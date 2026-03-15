Résultat municipale 2026 à Mas-Grenier (82600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mas-Grenier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mas-Grenier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mas-Grenier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian ABBA
Christian ABBA Agir Ensemble pour Mas Grenier 		458 66,67%
Bernadette PROUET
Bernadette PROUET Unis pour Mas-Grenier 		229 33,33%
Participation au scrutin Mas-Grenier
Taux de participation 75,62%
Taux d'abstention 24,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 704

Source : ministère de l’Intérieur

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