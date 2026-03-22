Résultat de l'élection municipale 2026 à Marzy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Marzy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Marzy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Marzy.
L'actu des élections municipales 2026 à Marzy
11:43 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Marzy la semaine dernière ?
Pour le premier tour des élections municipales à Marzy, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a mobilisé 66,92 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Frédéric Marie (Divers gauche) qui s'est placé en première position en rassemblant 48,89 % des voix. Ensuite, Louis-François Martin (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 26,10 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Cédrik Perget (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marzy
Le deuxième tour des élections municipales à Marzy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cédrik Perget
Liste divers gauche
Marzy autrement
|
|
Frédéric Marie
Liste divers gauche
UNIS POUR MARZY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marzy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric MARIE (Ballotage) UNIS POUR MARZY
|993
|48,89%
|Louis-François MARTIN (Ballotage) Marzy en confiance
|530
|26,10%
|Cédrik PERGET (Ballotage) Marzy autrement
|508
|25,01%
|Participation au scrutin
|Marzy
|Taux de participation
|66,92%
|Taux d'abstention
|33,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|2 063
Source : ministère de l’Intérieur
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