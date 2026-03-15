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19:21 - Martigues : municipales et dynamiques démographiques La démographie et le profil socio-économique de Martigues déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,05% ont plus de 75 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,58%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 23265 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,29% et d'une population immigrée de 10,06% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Martigues mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,26% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Le RN à Martigues : quelle place aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national récoltait 10,39% des votes lors des élections locales à Martigues il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Gaby Charroux étant élu immédiatement. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 30,28% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,93% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 30,70% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 47,33% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 41,69% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 45,47% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 50,48% lors du vote final, synonyme d'élection de Emmanuel Fouquart.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 57,49 % d'abstention En 2020 à Martigues, l'abstention avait culminé à 57,49 % au premier round (proche des 55,3 % observés au niveau national). C'étaient 15 090 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était affecté par la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 27,11 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 49,19 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,00 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,74 % des inscrits. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Martigues comme une commune marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales, cette donnée à Martigues sera en tout cas essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à Martigues ? Emmanuel Fouquart (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Martigues au printemps 2024 avec 45,47%. Pierre Dharréville (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 38,18%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Emmanuel Fouquart culminant à 50,48% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Martigues s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (41,69%), talonnée par Manon Aubry (11,93%) et Raphaël Glucksmann (9,53%). La situation politique de Martigues a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À Martigues, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Martigues accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,28%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 24,65%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,93% pour Marine Le Pen, contre 45,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Martigues soutenaient en priorité Pierre Dharréville (Nupes) avec 36,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Dharréville virant de nouveau en tête avec 52,67% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Martigues comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Martigues : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal Tandis que les impôts locaux ont progressé à Martigues entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,88 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 1 139 800 €. Un montant loin des 8 150 330 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Martigues est passé à environ 37,68 % en 2024 (contre 17,63 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Martigues s'est établi à 1 004 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 760 € relevés en 2020.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Gaby Charroux s'est imposé à Martigues Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Martigues ? Au soir du premier tour à l'époque, Gaby Charroux (Parti communiste français) a pris les commandes avec 60,93% des soutiens. À ses trousses, Jean Luc Di Maria (Les Républicains) a obtenu 3 111 suffrages en sa faveur (21,33%). Emmanuel Fouquart (Rassemblement National) était à la troisième place, s'adjugeant 1 516 voix (10,39%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gaby Charroux a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Martigues, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.