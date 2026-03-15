Résultat municipale 2026 à Massieux (01600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Massieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Massieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Massieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick NABETH
Patrick NABETH (20 élus) Massieux, continuons ensemble 		825 69,10%
  • Patrick NABETH
  • Muriel CHAMBOST
  • Pierre-Alexandre ROYER
  • Anne-Marie DEGUEURCE
  • Gérard BENTOUHAMI
  • Isabelle DECLOITRE
  • Christophe BURETTE POMMAY
  • Dominique MONCHAL
  • Damien SERSOUB
  • Catherine DORMOIS
  • Benoît BOURLIER
  • Laurence MEYREL
  • Carl GERARDI
  • Marie-José MASSOT
  • Jean-Louis DESPORTES
  • Chantal KIHM
  • Didier MALLETON
  • Frédérique BURETTE POMMAY
  • Gilles GALLO-BONA
  • Blandine PICHON
Aurélien TESSIAUT
Aurélien TESSIAUT (3 élus) unis pour Massieux 2026 		369 30,90%
  • Aurélien TESSIAUT
  • Noëmie GAILLARD
  • Julien RICHARD-VITTON
Participation au scrutin Massieux
Taux de participation 57,26%
Taux d'abstention 42,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 1 230

Source : ministère de l’Intérieur

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