mireille Gide
  • Jean-Pierre Morisot
  • Gisèle Gonzalez
  • Michaël Clarabon
  • Lily Cordonnier
  • Roland Trunfio
  • Sabrina Merzougui
  • Alexandre Parzybok
  • Maryline Rattier
  • Patrick Villain
  • Dalila Bezzah
  • Menthor Hyka
  • Florence Belmonte
  • Georges Valentin
  • Joelle Di Meglio
  • Jean-Georges Mazzella
  • Sophie Rousseau
  • Gilbert Decroix
  • Andréa Garde
  • Gérard Sanchez
  • Martine Navarro
  • Jean-Claude Blanes
  • Sylviane Parzybok
  • Richard Gouiran
  • Hayat Chelbi
  • Philippe Boy
  • Claudie Pierron
  • Dominique Gautier
  • Muriel Flandin
  • Michel Laugier
  • Loïs Paolini
  • Remy Pierson
Gaby Charroux
Gaby Charroux Liste divers gauche
POUR MARTIGUES !
  • Gaby Charroux
  • Eliane Isidore
  • Henri Cambessedes
  • Joelle Fabre
  • Pierre Dharreville
  • Melaine Del Bado
  • Marc Troulier
  • Caroline Malatrait
  • Jean-François Mauffrey
  • Valerie Baque
  • Florian Salazar-Martin
  • Hanane Touach
  • Bruno Pappalardo
  • Gwladys Saucerotte
  • Marc Beltran
  • Saoussen Boussahel
  • Samir Dahmani
  • Nina Betti
  • Jean-Luc Cosme
  • Marceline Zephir
  • Gilles Picard
  • Odile Teyssier-Vaisse
  • Jean-Marc Villanueva
  • Sophie Degioanni
  • Michel Millo
  • Charlette Benard
  • Roger Camoin
  • Annie Kinas
  • Christian Deprez
  • Chantal Habastida
  • Jean Pascal Badji
  • Carole Cahagne
  • Cesaire Bureau Du Colombier
  • Laetitia Barthe
  • Abd Rizak Nouar
  • Linda Bouchicha
  • Andre Amoros
  • Justine Follet
  • Jean-Marc Mauchauffee
  • Fatima Hadji
  • Jean-Michel Blasco
  • Christelle Lacostaz
  • Anthony Celor
  • Selma Bechagra
  • Fabien Nicop
Jean Luc Di Maria
Jean Luc Di Maria Liste divers droite
UN AVENIR POUR MARTIGUES
  • Jean Luc Di Maria
  • Laurence Leroy
  • Didier Charousset
  • Magali Scalzo
  • Antoine Cannamela
  • Caroline Morales
  • Didier Brandazzi
  • Sylvie Wojtowicz
  • Joris d'Anastasi
  • Mireille Fusat
  • Thierry Kervella
  • Alicia Secchi
  • Philippe Caserta
  • Stephanie Errante
  • Gérard Pes
  • Marie Fernandez
  • Vincent Oddo
  • Aminata Gueye
  • Lionel Frizzas
  • Magali Alcon
  • André Boye
  • Christelle Ciantar
  • Jean Luc Baglieri
  • Sabine Boulad
  • Patrick Buscail
  • Davina Ricard
  • Jerome Giordana
  • Camille Waser
  • Jonathan Palun
  • Anne-Marie Nogier
  • Guillaume Mancini
  • Hend Adjmi
  • David Coeur
  • Nathalie Moreau
  • Yann Mouton-Didier
  • Gisele Alessi
  • Vincent Pellet
  • Catherine Mogilka
  • Louis Marie Ponchin
  • Virginie Feraud
  • Antoine Lenoir
  • Genevieve de Schryver
  • Robert Cosme
Frédéric Grimaud
Frédéric Grimaud Liste divers gauche
COLLECTIF CITOYEN MARTEGAL
  • Frédéric Grimaud
  • Barbara Brouchos
  • Jerome Druilhe
  • Hadda Benouri
  • Patrick Courtin
  • Caroline Rimbault-Minot
  • Stéphane Delahaye
  • Sandrine Figuié
  • Alexis Nicolaï
  • Loubna Menasria
  • Jérôme Sambussy
  • Marie Cantor
  • François Leroy
  • Sandra Alighieri-Marchais
  • Bernard Thoron
  • Rachel Dos Santos
  • Julien Bartolo
  • Elsa Piston
  • Jerome Graziano
  • Delphine Mallet
  • Sebastien Fornerone
  • Marylin Bouadjemi
  • Olivier Bonnaud
  • Stéphanie Diaz
  • Arnaud Tourre
  • Cécile Louchon
  • Benjamin Romanet
  • Maria Branellec-Sorensen
  • Cyril Peretti
  • Fabienne Baroni-Rochat
  • Silas Delahaye
  • Fouzia Benouri
  • Antoine Girard
  • Elisa Rochat
  • Julien Auroux
  • Soazic André
  • Sébastien Donzel
  • An Do Tissier
  • Thierry Louchon
  • Anne-Marie Fruteau de Laclos
  • Sebastien Aublanc
  • Marlene Bacon
  • Christian Caroz
  • Minu Lamotte-Barduzzi
  • Michel Senegas
Anne-Marie Sudry
Anne-Marie Sudry Liste divers gauche
Un nouveau souffle
  • Anne-Marie Sudry
  • Thierry Boissin
  • Magali Fagot
  • Jean-François Tripodi
  • Théa Lopez
  • Philippe Festou
  • Marième Gueye
  • Gautier Jarrosson
  • Martine Renée Hermitte
  • Cedric Sugier
  • Marie Gabrielle Boutin N' Nomo Oyono
  • Philippe Secula
  • Tano Yao
  • Marco Baptiste
  • Carole Bonnel
  • Mario Giacchetti
  • Marième Kaba Diakité
  • Dylan Rivetti
  • Angelique Gumiel
  • Yohan Mut
  • Veronique Francine Yvette Delord
  • Bertrand Reuzeau
  • Soraya Lamiri
  • Kemuel-Ozias Niamkey-Ahueny
  • Sylvie Gonzalez
  • Davy Adouch
  • Sandrine Chabalier
  • Gérald Lodovicci
  • Astou Diouf
  • Denis Zutterman
  • Laetitia Miclo
  • Christophe Labadie
  • Christiane Tarraga
  • Noah Fabulas
  • Christiane Valentin
  • Mouhamed Diakité
  • Sylvie Morata
  • Bonoua Niamkey-Ahueny
  • Catherine Jousset
  • Niamkey Accable
  • Aminata Lorng
  • Mamady Diakité
  • Denise Kouame

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaby Charroux
Gaby Charroux (36 élus) Ensemble toujours plus loin 		8 883 60,93%
  • Gaby Charroux
  • Camille Di Folco
  • Henri Cambessedes
  • Eliane Isidore
  • Pierre Dharréville
  • Nathalie Lefebvre
  • Gérard Frau
  • Sophie Degioanni
  • Stéphane Delahaye
  • Linda Bouchicha
  • Florian Salazar-Martin
  • Emmanuelle Tavan
  • Frédéric Grimaud
  • Annie Kinas
  • Jean-François Mauffrey
  • Charlette Benard
  • Olivier Mauruc
  • Odile Teyssier-Vaïsse
  • Franck Ferraro
  • Blandine Guichané
  • Roger Camoin
  • Marceline Zephir
  • Patrick Courtin
  • Saoussen Boussahel
  • Pierre Caste
  • Valérie Baqué
  • Jean-Marc Villanueva
  • Caroline Rimbault-Minot
  • Mehdi Khouani
  • Anne-Marie Sudry
  • Christian Deprez
  • Sigolène Vinson
  • Jean Pascal Badji
  • Chantal Habastida
  • Mathieu Raissiguier
  • Laëtitia Sabatier
Jean Luc Di Maria
Jean Luc Di Maria (5 élus) Jean luc di maria # martigues 2020 		3 111 21,33%
  • Jean Luc Di Maria
  • Joelle Coulomb
  • Patrick Berthon
  • Carole Cahagne
  • Thierry Boissin
Emmanuel Fouquart
Emmanuel Fouquart (2 élus) Unis pour martigues 		1 516 10,39%
  • Emmanuel Fouquart
  • Christiane Villecourt
Jean-Luc Cosme
Jean-Luc Cosme Martigues au coeur 		550 3,77%
Bernard Niccolini
Bernard Niccolini Pour martigues 2020-2039 		519 3,55%
Participation au scrutin Martigues
Taux de participation 42,51%
Taux d'abstention 57,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 090

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaby Charroux
Gaby Charroux (34 élus) "martigues de toutes nos forces" 		12 911 58,52%
  • Gaby Charroux
  • Eliane Isidore
  • Henri Cambessedes
  • Sophie Degioanni
  • Florian Salazar-Martin
  • Nathalie Lefebvre
  • Alain Salducci
  • Linda Bouchicha
  • Robert Olive
  • Françoise Eynaud
  • Frédéric Grimaud
  • Annie Kinas
  • Stéphane Delahaye
  • Régine Peracchia
  • Jean Patti
  • Odile Teyssier-Vaïsse
  • Roger Camoin
  • Charlette Benard
  • Pierre Caste
  • Marceline Zephir
  • Franck Ferraro
  • Saoussen Boussahel
  • Loïc Agnel
  • Anne-Marie Sudry
  • Alain Lopez
  • Michèle Rouby
  • Daniel Moncho
  • Isabelle Ehle
  • Charles Linares
  • Nadine San Nicolas
  • Patrick Cravero
  • Valérie Baqué
  • Jean-Luc Cosme
  • Camille Di Folco
Cyril Martinez
Cyril Martinez (5 élus) Martigues bleu marine 		5 073 22,99%
  • Cyril Martinez
  • Nadine Laurent
  • Emmanuel Fouquart
  • Nathalie Dardun
  • Jean-Pierre Schuller
Jean-Luc Di Maria
Jean-Luc Di Maria (4 élus) Martigues a ' venir 		4 076 18,47%
  • Jean-Luc Di Maria
  • Sylvie Wojtowicz
  • Antoine Cannamela
  • Davina Ricard
Participation au scrutin Martigues
Taux de participation 66,62%
Taux d'abstention 33,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,68%
Nombre de votants 22 667

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaby Charroux
Gaby Charroux "martigues de toutes nos forces" 		11 017 49,90%
Cyril Martinez
Cyril Martinez Martigues bleu marine 		3 786 17,14%
Jean-Luc Di Maria
Jean-Luc Di Maria Martigues a ' venir 		3 508 15,88%
Paul Lombard
Paul Lombard Martigues unie 		1 933 8,75%
Michèle Vasserot
Michèle Vasserot Changeons de cap 		1 834 8,30%
Participation au scrutin Martigues
Taux de participation 66,63%
Taux d'abstention 33,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 22 671

Villes voisines de Martigues

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