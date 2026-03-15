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19:16 - Élections à Massieux : l'impact des caractéristiques démographiques À Massieux, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,53% et une densité de population de 882 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 42 295 euros par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1568 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,25%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,13%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,85%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Massieux, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN avance à Massieux Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Massieux en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 25,50% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 42,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 26,05% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Massieux comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,15% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 40,52% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 45,22% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Massieux : le point sur la participation Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales à Massieux avait été marqué par une abstention de 56,42 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 43,58 %) alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 18,99 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 41,54 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,44 %, contre 50,89 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville se révèle à l'arrivée comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Massieux, cette réalité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Massieux ? Andréa Kotarac (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Massieux en 2024 avec 40,52%. Maxime Meyer (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 23,97%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Romain Daubié (Majorité présidentielle) en tête avec 54,78%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Massieux s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (36,15%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (16,80%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,26%). Le panorama politique de Massieux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Massieux ? Lors des législatives de 2022, les votants de Massieux accordaient leurs suffrages à Romain Daubié (Ensemble !) avec 29,16% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,90% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Massieux qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 29,32% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 25,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,81% pour Emmanuel Macron, contre 42,19% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Massieux Pour ce qui concerne les contributions locales à Massieux, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 639 € en 2024 (données les plus récentes) contre 627 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 29,38 % en 2024 (contre 15,41 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne se situe à environ 40 % au niveau national. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 11 600 euros en 2024, loin des 470 280 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,33 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Massieux Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Massieux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Patrick Nabeth a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 53,18% des voix. Sur la seconde marche, Bernard Grison a obtenu 397 bulletins valides (46,81%). Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Massieux, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.