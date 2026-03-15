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19:20 - Mas-Grenier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Mas-Grenier peut-elle affecter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,86%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,96%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 673 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,78%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mas-Grenier mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,22% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Avant les municipales, l'avancée du vote RN à Mas-Grenier Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Mas-Grenier il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 33,11% des voix lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 56,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 27,72% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste sécurisait 54,91% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 45,87% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 50,61% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,80% lors du vote final, actant la victoire pour Marine Hamelet.

16:58 - La commune de Mas-Grenier plutôt mobilisée lors des élections Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Mas-Grenier, l'abstention touchait 61,14 % des inscrits (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors qu'en raison du Covid, de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois arrêté à 17,66 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 44,75 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,93 % au premier tour, contre 46,91 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet de classer Mas-Grenier comme une ville globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France. Cet élément à Mas-Grenier sera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces municipales 2026.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Mas-Grenier ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Mas-Grenier avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 45,87% des inscrits. Les élections des députés à Mas-Grenier qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Marine Hamelet (Rassemblement National) en pole position avec 50,61% au premier tour, devant Claudie Chretien (Union de la gauche) avec 21,25%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marine Hamelet culminant à 56,80% des voix dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle à Mas-Grenier : les résultats qu'il faut retenir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mas-Grenier voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 33,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,11%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,50% pour Marine Le Pen, contre 43,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mas-Grenier accordaient leurs suffrages à Marine Hamelet (RN) avec 27,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marine Hamelet virant de nouveau en tête avec 54,91% des voix. Cette physionomie politique de Mas-Grenier dessine donc une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres de Mas-Grenier À Mas-Grenier, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,69 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 29 800 euros la même année, contre 199 340 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Mas-Grenier est passé à près de 40,94 % en 2024 (contre 11,21 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mas-Grenier a représenté 743 euros en 2024 (contre 518 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Mas-Grenier L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Mas-Grenier s'avère très instructive. Sans aucune opposition, la liste menée par Bernadette Prouet a naturellement obtenu 294 soutiens (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Mas-Grenier, ce décor pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux après cette élection sans réelle concurrence. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez parlant.