Résultat municipale 2026 à Martigues (13117) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Martigues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Martigues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Martigues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaby CHARROUX
Gaby CHARROUX POUR MARTIGUES ! 		7 249 35,71%
Emmanuel FOUQUART
Emmanuel FOUQUART Belle, fière et sûre 		5 684 28,00%
Jean Luc DI MARIA
Jean Luc DI MARIA UN AVENIR POUR MARTIGUES 		5 144 25,34%
Frédéric GRIMAUD
Frédéric GRIMAUD COLLECTIF CITOYEN MARTEGAL 		1 603 7,90%
Anne-Marie SUDRY
Anne-Marie SUDRY Un nouveau souffle 		618 3,04%
Participation au scrutin Martigues
Taux de participation 57,59%
Taux d'abstention 42,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 20 774

Source : ministère de l’Intérieur

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