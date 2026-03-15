Résultat municipale 2026 à Mary-sur-Marne (77440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mary-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mary-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mary-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain GRENIER
Sylvain GRENIER (12 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE A MARY SUR MARNE 		332 62,17%
  • Sylvain GRENIER
  • Corinne GROUT DE BEAUFORT
  • Julien COURTIAL
  • Sharon CORNELIS
  • Thierry LE BRAS
  • Fabienne VANDERHOVEN
  • Clément BOURBOIN
  • Anne LANCE
  • Gaël BOURSON
  • Vanessa ESNAULT
  • Nicolas BERKAU
  • Elisabete ALVES
Jacques GERAUD
Jacques GERAUD (3 élus) MARY, L'AVENIR EN PARTAGE 		202 37,83%
  • Jacques GERAUD
  • Aïcha BELKACEM
  • César LANDRON
Participation au scrutin Mary-sur-Marne
Taux de participation 66,91%
Taux d'abstention 33,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 548

Source : ministère de l’Intérieur

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