Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Martigues [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Martigues sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Martigues.
L'actu des élections municipales 2026 à Martigues
11:51 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Gaby Charroux (Divers gauche) a terminé en tête du premier round des municipales à Martigues il y a une semaine, avec 35,71 % des votes. Derrière, Emmanuel Fouquart (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 28,00 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Gaby Charroux est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 25 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean Luc Di Maria, étiqueté Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Frédéric Grimaud, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 7,90 % des bulletins, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. À noter que pour ce premier tour à Martigues, le vote a enregistré une participation de 57,59 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Martigues
Le deuxième tour des élections municipales à Martigues a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Fouquart
Liste du Rassemblement National
Belle, fière et sûre
|
|
Gaby Charroux
Liste divers gauche
POUR MARTIGUES !
|
|
Jean Luc Di Maria
Liste divers droite
UN AVENIR POUR MARTIGUES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Martigues
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaby CHARROUX (Ballotage) POUR MARTIGUES !
|7 249
|35,71%
|Emmanuel FOUQUART (Ballotage) Belle, fière et sûre
|5 684
|28,00%
|Jean Luc DI MARIA (Ballotage) UN AVENIR POUR MARTIGUES
|5 144
|25,34%
|Frédéric GRIMAUD COLLECTIF CITOYEN MARTEGAL
|1 603
|7,90%
|Anne-Marie SUDRY Un nouveau souffle
|618
|3,04%
|Participation au scrutin
|Martigues
|Taux de participation
|57,59%
|Taux d'abstention
|42,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|20 774
Source : ministère de l’Intérieur
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