Résultat de l'élection municipale 2026 à Marzy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Marzy

Le deuxième tour des élections municipales à Marzy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cédrik Perget
Cédrik Perget Liste divers gauche
Marzy autrement
  • Cédrik Perget
  • Hélène Martin
  • Pascal Thezard
  • Marie-Paule Gallois
  • Jacques Ledyot
  • Mélanie Fernandes
  • Nicolas Berhault
  • Julie Crochet
  • Yannick Hoarau
  • Odile Laproye
  • Pierre Marceau
  • Laetitia Lachieze
  • Ianis Rieuf
  • Corinne Champeaux
  • Charles Boivin
  • Annie Petit
  • Ludovic Avril
  • Maud Thevenot
  • Emmanuel Pouzens
  • Carole Maurice Gorecki
  • Christophe Poirier
  • Martine Laurent
  • Grégory Peschaud
  • Elisabeth Laine
  • Christian Simon
  • Martine Desbats
  • Richard Jost
  • Juliette Catinaud
Frédéric Marie
Frédéric Marie Liste divers gauche
UNIS POUR MARZY
  • Frédéric Marie
  • Stéphanie Mourtiau
  • Franck Barthelemy
  • Catherine Goulot-Martin
  • Manuel Lopes Vieira
  • Catherine Dounon
  • Christophe Berard
  • Jacqueline Sol
  • Michel Lavabre
  • Annick Gonzalez
  • Patrick Scherer
  • Pauline Cruchet
  • Bernard Gibrais
  • Karine de Zolt
  • Charley Bernard
  • Corine Faustin
  • Christophe Frougnot
  • Laetitia Avez
  • Loic Bonhomme
  • Pauline Ribaton
  • Serge Pouvel
  • Marine Levasseur
  • José Alves
  • Marion Sione
  • Laurent Gabriel
  • Clara Bicer
  • Christophe Bourdin
  • Sandrine Eyoum
  • Nicolas Rouet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Marzy

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric MARIE
Frédéric MARIE (Ballotage) UNIS POUR MARZY 		993 48,89%
Louis-François MARTIN
Louis-François MARTIN (Ballotage) Marzy en confiance 		530 26,10%
Cédrik PERGET
Cédrik PERGET (Ballotage) Marzy autrement 		508 25,01%
Participation au scrutin Marzy
Taux de participation 66,92%
Taux d'abstention 33,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 2 063

Source : ministère de l’Intérieur

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