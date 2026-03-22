Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Martigues

Le deuxième tour des élections municipales à Martigues a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuel Fouquart
Emmanuel Fouquart Liste du Rassemblement National
Belle, fière et sûre
  • Emmanuel Fouquart
  • Patricia Gandolfo
  • Pierre-Valéry Aubin
  • Carole Collado
  • Bernard de Lise
  • Amandine Gide
  • Didier Rattier
  • Laetitia Raimondo
  • Mickael Cohen
  • Marie-Anne Samson
  • Christophe Vasserot
  • Myriane Herout
  • Francis Marino
  • Mireille Gide
  • Jean-Pierre Morisot
  • Gisèle Gonzalez
  • Michaël Clarabon
  • Lily Cordonnier
  • Roland Trunfio
  • Sabrina Merzougui
  • Alexandre Parzybok
  • Maryline Rattier
  • Patrick Villain
  • Dalila Bezzah
  • Menthor Hyka
  • Florence Belmonte
  • Georges Valentin
  • Joelle Di Meglio
  • Jean-Georges Mazzella
  • Sophie Rousseau
  • Gilbert Decroix
  • Andréa Garde
  • Gérard Sanchez
  • Martine Navarro
  • Jean-Claude Blanes
  • Sylviane Parzybok
  • Richard Gouiran
  • Hayat Chelbi
  • Philippe Boy
  • Claudie Pierron
  • Dominique Gautier
  • Muriel Flandin
  • Michel Laugier
  • Loïs Paolini
  • Remy Pierson
Gaby Charroux
Gaby Charroux Liste divers gauche
POUR MARTIGUES !
  • Gaby Charroux
  • Eliane Isidore
  • Henri Cambessedes
  • Joelle Fabre
  • Pierre Dharreville
  • Melaine Del Bado
  • Marc Troulier
  • Caroline Malatrait
  • Jean-François Mauffrey
  • Valerie Baque
  • Florian Salazar-Martin
  • Hanane Touach
  • Bruno Pappalardo
  • Gwladys Saucerotte
  • Marc Beltran
  • Saoussen Boussahel
  • Samir Dahmani
  • Nina Betti
  • Jean-Luc Cosme
  • Marceline Zephir
  • Gilles Picard
  • Odile Teyssier-Vaisse
  • Jean-Marc Villanueva
  • Sophie Degioanni
  • Michel Millo
  • Charlette Benard
  • Roger Camoin
  • Annie Kinas
  • Christian Deprez
  • Chantal Habastida
  • Jean Pascal Badji
  • Carole Cahagne
  • Cesaire Bureau Du Colombier
  • Laetitia Barthe
  • Abd Rizak Nouar
  • Linda Bouchicha
  • Andre Amoros
  • Justine Follet
  • Jean-Marc Mauchauffee
  • Fatima Hadji
  • Jean-Michel Blasco
  • Christelle Lacostaz
  • Anthony Celor
  • Selma Bechagra
  • Fabien Nicop
Jean Luc Di Maria
Jean Luc Di Maria Liste divers droite
UN AVENIR POUR MARTIGUES
  • Jean Luc Di Maria
  • Laurence Leroy
  • Didier Charousset
  • Magali Scalzo
  • Antoine Cannamela
  • Caroline Morales
  • Didier Brandazzi
  • Sylvie Wojtowicz
  • Joris d'Anastasi
  • Mireille Fusat
  • Thierry Kervella
  • Alicia Secchi
  • Philippe Caserta
  • Stephanie Errante
  • Gérard Pes
  • Marie Fernandez
  • Vincent Oddo
  • Aminata Gueye
  • Lionel Frizzas
  • Magali Alcon
  • André Boye
  • Christelle Ciantar
  • Jean Luc Baglieri
  • Sabine Boulad
  • Patrick Buscail
  • Davina Ricard
  • Jerome Giordana
  • Camille Waser
  • Jonathan Palun
  • Anne-Marie Nogier
  • Guillaume Mancini
  • Hend Adjmi
  • David Coeur
  • Nathalie Moreau
  • Yann Mouton-Didier
  • Gisele Alessi
  • Vincent Pellet
  • Catherine Mogilka
  • Louis Marie Ponchin
  • Virginie Feraud
  • Antoine Lenoir
  • Genevieve de Schryver
  • Robert Cosme

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Martigues

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaby CHARROUX
Gaby CHARROUX (Ballotage) POUR MARTIGUES ! 		7 249 35,71%
Emmanuel FOUQUART
Emmanuel FOUQUART (Ballotage) Belle, fière et sûre 		5 684 28,00%
Jean Luc DI MARIA
Jean Luc DI MARIA (Ballotage) UN AVENIR POUR MARTIGUES 		5 144 25,34%
Frédéric GRIMAUD
Frédéric GRIMAUD COLLECTIF CITOYEN MARTEGAL 		1 603 7,90%
Anne-Marie SUDRY
Anne-Marie SUDRY Un nouveau souffle 		618 3,04%
Participation au scrutin Martigues
Taux de participation 57,59%
Taux d'abstention 42,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 20 774

Source : ministère de l’Intérieur

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