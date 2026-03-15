Résultat municipale 2026 à Martin-Église (76370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Martin-Église a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Martin-Église, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Martin-Église [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane SKLADANOWSKI
Stephane SKLADANOWSKI (1 élu) Agir pour bien vivre à Martin Eglise 		495 64,88%
  • Stephane SKLADANOWSKI
Alain MARATRAT
Alain MARATRAT (1 élu) En avant Martin-Eglise cohesion, expérience et renouveau 		268 35,12%
  • Alain MARATRAT
Participation au scrutin Martin-Église
Taux de participation 63,41%
Taux d'abstention 36,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 806

Source : ministère de l’Intérieur

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