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19:20 - Martin-Église et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Martin-Église, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 811 logements pour 1 595 habitants, la densité de la ville est de 166 habitants/km². L'existence de 135 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,34% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 40,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,56% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1404,68 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, Martin-Église incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Martin-Église ? Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Martin-Église il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 31,79% des voix lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 50,17% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 25,51% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 40,12% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 41,79% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,34% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 48,19% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Martin-Église aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 36,00 % à Martin-Église lors des municipales de 2020 (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national), la pandémie du coronavirus ayant lourdement pesé sur la compétition. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 80,00 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 51,56 % au premier tour en 2022 à 70,99 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 58,56 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se positionne comme une contrée civiquement engagée. Dans le cadre de la municipale à Martin-Église, ce facteur jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Martin-Église ? L'orientation des électeurs de Martin-Église a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Martin-Église avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,79% des inscrits. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Martin-Église portaient leur choix sur Patrice Martin (Rassemblement National) avec 42,34% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Sébastien Jumel (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 51,81%.

14:57 - Martin-Église : des verdicts éminemment tranchés lors des scrutins en 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Martin-Église voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 31,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 30,24%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en offrant 50,17% pour Marine Le Pen, contre 49,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Martin-Église accordaient leurs suffrages à Sébastien Jumel (Nupes) avec 34,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,88%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Martin-Église une ville politiquement partagée.

12:58 - Alain MARATRAT a-t-il augmenté la fiscalité locale à Martin-Église ? En matière d'impôts locaux à Martin-Église, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 253 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 698 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 40,68 % en 2024 (contre environ 15,32 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne du pays, approchant les 40 %. Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 18 400 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 161 500 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,29 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - La liste "Agir Dans La Continuite" grande gagnante des dernières élections municipales à Martin-Église Les résultats des précédentes municipales à Martin-Église ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Sans aucune opposition, 'Agir dans la continuite' a naturellement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Martin-Église, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Martin-Église, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.