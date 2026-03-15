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19:20 - Démographie et politique à Mary-sur-Marne, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Mary-sur-Marne comme dans toute la France. Avec une population de 1 135 habitants répartis dans 504 logements, cette localité présente une densité de 511 hab/km². Ses 67 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 19,47% des résidents sont des enfants, et 28,96% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,51% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 48,02% des familles sont des couples sans enfant. À Mary-sur-Marne, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Mary-sur-Marne Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Mary-sur-Marne il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 35,02% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 56,05% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 31,47% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 59,61% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,04% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 51,25% pour le RN. Il finira d'ailleurs en tête avec 67,85% lors du vote final, et un siège remporté par Béatrice Roullaud.

16:58 - Résultats électoraux à Mary-sur-Marne : le point sur la participation L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Mary-sur-Marne sera un véritable pivot de ces élections municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 69,14 %, un niveau plutôt élevé (la participation se limitant à 30,86 %) alors que la pandémie du Covid-19 avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 25,24 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 48,01 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,78 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,06 % des inscrits. Avec du recul, le territoire se révèle donc sensiblement comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Mary-sur-Marne ? Béatrice Roullaud (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Mary-sur-Marne au printemps 2024 avec 51,25%. Régis Sarazin (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 27,83%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Roullaud culminant à 67,85% des voix localement. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (41,04%). Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Mary-sur-Marne demeurait à l'époque une terre de droite radicale.

14:57 - Mary-sur-Marne : rappel des scores marquants de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Mary-sur-Marne votaient en priorité pour Marine Le Pen (35,02%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 20,68%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,05% pour Marine Le Pen, contre 43,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Mary-sur-Marne portaient leur choix sur Béatrice Roullaud (RN) avec 31,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Roullaud virant de nouveau en tête avec 59,61% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Mary-sur-Marne s'affirme comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Mary-sur-Marne à l'approche des municipales Pour ce qui est de la fiscalité de Mary-sur-Marne, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 795 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 517 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 29,03 % en 2024 (contre 11,03 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 6 110 € en 2024, bien en deçà des 134 100 euros perçus en 2020 pour un taux stable de près de 11,19 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Mary-sur-Marne ? À l'occasion des municipales de 2020 à Mary-sur-Marne, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Pour mary' a sans surprise obtenu 233 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mary-sur-Marne, cette géographie électorale pose les bases. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans véritable compétition. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté.