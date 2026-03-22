Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues : les résultats du 2e tour

Programme de Gaby Charroux à Martigues (GABY CHARROUX POUR MARTIGUES !)

Candidat à la mairie

Gaby Charroux est le candidat aux élections municipales. Il souhaite devenir maire pour protéger les habitants et renforcer les services publics. Son programme inclut également des mesures pour aider les personnes âgées et protéger l'environnement.

Services pour enfants

La ville propose des crèches municipales et des activités gratuites pour les jeunes enfants. Les garderies sont gratuites jusqu'à 18h et la cantine est à prix réduit. Ces initiatives visent à soutenir les familles et à faciliter l'accès à l'éducation.

Aides pour les adultes

Les adultes bénéficient de plusieurs aides, notamment un stationnement gratuit ou peu cher. De plus, des subventions sont disponibles pour la rénovation des logements. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des résidents.

Aides pour les personnes âgées

Des aides spécifiques sont mises en place pour les personnes âgées, comme une aide à domicile. De plus, les transports sont gratuits pour les personnes de plus de 65 ans. Ces initiatives visent à garantir leur autonomie et leur bien-être.