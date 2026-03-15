Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Martigues sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Martigues.
L'actu des élections municipales 2026 à Martigues
13:09 - Résultats des élections de 2020 : comment Gaby Charroux s'est imposé à Martigues
Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Martigues ? Au soir du premier tour à l'époque, Gaby Charroux (Parti communiste français) a pris les commandes avec 60,93% des soutiens. À ses trousses, Jean Luc Di Maria (Les Républicains) a obtenu 3 111 suffrages en sa faveur (21,33%). Emmanuel Fouquart (Rassemblement National) était à la troisième place, s'adjugeant 1 516 voix (10,39%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gaby Charroux a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Martigues, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Martigues : horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les votants de Martigues sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Martigues. A noter que les 34 bureaux de vote de la commune de Martigues ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. La diffusion des résultats à Martigues commencera ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Martigues
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Fouquart
Liste du Rassemblement National
Belle, fière et sûre
|
|
Gaby Charroux
Liste divers gauche
POUR MARTIGUES !
|
|
Jean Luc Di Maria
Liste divers droite
UN AVENIR POUR MARTIGUES
|
|
Frédéric Grimaud
Liste divers gauche
COLLECTIF CITOYEN MARTEGAL
|
|
Anne-Marie Sudry
Liste divers gauche
Un nouveau souffle
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaby Charroux (36 élus) Ensemble toujours plus loin
|8 883
|60,93%
|
|Jean Luc Di Maria (5 élus) Jean luc di maria # martigues 2020
|3 111
|21,33%
|
|Emmanuel Fouquart (2 élus) Unis pour martigues
|1 516
|10,39%
|
|Jean-Luc Cosme Martigues au coeur
|550
|3,77%
|Bernard Niccolini Pour martigues 2020-2039
|519
|3,55%
|Participation au scrutin
|Martigues
|Taux de participation
|42,51%
|Taux d'abstention
|57,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 090
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaby Charroux (34 élus) "martigues de toutes nos forces"
|12 911
|58,52%
|
|Cyril Martinez (5 élus) Martigues bleu marine
|5 073
|22,99%
|
|Jean-Luc Di Maria (4 élus) Martigues a ' venir
|4 076
|18,47%
|
|Participation au scrutin
|Martigues
|Taux de participation
|66,62%
|Taux d'abstention
|33,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,68%
|Nombre de votants
|22 667
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaby Charroux "martigues de toutes nos forces"
|11 017
|49,90%
|Cyril Martinez Martigues bleu marine
|3 786
|17,14%
|Jean-Luc Di Maria Martigues a ' venir
|3 508
|15,88%
|Paul Lombard Martigues unie
|1 933
|8,75%
|Michèle Vasserot Changeons de cap
|1 834
|8,30%
|Participation au scrutin
|Martigues
|Taux de participation
|66,63%
|Taux d'abstention
|33,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|22 671
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